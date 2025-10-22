Chandrayaan-1 Anniversary: भारत ने चांद पर पानी की खोज से रचा था इतिहास, क्या जानते हैं चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग से जुड़ी खास बातें?

Chandrayaan-1 Anniversary: चांद पर पानी की खोज... ये कुछ साल पहले बस चर्चाओं में ही रहा था. जहां चांद पर रहने के लिए लोग बातें करते थे और वहां रहने के लिए क्या पानी होगा? ऐसे सवाल लोगों के मन रहते थे तो उसका जवाब भारत ने अपने पहले चंद्र मिशन के जरिए दिया था. 22 अक्टूबर 2008 वो दिन था जब चांद में पानी की पुष्टि की गई. भारत का पहला चंद्रयान मिशन सफल रहा है और दुनिया भर में इतिहास रचा. चांद पर पानी की खोज के साथ ये मिशन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. आइए चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग से जुड़ी खास बातें जानते हैं.

चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग कहां से हुई थी?

चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से हुई थी. ये अंतरिक्ष यान 1388 किलोग्राम खा था जिसमंक ऑर्बिटर और इंपैक्टर लगे थे.

चंद्रयान-1 का काम क्या था?

भारत द्वारा पहले चंद्र मिशन के तहत चंद्रयान-1 रहा जिसका काम चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर चक्कर काटना था. पांच देश- ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, बुल्गारिया और स्वीडन के साथ मिलकर ISRO ने ये चंद्र मिशन किया था.

क्या था चंद्रयान-1 का मुख्य उद्देश्य?

चंद्रयान-1 का मुख्य उद्देश्य चांद की सतह, उसके भू-आकृतिक संरचना और खनिजों का अध्ययन करना था. इस मिशन की मदद से ही भारत को ये पता लग सका कि चांद पर जल के अणु मौजूद हैं.

2 साल का चंद्रयान-1 मिशन क्यों 8 महीने ही चला?

चंद्रयान-1 मिशन को 2 साल के लिए चलाया था लेकिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से इसे सिर्फ 8 महीने तक ही एक्टिव रखा जा सकता है. अक्टूबर 2008 को शुरू हुआ चंद्रयान-1 मिशन 29 अगस्त 2009 को बंद कर दिया गया.

चंद्रयान-1 की बड़ी उपलब्धियां कौन सी हैं?

चंद्रयान-1 मिशन की बड़ी उपलब्धियों में एक उपलब्धि ये रही कि चंद्रयान-1 ने चांद की सतह का विस्तृत 3D मानचित्र बनाया. मिशन के जरिए चंद्रमा पर पानी (H₂O) के अणु मौजूद होने की पुष्टि की गई थी. चंद्रयान-1 ने खनिजों और तत्वों का अध्ययन भी किया था. चंद्रमा पर पानी की खोज को भविष्य के मानव और रोबोटिक मिशनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.

