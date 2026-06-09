/परीक्षा से पहले पुलिस की गाड़ी छूकर क्यों लेते हैं छात्र आशीर्वाद? चीन के वायरल वीडियो ने फिर छेड़ दी NEET पेपर लीक पर बहस

चीन की राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा Gaokao से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में छात्र परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले पुलिसकर्मियों के बैज, पुलिस मोटरसाइकिल और पुलिस वाहनों को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं. कई पुलिसकर्मी भी मुस्कुराते हुए छात्रों को शुभकामनाएं देते नजर आते हैं. इस वीडियो को देखकर दुनिया भर के लोग चीन की परीक्षा परंपरा और वहां की परीक्षा व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं. कुछ लोगों ने इसे छात्रों का मनोबल बढ़ाने वाली अनोखी परंपरा बताया है.
वीडियो में दिखाई देने वाले 985 और 211 नंबर चीन की उच्च शिक्षा से जुड़े प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट्स का प्रतीक माने जाते हैं. चीन में 985 प्रोजेक्ट के तहत देश के चुनिंदा शीर्ष विश्वविद्यालयों को विकसित किया गया था, जबकि 211 प्रोजेक्ट 21वीं सदी के लिए उच्च शिक्षा को मजबूत बनाने की पहल थी. छात्रों का मानना है कि इन नंबरों को छूने से उन्हें परीक्षा में शुभ परिणाम मिल सकते हैं. यही वजह है कि परीक्षा के दौरान विशेष रूप से ऐसे नंबर वाले वाहनों और बैजों को छात्रों के बीच आकर्षण का केंद्र बनाया जाता है.
वायरल वीडियो के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने चीन और भारत की परीक्षा व्यवस्थाओं की तुलना शुरू कर दी. खासकर NEET-UG पेपर लीक विवाद का जिक्र करते हुए लोगों ने सवाल उठाए कि चीन करोड़ों छात्रों की परीक्षा कैसे सुरक्षित तरीके से आयोजित कर लेता है. कुछ यूजर्स ने दावा किया कि भारत में हुई परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों की खबरें अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंची थीं. हालांकि कई लोगों ने यह भी कहा कि केवल वायरल वीडियो देखकर किसी देश की पूरी परीक्षा व्यवस्था का आकलन नहीं किया जा सकता.
सोशल मीडिया पर साझा जानकारी के अनुसार चीन में Gaokao परीक्षा के प्रश्नपत्र तैयार करने वाले विशेषज्ञों को महीनों तक कड़ी निगरानी में रखा जाता है. प्रश्नपत्रों की छपाई अत्यधिक सुरक्षित केंद्रों में होती है और उन्हें बख्तरबंद वाहनों के जरिए पहुंचाया जाता है. परीक्षा केंद्रों पर फेस रिकग्निशन तकनीक, AI आधारित निगरानी और सिग्नल जैमर का उपयोग किया जाता है. परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाती है. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सभी मामलों में उपलब्ध नहीं है.
China finished Gaokao yesterday. It is the exam 13 million students take for admission in Universities.
Here they are touching the number 985 & 211 for good luck. Policemen with badges & cars of those numbers & especially standing to rub the luck on students.
Siddharth's Echelon (@SiddharthKG7) June 9, 2026
Gaokao वीडियो ऐसे समय वायरल हुआ है जब भारत में NEET-UG परीक्षा सुरक्षा को लेकर बहस जारी है. पेपर लीक के आरोपों के बाद NEET परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी, जिससे 22 लाख से अधिक उम्मीदवार प्रभावित हुए. इसके बाद परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और सुधार की मांग तेज हुई. अब NEET री-एग्जाम 21 जून को आयोजित किया जाना है. सरकार ने इसके लिए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसमें भारतीय वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों के जरिए प्रश्नपत्र पहुंचाने तथा केंद्रीय सुरक्षा बलों की संभावित तैनाती जैसे कदम शामिल हैं.