चीन में पढ़ाई का प्लान है तो जान लें वीजा से लेकर वर्क परमिट तक के ये नियम

चीन पिछले कुछ सालों में भारतीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा का एक महत्वपूर्ण विकल्प बनकर सामने आया है. खासकर मेडिकल यानी MBBS, इंजीनियरिंग, भाषा और अन्य उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में भारतीय छात्र चीन के विश्वविद्यालयों का रुख करते हैं. लेकिन किसी विदेशी देश में पढ़ाई का फैसला केवल कॉलेज, फीस और कोर्स देखकर नहीं किया जा सकता. वीजा नियम, चीन पहुंचने के बाद रहने की कानूनी प्रक्रिया और पढ़ाई पूरी होने के बाद करियर के विकल्प भी समझना जरूरी है.
छात्रों को आवेदन से पहले संबंधित चीनी दूतावास, वीजा केंद्र और विश्वविद्यालय से मौजूदा नियमों की पुष्टि करनी चाहिए, क्योंकि वीजा और इमिग्रेशन नियम समय के साथ बदल सकते हैं.
चीन में पढ़ाई के लिए विदेशी छात्रों को मुख्य रूप से X कैटेगरी का स्टूडेंट वीजा मिलता है. इसे X1 और X2 दो श्रेणियों में बांटा गया है. X1 वीजा 180 दिनों से अधिक अवधि वाले लंबे कोर्स के लिए होता है. MBBS, बैचलर, मास्टर और पीएचडी जैसे डिग्री प्रोग्राम आमतौर पर इसी श्रेणी में आते हैं.
वहीं X2 वीजा 180 दिनों से कम अवधि वाले शॉर्ट-टर्म कोर्स, भाषा प्रशिक्षण या कुछ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता है. X1 वीजा लेने वाले छात्रों को चीन पहुंचने के बाद रेजिडेंस परमिट की प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जबकि X2 आम तौर पर कम अवधि के प्रवास के लिए होता है.
चीन के स्टूडेंट वीजा के लिए भारतीय छात्रों को कई जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखने पड़ते हैं. इनमें वैध पासपोर्ट, चीनी विश्वविद्यालय का आधिकारिक एडमिशन या स्वीकृति पत्र और संबंधित छात्र वीजा फॉर्म शामिल होते हैं. लंबे समय के अध्ययन के लिए JW201 या JW202 जैसे दस्तावेज की आवश्यकता कार्यक्रम और छात्र की स्थिति के अनुसार हो सकती है. X1 वीजा के मामले में मेडिकल फिटनेस संबंधी दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं.
हालांकि, कुछ परिस्थितियों में आर्थिक क्षमता से जुड़े प्रमाण और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन फॉर्म से शुरू होकर संबंधित चीनी वीजा आवेदन केंद्र या दूतावास में दस्तावेज जमा करने तक जाती है.
X1 वीजा लेकर चीन पहुंचना अंतिम प्रक्रिया नहीं है. लंबे समय के कोर्स के लिए जाने वाले छात्रों को वहां पहुंचने के बाद रेजिडेंस परमिट के लिए आवेदन करना होता है. सामान्य नियम के अनुसार चीन पहुंचने के 30 दिनों के भीतर स्थानीय Public Security Bureau यानी PSB के Exit-Entry Administration में रेजिडेंस परमिट की प्रक्रिया पूरी करनी होती है.
जबकि, यही परमिट छात्र को लंबे समय तक चीन में कानूनी रूप से रहने का आधार देता है. इसलिए X1 वीजा की अवधि और रेजिडेंस परमिट की प्रक्रिया को एक ही चीज समझना सही नहीं होगा. समयसीमा का पालन नहीं करने पर प्रशासनिक कार्रवाई या जुर्माने की स्थिति बन सकती है.
पढ़ाई खत्म होने के बाद चीन में रहना संभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए छात्र को अपनी नई कानूनी स्थिति के अनुरूप अनुमति लेनी होगी. केवल स्टूडेंट स्टेटस के आधार पर पढ़ाई खत्म होने के बाद अनिश्चित समय तक चीन में रहना संभव नहीं है. यदि छात्र को किसी योग्य चीनी कंपनी, विश्वविद्यालय या रिसर्च संस्थान से नौकरी मिलती है, तो वह संबंधित नियोक्ता के माध्यम से वर्क परमिट और जरूरी वीजा या रेजिडेंस स्टेटस के लिए आवेदन कर सकता है. इसलिए कोर्स पूरा होने से पहले ही आगे की योजना बनाना महत्वपूर्ण है.
यदि किसी विदेशी छात्र को चीन में पढ़ाई के दौरान या पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी का ऑफर मिलता है, तो नियोक्ता उसके लिए आवश्यक Foreigners Work Permit प्रक्रिया में सहायता कर सकता है. इसके बाद योग्य उम्मीदवार वर्क संबंधी वीजा और रेजिडेंस प्रक्रिया पूरी कर सकता है. चीन में रोजगार के लिए आम तौर पर Z वीजा को रोजगार से जुड़ी वीजा श्रेणी के रूप में जाना जाता है.
हालांकि, नौकरी पाने के बाद भी केवल वीजा पर्याप्त नहीं होता और संबंधित वर्क परमिट तथा निवास संबंधी औपचारिकताएं पूरी करना जरूरी हो सकता है.
विदेशी छात्रों के लिए चीन में रोजगार से जुड़े नियम नौकरी, शहर, योग्यता और नियोक्ता के अनुसार अलग हो सकते हैं. कुछ प्रमुख शहरों और योग्य विदेशी ग्रेजुएट्स के लिए सामान्य अनुभव संबंधी शर्तों में छूट या विशेष प्रावधान उपलब्ध रहे हैं. खासकर प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से मास्टर या पीएचडी करने वाले उम्मीदवारों के लिए कुछ क्षेत्रों में अवसर बेहतर हो सकते हैं.
हालांकि, इसे सभी छात्रों के लिए स्वतः लागू नियम नहीं मानना चाहिए. आवेदन करने से पहले स्थानीय प्रशासन और संभावित नियोक्ता से पात्रता की पुष्टि करना जरूरी है.
कुछ चीनी शहर विदेशी प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए ग्रेजुएशन के बाद नौकरी तलाशने, इंटर्नशिप या उद्यमिता से जुड़े विशेष रेजिडेंस विकल्प उपलब्ध करा सकते हैं. शंघाई और गुआंगझोउ जैसे शहरों में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए अलग-अलग नीतियां और कार्यक्रम समय-समय पर सामने आते रहे हैं.
इन विकल्पों की अवधि और पात्रता एक जैसी नहीं होती. इसलिए किसी छात्र को सोशल मीडिया या अनौपचारिक जानकारी के आधार पर निर्णय लेने के बजाय संबंधित शहर की आधिकारिक इमिग्रेशन अथॉरिटी और विश्वविद्यालय से मौजूदा नियमों की जानकारी लेनी चाहिए.
चीन में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों को वीजा और रेजिडेंस नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए. X1 या X2 स्टूडेंट वीजा पर बिना आधिकारिक अनुमति काम करना या व्यापारिक गतिविधि करना कानूनी समस्या पैदा कर सकता है. रेजिडेंस परमिट की समाप्ति तिथि पर भी नजर रखना जरूरी है और जरूरत पड़ने पर समय रहते एक्सटेंशन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए. पढ़ाई के बाद चीन में नौकरी करने की योजना रखने वाले छात्रों के लिए मंदारिन भाषा सीखना भी उपयोगी हो सकता है. HSK जैसे भाषा प्रमाणन से स्थानीय भाषा में संवाद और रोजगार के अवसरों को समझने में मदद मिल सकती है.
चीन में उच्च शिक्षा का विकल्प चुनने वाले भारतीय छात्रों के लिए सबसे जरूरी बात है कि वे वीजा को केवल यात्रा की अनुमति न समझें, बल्कि पूरे अध्ययन और करियर प्लान का हिस्सा मानें. X1 या X2 में सही श्रेणी चुनने से लेकर एडमिशन दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट, रेजिडेंस परमिट और भविष्य के वर्क परमिट तक हर चरण में आधिकारिक जानकारी लेना जरूरी है. नियमों में बदलाव संभव है, इसलिए आवेदन से पहले चीनी दूतावास, संबंधित वीजा केंद्र, विश्वविद्यालय और स्थानीय इमिग्रेशन अथॉरिटी की ताजा जानकारी जरूर जांचें. सही दस्तावेज और समयसीमा का पालन करने से चीन में पढ़ाई के दौरान कानूनी परेशानियों से बचने और आगे करियर के अवसर तलाशने में आसानी हो सकती है.