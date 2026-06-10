/1-2 नहीं, चेन्नई के इस प्रोफेसर की दीवार पर टंगी हैं 150 डिग्रियां, 12 MPhil और 3 PhD भी शामिल

हममें से ज्यादातर लोगों के लिए ‘फाइनल एग्जाम’ का मतलब होता है पढ़ाई का अंत, राहत की सांस और करियर की नई शुरुआत. आमतौर पर छात्र एक या दो डिग्री हासिल करने के बाद नौकरी की तलाश में जुट जाते हैं. लेकिन चेन्नई के प्रोफेसर डॉ. वी.एन. पार्थिबन इस सोच से बिल्कुल अलग हैं. उनके लिए शिक्षा कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीवनभर चलने वाली एक ऐसी यात्रा है, जिसका कोई अंतिम पड़ाव नहीं है. यही वजह है कि वे आज 150 से अधिक डिग्रियां हासिल कर चुके हैं और अब भी लगातार पढ़ाई कर रहे हैं.
प्रोफेसर डॉ. वी.एन. पार्थिबन ने पढ़ाई को ही अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया. उन्हें 'वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया' और 'रिपॉजिटरी ऑफ डिग्रीज' जैसे नामों से जाना जाता है.
प्रोफेसर पार्थिबन की सफलता के पीछे एक भावनात्मक कहानी छिपी है. उन्होंने 1981 में अपनी पहली डिग्री पूरी की थी, लेकिन उस परीक्षा में मिले अंक उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं थे. उनकी मां इस परिणाम से काफी निराश हुईं. मां की उदासी ने पार्थिबन को भीतर तक झकझोर दिया. उसी दिन उन्होंने अपनी मां से वादा किया कि भविष्य में वे केवल पास होने तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि हर परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे. यही वादा धीरे-धीरे उनकी जिंदगी का लक्ष्य बन गया और उन्होंने पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा.
पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से प्रोफेसर पार्थिबन लगातार नई-नई डिग्रियां हासिल कर रहे हैं. उन्होंने कला, विज्ञान, वाणिज्य, कानून, प्रबंधन, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान जैसे कई विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है. उनके पास दर्जनों मास्टर डिग्रियां हैं और वे आज भी नए कोर्स में दाखिला लेते रहते हैं. उनकी दिनचर्या में सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना और देर रात तक अध्ययन जारी रखना शामिल है. यही अनुशासन उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है.
डॉ. पार्थिबन शिक्षा को खर्च नहीं बल्कि निवेश मानते हैं. यही वजह है कि वे अपनी आय का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा पढ़ाई पर खर्च कर देते हैं. किताबें खरीदने, परीक्षा शुल्क जमा करने, अध्ययन सामग्री जुटाने और नए कोर्स की फीस भरने में उनका अधिकांश पैसा खर्च होता है. उनके लिए ज्ञान अर्जित करना किसी शौक से बढ़कर जीवन का उद्देश्य है. वे मानते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और हर नया विषय इंसान के ज्ञान को और समृद्ध बनाता है.
150 से ज्यादा डिग्रियां हासिल करने के बाद भी प्रोफेसर पार्थिबन का सफर थमा नहीं है. उनका अगला लक्ष्य 200 डिग्रियों का आंकड़ा पार करना है. उनका मानना है कि शिक्षा एक ऐसी यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती. वे लोगों को संदेश देते हैं कि जीवनभर सीखते रहना ही सफलता की असली कुंजी है. उनकी कहानी यह साबित करती है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो एक साधारण वादा भी असाधारण उपलब्धियों में बदल सकता है. आज वे लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं.