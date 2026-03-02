Chandra Grahan 2026: साल 2029 से पहले का अंतिम ब्लड मून... क्या जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं चंद्र ग्रहण?

Chandra Grahan 2026 GK Quiz: भारत में साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगने वाला है. क्या आप जानते हैं कि कितने प्रकार के चंद्र ग्रहण होते हैं? आइए चंद्र ग्रहण से जुड़े कुछ सवाल और जवाब जानते हैं.
Chandra Grahan 2026 GK Questions with Answers: ‘चंद्र ग्रहण’ सिर्फ पूर्णिमा के दौरान होता है. चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के लिए सिर्फ 29.5 दिन लगते हैं. मगर सभी पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण नहीं लगता है. जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है. साल 2026 में पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लग रहा है जिस वजह से एक दिन पहले होलिका दहन पर्व 2 मार्च 2026 मनाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि साल 2026 का ये पहला चंद्र ग्रहण साल 2029 से पहले का अंतिम ब्लड मून होगा. हर साल कितनी बार चंद्र ग्रहण लगता है? कितने प्रकार के चंद्र ग्रहण होते हैं? आइए चंद्र ग्रहण से जुड़े सामान्य ज्ञान के सवाल और उनके जवाब जानते हैं.
भले ही पूर्णिमा से पूर्णिमा तक एक चक्र पूरा करने में चंद्रमा को सिर्फ 29.5 दिन लगते हैं लेकिन हर साल सिर्फ 3 बार ही चंद्र ग्रहण लगता है.
पूर्णिमा के दौरान चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के सीध में होते हैं.
चंद्र ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं. पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपच्छाया चंद्र ग्रहण लगते हैं. साल में तीन बार चंद्र ग्रहण लगते हैं लेकिन सभी भारत में नजर नहीं आते हैं.
3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है जिसे ब्लड मून कहा जाता है. देखने में चंद्रमा पूरी तरह से लाल नजर आता है. जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है.
भारत के ज्यादातर हिस्सों में चंद्रमा सामान्य से थोड़ा धुंधला या फिर थोड़े हल्के लाल रंग में दिखाई दे सकता है. कई शहरों में सिर्फ 20 मिनट के लिए ही चंद्रमा नजर आएगा.
पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पूर्ण चंद्रमा को देखा जा सकता है. असम के डिब्रूगढ़, दिसपुर और गुवाहाटी में पूरा चंद्र ग्रहण देख सकते हैं. अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और मेघालय के शिलांग में भी पूरा चंद्र ग्रहण देख सकेंगे.
सूर्य ग्रहण की तुलना में चंद्र ग्रहण को देखना ज्यादा आसान होता है. बिना चश्मा के चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है. हालांकि, कुछ ही जगहों पर चंद्र ग्रहण को साफ तौर पर देख सकेंगे.
