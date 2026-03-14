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छत्तीसगढ़ के स्कूलों के लिए 22,466 करोड़ का महा-बजट! पहली क्लास से योग और वैदिक गणित की एंट्री; अब पेन-कागज की छुट्टी

chhattisgarh education budget 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने स्कूलों के लिए 22,466 करोड़ का बजट पास किया है, जिसमें योग, वैदिक गणित और टैबलेट आधारित परीक्षाओं को अनिवार्य किया गया है. 150 उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 100 करोड़ की मंजूरी के साथ शिक्षा विभाग के दस्तावेजों को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जाएगा.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 10:31 AM IST
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छत्तीसगढ़ के स्कूलों के लिए 22,466 करोड़ का महा-बजट! पहली क्लास से योग और वैदिक गणित की एंट्री; अब पेन-कागज की छुट्टी

chhattisgarh education budget 2026: छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों के लिए इस साल 22,466 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा में पास हो गया है. अब पहली कक्षा से ही बच्चों को योग पढ़ाया जाएगा. इसके साथ ही वैदिक गणित को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा. स्कूलों में आखिरी पीरियड खेल का अनिवार्य होगा. इस बदलाव से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों होगा.

छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि ये बजट शिक्षा को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में बड़ा कदम है. पीएम श्री योजना के तहत स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इसमें स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, प्रयोगशालाएं और खेल सुविधाएं शामिल हैं. साथ ही, छात्रों को कैरियर काउंसिलिंग की सुविधा भी मिलेगी.

उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी 

शिक्षकों के लिए भी खास व्यवस्था की गई है. उन्हें अच्छे शिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा. इससे पढ़ाई का स्तर और भी बेहतर होगा. उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है. प्रदेश में 150 स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालय बनाए जाएंगे. ये स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होंगे, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके.

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नवा रायपुर में शिक्षा विभाग का आधुनिक प्रशासनिक भवन बनाया जाएगा. इसके लिए 5 करोड़ 90 लाख रुपए का बजट रखा गया है. इस भवन में लोक शिक्षण संचालनालय, समग्र शिक्षा, संस्कृत विद्या मंडल, मदरसा बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा मंडल के कार्यालय होंगे. इससे विभाग के प्रशासनिक काम आसान और तेज होंगे.

एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी अब होंगे डिजिटल 

विद्यार्थियों के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी अब डिजिटल होंगे. मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट ऑनलाइन पोर्टल से उपलब्ध होंगे. प्रत्येक दस्तावेज पर क्यूआर कोड और यूनिक आईडी होगी. इससे उनकी सत्यता आसानी से जांची जा सकेगी. इस व्यवस्था से छात्रों और अभिभावकों के लिए सुविधा बढ़ेगी और दस्तावेजों की प्रक्रिया पारदर्शी होगी.

तीसरी कक्षा के बच्चों की परीक्षा अब पेन-कागज पर नहीं, बल्कि टैबलेट पर होगी. सीबीएसई ने फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी को डिजिटल रूप में करने का निर्णय लिया है. मार्च के अंत में एनसीईआरटी के मार्गदर्शन में यह सर्वे होगा. इसमें देशभर के 10 हजार से अधिक स्कूल शामिल होंगे. इससे बच्चों के शिक्षा स्तर का सही आंकलन होगा और रिजल्ट जल्दी तैयार हो सकेगा.

ये भी पढ़ें: CBSE Class 12 English Paper Analysis: सीबीएसई 12वीं की अंग्रेजी परीक्षा, NCERT सिलेबस से रहा या नहीं? टीचर्स-स्टूडेंट्स का क्या कहना, जानें

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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