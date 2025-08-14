चीन में MBBS की पढ़ाई सस्ती! भारत से कम खर्च में बन सकेंगे डॉक्टर, जानें फीस से लेकर सबकुछ
Medical Education: डॉक्टर देखने का सपना सस्ते में पूरा हो सकेगा. आइए जानते हैं कि चीन में MBBS की पढ़ाई के लिए कितना खर्च पड़ सकता है. 

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 14, 2025, 09:50 AM IST
Medical Education: देश में 90 प्रतिशत बच्चों का सपना होता है कि वो बड़े होकर डॉक्टर बने, लेकिन समय के साथ करियर बनाने की पसंद में बदलाव हो जाता है. किसी के लिए पढ़ाई में कम इंटरेस्ट होना वजह है तो कुछ के लिए पैसे वजह होती है. इसकी जानकारी तो सभी को है कि डॉक्टर की पढ़ाई के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च होते हैं. हालांकि, अगर हम आप से कहें कि डॉक्टर बनने का सपना सस्ते में पूरा हो सकेगा तो क्या मानेंगे? अगर नहीं, तो आपको बता दें कि ऐसा है. आप भारत की तुलना में कम खर्च के साथ चीन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं.

चीन में MBBS की पढ़ाई सस्ती

विदेश से डॉक्टर की डिग्री सस्ते में हासिल करने के लिए चीन से एमबीबीएस करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. भारत की तुलना में चीन में MBBS की पढ़ाई सस्ती है. यहां पर सिर्फ 30 से 50 लाख रुपये में कोर्स पूरा कर सकते हैं. जबकि, भारत में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए 60 से 90 लाख रुपये तक खर्च होते हैं. चीन में एमबीबीएस की पढ़ाई के साथ हॉस्टल में रहना, खाना पीना, ट्यूशन आदि खर्च 30 से 50 लाख रुपये में शामिल है.

चीन में रहकर भी पढ़ सकेंगे अंग्रेजी में मेडिकल

अगर आपको ऐसा लगता है कि चीन में डॉक्टर की डिग्री हासिल करने के लिए चीनी भाषा का आना जरूरी है तो ऐसा नहीं है. यहां पर कई मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं जो छात्रों तो अंग्रेजी माध्यम से एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने का मौका देती है. ऐसे में भारतीयों के अलावा अन्य देश के लोग जिन्हें अंग्रेजी आती हो वो भी चीन में मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं.

चीन में कितने सालों में पूरा होता है MBBS कोर्स?

 चीन में एमबीबीएस कोर्स को पूरा करने में 6 साल का समय लगता है. 5 साल तक क्लासरूम में मेडिकल की पढ़ाई होती है और 1 साल के लिए छात्रों को इंटर्नशिप करनी होती. मेडिकल एजुकेशन के लिए चीन को लगातार पसंद किया जा रहा है और इसकी खास वजह ये है कि यहां छात्रों को स्कॉलरशिप मिल जाती है जिससे उनके खर्च में थोड़ी कमी आ जाती है.

China MBBS Course Apply Eligibility

चीन में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 17 उम्र होनी चाहिए. इसके अलावा 12वीं कक्षा में साइंस होना जरूरी है. साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. इतना ही नहीं, मेडिकल पढ़ाई के लिए NEET परीक्षा में पास जरूरी है. साथ ही एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है.

