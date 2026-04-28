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Hindi Newsशिक्षाCG Board Result 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं रिजल्ट कभी भी हो सकता है जारी, ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

CG Board Result 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं रिजल्ट कभी भी हो सकता है जारी, ऐसे चेक करें अपना स्कोरकार्ड

CG Board High School Examination Result 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा का रिजल्ट कभी भी घोषित कर सकता है. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा डिजिलॉकर पर 10th बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा. आइए पिछले साल के टॉपर्स के नाम और अंक जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 28, 2026, 10:33 AM IST
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CG Board High School (Class 10th) Examination Result 2026
CG Board High School (Class 10th) Examination Result 2026

Chhattisgarh Board Class 10th Result 2026: छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं का रिजल्ट जल्द ही जारी किया जा सकता है. इस साल परीक्षा का आयोजन 21 फरवरी से 13 मार्च 2026 के बीच हुआ था. स्टूडेंट्स के बीच रिजल्ट जारी होने को लेकर बेसब्री से इंतजार बना हुआ है. डिजिलॉकर पर भी 'Coming soon' लिखकर आ रहा है जिससे संकेत मिलता है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 की घोषणा की जा सकती है. ऑनलाइन माध्यम से छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर हाई स्कूल का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है. कैसे और कहां से छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2026 चेक कर सकते हैं? पिछले साल के टॉपर्स कौन-कौन थे? आइए विस्तार से जानते हैं.

कैसे चेक कर सकते हैं सीजी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट?

छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं रिजल्ट की घोषणा होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं. इसके लिए छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in या cg.results.nic.in पर जाएं. होमपेज पर कक्षा 10वीं रिजल्ट 2026 का लिंक शो होगा, उस पर क्लिक करें. इसके बाद रोल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें. स्क्रीन पर छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं रिजल्ट शो हो जाएगा और यहां से सब्जेक्ट वाइज अंक देख सकेंगे. 

छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं के टॉपर्स की लिस्ट 2025

पिछले साल 2025 में छत्तीसगढ़ बोर्ड ने हाईस्कूल का रिजल्ट 7 मई को जारी किया था. उस दौरान कुल पास प्रतिशत 76.53 फीसदी रहा था. छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले दो स्टूडेंट्स रहे जिनका नाम इशिका बाला और नमन है. दोनों ने साल 2025 में 600 में से 595 अंक हासिल करने के साथ पहला स्थान प्राप्त किया. जबकि, दूसरा स्थान पर लिव्यांश देवगन का नाम रहा जिन्होंने 600 में से 594 अंक हासिल किए. तीसरे रैंक पर रिया, तिपेश यादव और हेमलता का नाम रहा जिन्होंने 600 में से 593 अंक हासिल करके थर्ड रैंक प्राप्त की थी.

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छत्तीसगढ़ बॉर्ड की ओर से रिजल्ट की घोषणा के साथ ही दसवीं कक्षा में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स के नाम की घोषणा भी की जाती है. प्रदेश में टॉप करने वाले स्टूडेंट को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है. अब देखना होगा कि इस साल कितने अंकों के साथ छत्तीसगढ़ बोर्ड में 10वीं के स्टूडेंट पहला रैंक हासिल करते हैं, इसका पता तो रिजल्ट के घोषणा होने के बाद ही चलेगा. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है को वो छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें. किसी भी समय हाई स्कूल परीक्षा का रिजल्ट छत्तीसगढ़ बोर्ड घोषित कर सकता है.

ये भी पढ़ें- CBSE 12th Result 2026: कैसे रोल नंबर से चेक करें सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट? यहां मिलेगा डायरेक्ट लिंक

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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