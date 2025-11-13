Children's Day 2025: ‘बाल दिवस’ बच्चों के लिए सबसे पसंदीदा दिन में से एक होता है. इस दिन टीचर्स से लेकर अभिभावक अपने बच्चों को स्पेशल फील करवाते हैं. कुछ बच्चों को तोहफा देते हैं तो कुछ घुमाने-फिराने ले जाया करते हैं, लेकिन क्या जानते हैं कि हर साल 14 नवंबर को ही बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? कोई और तारीख बाल दिवस के लिए क्यों नहीं है? आज हम आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए बाल दिवस से संबंधित रोचक बातें लेकर आए हैं जिसके बारे में शायद ही आप जानते हों.

पहले 20 नवंबर को सेलिब्रेट करते थे बाल दिवस

14 नवंबर को नहीं 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था. संयुक्त राष्ट्र की ओर से ये तारीख तय की गई थी लेकिन साल 1964 में जब पंडित जवाहर लाल नेहरू का निधन हुआ था तब उनके जन्मदिवस पर बाल दिवस रखने का प्रस्ताव संसद में रखा गया था जो पास हो गया था. इसके बाद से ही हर साल 14 नवंबर को नेहरू जी के जन्मदिवस पर बाल दिवस मनाया जाता है.

14 नवंबर को क्यों मनाते हैं बाल दिवस?

14 नवंबर को हर साल बाल दिवस मनाया जाता है. भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है. दरअसल, पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर को होता है और उन्हें बच्चों से काफी प्रेम था जिस वजह से नेहरू जी की जयंती बाल दिवस के रूप में समर्पित है.

बच्चों से बड़े-बूढ़ों तक पुकारते थे चाचा

14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में जन्में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे. सभी से बहुत प्रेम के साथ रहते थे और कुछ न कुछ टोफी या अन्य चीज गिफ्ट के रूप में देते थे. बच्चों भी नेहरू जी को बहुत पसंद करते थे. प्यार से सभी बच्चे उन्हें चाचा नेहरू बोलते थे. सिर्फ बच्चे नहीं उनके साथ-साथ बड़े-बूढ़े तक चाचा नेहरू पुकारा करते थे. एक तरह से ये उनका दूसरा नाम ही हो गया था.

बच्चों को लेकर क्या कहते थे नेहरू जी

पंडित जवाहर लाल नेहरू अक्सर ऐसा कहा करते थे कि जो आज के बच्चे हैं वो ही कल जाकर भारत बनेंगे. उनका बच्चों के प्रति प्रेम था. बच्चों की देखभाल और शिक्षा से संबंधित चीजों का ध्यान रखते थे. बाल दिवस पर हर बार इस तरह की जिम्मेदारियों को याद दिलाया जाता है. स्कूलों में बाल दिवस के संबंध में प्रोग्राम भी होता है.

बच्चों के साथ प्यारा था लाल गुलाब

पंडित जवाहर लाल नेहरू को लाल गुलाब बहुत प्रिय था. जैसे वो बच्चों के साथ प्यार से रहते थे वैसे ही गुलाब भी काफी प्यार था. उनका प्रेम ऐसे दिखता था कि उनकी जेब में हमेशा एक लाल गुलाब रहता था जो कि उनकी पहचान को ओ अलग बना देती है. हर साल 14 नवंबर को उनके जन्मदिवस पर बाल दिवस सेलिब्रेट करने के साथ ये भी सीख मिलती है कि हमें अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जीवित रखना चाहिए.

