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AI का दौर, भर्ती पर ब्रेक! चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने, दूर हो सकेगी हायरिंग की सभी कन्फ्यूजन

Job market trends: नौकरी के बाजार में नई टेक्नोलॉजी के चलते भर्ती की प्रक्रिया धीमी हुई है और कंपनियां अब केवल डिग्री के बजाय विशेष स्किल्स वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दे रही हैं. बदलते दौर में सफल होने के लिए युवाओं को कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी आधुनिक स्किल्स के साथ खुद को अपडेट रखना अनिवार्य हो गया है.

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 09, 2026, 09:36 AM IST
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AI का दौर, भर्ती पर ब्रेक! चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने, दूर हो सकेगी हायरिंग की सभी कन्फ्यूजन

Job market trends: आज के समय में नई टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है. इसका असर अब नौकरी और भर्ती प्रक्रिया पर भी साफ दिखने लगा है. हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने इस बदलाव को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने रखी हैं. बताया गया है कि कंपनियां अब भर्ती को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो गई हैं. कई जगहों पर नई भर्तियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है. इसका कारण बदलती जरूरतें और काम करने के तरीकों में आ रहा बदलाव है.

रिपोर्ट के मुताबिक, अब बिना सोचे-समझे भर्ती करने के बजाय पहले अपनी जरूरत को अच्छे से समझ रही हैं. पहले जहां बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी पर रखा जाता था, अब वहां कम लेकिन स्किल्ड लोगों को जगह दी जा रही है. इससे भर्ती की प्रक्रिया थोड़ी धीमी जरूर हुई है. लेकिन इससे काम की गुणवत्ता बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है. कंपनियां अब ऐसे उम्मीदवार चाहती हैं, जो कई तरह के काम संभाल सकें.

युवाओं के सामने नई चुनौती

इस बदलाव की वजह से नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है. अब सिर्फ डिग्री होना ही काफी नहीं है. उम्मीदवारों को अपनी स्किल्स पर ज्यादा ध्यान देना होगा. खासकर कम्युनिकेशन और समस्या सुलझाने की क्षमता बहुत जरूरी हो गई है. जो लोग खुद को समय के साथ अपडेट कर रहे हैं, उनके लिए मौके अभी भी मौजूद हैं. लेकिन जो पुराने तरीके से ही तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

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रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस बदलाव से भर्ती को लेकर जो कन्फ्यूजन रहती थी, वो धीरे-धीरे खत्म हो सकती है. पहले कंपनियों और उम्मीदवारों के बीच कई बार उम्मीदों का अंतर होता था. अब कंपनियां अपनी जरूरत साफ तौर पर बता रही हैं. वहीं उम्मीदवार भी अपनी स्किल्स के आधार पर सही जगह चुन पा रहे हैं. इससे भर्ती प्रक्रिया ज्यादा साफ और समझने में आसान बन सकती है.

खुद को बेहतर बनाने का है समय

कुल मिलाकर, नौकरी के बाजार में बड़ा बदलाव आ रहा है. ये समय घबराने का नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का है. अगर युवा नई स्किल्स सीखते हैं और समय के साथ खुद को ढालते हैं, तो उनके लिए आगे भी अच्छे मौके रहेंगे. बदलते दौर में वही सफल होगा, जो सीखने के लिए तैयार रहेगा. इसलिए जरूरी है कि आप खुद पर काम करें और आने वाले समय के लिए तैयार रहें.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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