आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ChatGPT जैसे टूल्स ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव ला दिया है. आज छात्र कठिन सवालों के जवाब, नोट्स, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट की जानकारी कुछ ही सेकंड में हासिल कर सकते हैं. इससे पढ़ाई पहले की तुलना में काफी आसान और तेज हो गई है. कई शिक्षक भी मानते हैं कि AI छात्रों के लिए एक उपयोगी सहायक साबित हो सकता है. हालांकि, इसके बढ़ते उपयोग के साथ एक नई चिंता भी सामने आ रही है कि कहीं छात्र खुद सोचने और समझने की आदत तो नहीं खो रहे हैं.
शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब छात्र हर सवाल का जवाब सीधे AI से लेने लगते हैं, तो वे खुद विश्लेषण करने और तर्क लगाने की प्रक्रिया से दूर हो सकते हैं. आलोचनात्मक सोच यानी किसी जानकारी को समझना, उसकी जांच करना और अपने निष्कर्ष निकालना शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है. यदि छात्र हर समस्या का समाधान तैयार रूप में प्राप्त करेंगे, तो उनकी यह क्षमता धीरे-धीरे कमजोर पड़ सकती है. यही वजह है कि कई विशेषज्ञ AI के संतुलित उपयोग की सलाह दे रहे हैं.
रचनात्मकता किसी भी छात्र की सबसे बड़ी ताकत होती है. निबंध लिखने, प्रोजेक्ट तैयार करने या नए विचार विकसित करने के दौरान छात्रों को अपनी कल्पनाशक्ति का उपयोग करना पड़ता है. लेकिन यदि हर काम AI की मदद से तैयार होने लगे, तो मौलिक सोच प्रभावित हो सकती है. विशेषज्ञों का कहना है कि AI सुझाव दे सकता है, लेकिन नए और अनोखे विचार इंसानी दिमाग ही पैदा कर सकता है. इसलिए छात्रों को AI पर पूरी तरह निर्भर होने के बजाय अपनी रचनात्मक क्षमता को भी लगातार विकसित करना चाहिए.
गणित, विज्ञान और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में समस्या-समाधान कौशल बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. जब छात्र किसी सवाल को खुद हल करने की कोशिश करते हैं, तभी उनकी समझ और आत्मविश्वास बढ़ता है. लेकिन यदि हर बार AI से सीधा उत्तर मिल जाए, तो सीखने की प्रक्रिया अधूरी रह सकती है. कई शिक्षकों का मानना है कि छात्रों को पहले खुद प्रयास करना चाहिए और उसके बाद AI की मदद लेनी चाहिए. इससे सीखने और समझने की क्षमता बेहतर बनी रहती है.
AI को केवल नकारात्मक नजरिए से देखना भी सही नहीं होगा. यह तकनीक छात्रों को जटिल विषय समझाने, भाषा सुधारने, शोध में मदद करने और समय बचाने में काफी उपयोगी साबित हो रही है. दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए AI एक डिजिटल शिक्षक की तरह भी काम कर सकता है. समस्या AI के उपयोग में नहीं, बल्कि उसके अत्यधिक और गलत उपयोग में है. सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो यह शिक्षा को और प्रभावी बना सकता है.
विशेषज्ञों का मानना है कि AI को सीखने का सहायक उपकरण माना जाना चाहिए, न कि सोचने का विकल्प. छात्रों को पहले खुद पढ़ने, समझने और समाधान खोजने की आदत विकसित करनी चाहिए. इसके बाद AI का उपयोग अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए. भविष्य की शिक्षा में AI महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन सफलता उन्हीं छात्रों को मिलेगी जो तकनीक के साथ अपनी आलोचनात्मक सोच, रचनात्मकता और समस्या-समाधान क्षमता को भी मजबूत बनाए रखेंगे.