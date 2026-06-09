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परीक्षा से पहले पुलिस की गाड़ी छूकर क्यों लेते हैं छात्र आशीर्वाद? चीन के वायरल वीडियो ने फिर छेड़ दी NEET पेपर लीक पर बहस

चीन की Gaokao परीक्षा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र पुलिसकर्मियों और पुलिस वाहनों को छूकर शुभकामनाएं लेते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के बहाने चीन की परीक्षा व्यवस्था और भारत के NEET पेपर लीक विवाद की तुलना भी चर्चा में आ गई है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 09, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:56 PM IST
परीक्षा से पहले पुलिस की गाड़ी छूकर क्यों लेते हैं छात्र आशीर्वाद? चीन के वायरल वीडियो ने फिर छेड़ दी NEET पेपर लीक पर बहस

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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