Advertisement
trendingNow13127804
Hindi Newsशिक्षाChandra Grahan 2026: साल 2029 से पहले का अंतिम ब्लड मून... क्या जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं चंद्र ग्रहण?

Chandra Grahan 2026: साल 2029 से पहले का अंतिम ब्लड मून... क्या जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं चंद्र ग्रहण?

Chandra Grahan 2026 GK Quiz: भारत में साल का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगने वाला है. क्या आप जानते हैं कि कितने प्रकार के चंद्र ग्रहण होते हैं? आइए चंद्र ग्रहण से जुड़े कुछ सवाल और जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 02, 2026, 01:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chandra Grahan 2026 General Knowledge
Chandra Grahan 2026 General Knowledge

Chandra Grahan 2026 GK Questions with Answers: ‘चंद्र ग्रहण’ सिर्फ पूर्णिमा के दौरान होता है. चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने में पूर्णिमा से पूर्णिमा के लिए सिर्फ 29.5 दिन लगते हैं. मगर सभी पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण नहीं लगता है. जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब चंद्र ग्रहण लगता है. साल 2026 में पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लग रहा है जिस वजह से एक दिन पहले होलिका दहन पर्व 2 मार्च 2026 मनाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि साल 2026 का ये पहला चंद्र ग्रहण साल 2029 से पहले का अंतिम ब्लड मून होगा. हर साल कितनी बार चंद्र ग्रहण लगता है? कितने प्रकार के चंद्र ग्रहण होते हैं? आइए चंद्र ग्रहण से जुड़े सामान्य ज्ञान के सवाल और उनके जवाब जानते हैं.

साल में कितनी बार चंद्र ग्रहण लगता है?

भले ही पूर्णिमा से पूर्णिमा तक एक चक्र पूरा करने में चंद्रमा को सिर्फ 29.5 दिन लगते हैं लेकिन हर साल सिर्फ 3 बार ही चंद्र ग्रहण लगता है.

चंद्र ग्रहण कब लगता है?

पूर्णिमा के दौरान चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक दूसरे के सीध में होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

चंद्र ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं?

चंद्र ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं. पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपच्छाया चंद्र ग्रहण लगते हैं. साल में तीन बार चंद्र ग्रहण लगते हैं लेकिन सभी भारत में नजर नहीं आते हैं.

साल 2026 में पहला चंद्र ग्रहण किस प्रकार का लग रहा है?

3 मार्च 2026 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है जिसे ब्लड मून कहा जाता है. देखने में चंद्रमा पूरी तरह से लाल नजर आता है. जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है.

इस बार का चंद्र ग्रहण कैसा नजर आएगा?

भारत के ज्यादातर हिस्सों में चंद्रमा सामान्य से थोड़ा धुंधला या फिर थोड़े हल्के लाल रंग में दिखाई दे सकता है. कई शहरों में सिर्फ 20 मिनट के लिए ही चंद्रमा नजर आएगा.

भारत के किन शहरों में पूरा चंद्र ग्रहण दिख सकता है?

पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पूर्ण चंद्रमा को देखा जा सकता है. असम के डिब्रूगढ़, दिसपुर और गुवाहाटी में पूरा चंद्र ग्रहण देख सकते हैं. अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और मेघालय के शिलांग में भी पूरा चंद्र ग्रहण देख सकेंगे.

चंद्र ग्रहण को देख सकते हैं या नहीं?

सूर्य ग्रहण की तुलना में चंद्र ग्रहण को देखना ज्यादा आसान होता है. बिना चश्मा के चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है. हालांकि, कुछ ही जगहों पर चंद्र ग्रहण को साफ तौर पर देख सकेंगे.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: स्कूल के बच्चों की जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं ये सवाल, क्या आप जानते हैं जवाब?

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

chandra grahan 2026

Trending news

'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
US Israel Iran War
ईरान पर नहीं थम रहे हमले, कतर-तुर्किये समेत मिडिल ईस्ट में भारतीयों के लिए अलर्ट
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
PM Modi
क्या खाड़ी में फंसने वाले हैं 90 लाख भारतीय? पीएम मोदी का नेतन्याहू को सीधा फोन
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
divorce
'साहब 325 रुपये दिहाड़ी में 12000 गुजारा भत्ता नहीं दे सकता...', SC में पति की गुहार
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
Mehbooba Mufti
'नेतन्याहू युद्ध अपराधी, मोदी का इजरायल दौरा शर्मनाक', ईरान पर महबूबा का बड़ा हमला!
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
israel iran attack
'जो 40 साल से करना चाहता था, वो अब किया जाएगा', खामेनेई के खात्मे के बाद दहाड़े PM
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
Ayatollah Ali Khamenei Death
अली खामेनेई की मौत की खबर से कर्नाटक का 'मिनी ईरान' बंद, 1981 में आए थे सुप्रीम लीडर
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
israel iran attack
मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भारत चौकन्ना, PM मोदी ने 9.30 बजे बुलाई CCS की बैठक
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत
Asaduddin Owaisi
खामेनेई की मौत पर भड़क उठे ओवैसी, इजरायल और US को खूब सुनाया; PAK को भी दी नसीहत