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ChatGPT और AI टूल्स से पढ़ाई कर रहे छात्र, क्या खत्म हो रही खुद सोचने की क्षमता?

ChatGPT और AI टूल्स ने पढ़ाई का तरीका बदल दिया है, लेकिन क्या इन पर बढ़ती निर्भरता छात्रों की सोचने-समझने की क्षमता को प्रभावित कर रही है? जानिए विशेषज्ञ क्या कहते हैं और AI का सही इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 15, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:21 AM IST
ChatGPT और AI टूल्स से पढ़ाई कर रहे छात्र, क्या खत्म हो रही खुद सोचने की क्षमता?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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