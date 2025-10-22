Advertisement
trendingNow12970847
Hindi Newsशिक्षा

Chandrayaan-1 Anniversary: भारत ने चांद पर पानी की खोज से रचा था इतिहास, क्या जानते हैं चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग से जुड़ी खास बातें?

Chandrayaan-1 Interesting Facts: भारत का पहला चंद्र मिशन कब हुआ था? किस देश ने सबसे पहले चंद्रमा पर पानी की खोज की थी? क्या है चंद्रयान-1 की खासियत? आइए इन सबके बारे में विस्तार से जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 22, 2025, 11:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Chandrayaan-1 Anniversary: भारत ने चांद पर पानी की खोज से रचा था इतिहास, क्या जानते हैं चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग से जुड़ी खास बातें?

Chandrayaan-1 Anniversary: चांद पर पानी की खोज... ये कुछ साल पहले बस चर्चाओं में ही रहा था. जहां चांद पर रहने के लिए लोग बातें करते थे और वहां रहने के लिए क्या पानी होगा? ऐसे सवाल लोगों के मन रहते थे तो उसका जवाब भारत ने अपने पहले चंद्र मिशन के जरिए दिया था. 22 अक्टूबर 2008 वो दिन था जब चांद में पानी की पुष्टि की गई. भारत का पहला चंद्रयान मिशन सफल रहा है और दुनिया भर में इतिहास रचा. चांद पर पानी की खोज के साथ ये मिशन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया. आइए चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग से जुड़ी खास बातें जानते हैं.

चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग कहां से हुई थी?

चंद्रयान-1 की लॉन्चिंग भारत के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से हुई थी. ये अंतरिक्ष यान 1388 किलोग्राम खा था जिसमंक ऑर्बिटर और इंपैक्टर लगे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

चंद्रयान-1 का काम क्या था?

भारत द्वारा पहले चंद्र मिशन के तहत चंद्रयान-1 रहा जिसका काम चांद की सतह से 100 किलोमीटर दूर चक्कर काटना था. पांच देश- ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, बुल्गारिया और स्वीडन के साथ मिलकर ISRO ने ये चंद्र मिशन किया था.

क्या था चंद्रयान-1 का मुख्य उद्देश्य?

चंद्रयान-1 का मुख्य उद्देश्य चांद की सतह, उसके भू-आकृतिक संरचना और खनिजों का अध्ययन करना था. इस मिशन की मदद से ही भारत को ये पता लग सका कि चांद पर जल के अणु मौजूद हैं.

2 साल का चंद्रयान-1 मिशन क्यों 8 महीने ही चला?

चंद्रयान-1 मिशन को 2 साल के लिए चलाया था लेकिन किसी तकनीकी खराबी की वजह से इसे सिर्फ 8 महीने तक ही एक्टिव रखा जा सकता है. अक्टूबर 2008 को शुरू हुआ चंद्रयान-1 मिशन 29 अगस्त 2009 को बंद कर दिया गया.

चंद्रयान-1 की बड़ी उपलब्धियां कौन सी हैं?

चंद्रयान-1 मिशन की बड़ी उपलब्धियों में एक उपलब्धि ये रही कि चंद्रयान-1 ने चांद की सतह का विस्तृत 3D मानचित्र बनाया. मिशन के जरिए चंद्रमा पर पानी (H₂O) के अणु मौजूद होने की पुष्टि की गई थी. चंद्रयान-1 ने खनिजों और तत्वों का अध्ययन भी किया था. चंद्रमा पर पानी की खोज को भविष्य के मानव और रोबोटिक मिशनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है.

ये भी पढ़ें- GK Quiz: क्या जानते है कौन से देश की मुद्रा है नंबर 1? जानें भारतीय रुपया किससे ऊपर

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

Chandrayaan-1

Trending news

66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
onion price
66 हजार रुपये में किसान ने उगाई प्याज, बेचने पर मिले केवल 664 रुपये
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? कारण में भाजपा है
Bihar chunav
बीच चुनाव तेजस्वी यादव को अचानक महिलाओं की याद क्यों आई? कारण में भाजपा है
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
Thuingaleng Muivah
50 साल बाद अपने गांव पहुंचेंगे नागा आंदोलन के नेता थुइंगालेंग मुइवा, स्कूल-कॉलेज बंद
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
Gujarat news
पुलिसवाले खड़े देखते रहे, मंदिर में झोला लेकर घुसे वे लोग खुलेआम लूटने लगे
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
visa
कौन हैं फ्रांसेस्का ऑर्सिनी? हिंदी से खास रिश्ता फिर भी भारत में नहीं मिली एंट्री
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
delhi high court news
रिश्ते के भाई ने एक साल तक शारीरिक संबंध बनाए... रेप में सजा, अब कोर्ट का बड़ा फैसला
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
Weather
दिवाली के बाद बारिश कहां-कहां मचाएगी कहर? किन राज्यों में जमकर तांडव, जानें डिटेल्स
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
Bihar elections
सवाल करें तो हम हिंदू विरोधी, कमियां सिर्फ इंडिया...' कांग्रेस ने BJP पर साधा निशाना
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
Subhash chandra bose
21 अक्टूबर नहीं होता, तो 15 अगस्त भी नहीं होता.. नेताजी के पोते ने क्यों कही ये बात?
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?
Jammu and Kashmir
कश्मीरी पंडितों ने सूर्य मंदिर में मनाई दिवाली, जानिए क्यों खास है मार्तंड मंदिर ?