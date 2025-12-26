चीन में मुफ्त पढ़ाई... रहने-खाने के साथ हर महीने मिलेंगे 40000 रुपये!

Advertisement
Chinese Government Scholarship: अगर आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए चीन जाना चाहते हैं तो मुफ्त शिक्षा की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, आइए जानते हैं कैसे?

Dec 26, 2025, 10:56 AM IST
Chinese Government Scholarship: 12वीं के बाद ज्यादातर भारतीय छात्रों का सपना होता है कि वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए देश से बाहर जाएं. ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कई छात्रों की पसंद विदेश ही बना हुआ है. वहां पढ़ने के साथ काम करना और पैसा कमाना एक ट्रेंड भी बन चुका है. आमतौर पर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत चीन जैसे देश हैं जो भारतीय छात्रों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं और पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं लेकिन खास बजट नहीं है तो आपके लिए एक स्कीम काम की साबित हो सकती है.

दरअसल, चीन सरकार की ओर से विदेशी छात्रों को पढ़ने के लिए रहने-खाने और पढ़ने की सुविधा मुफ्त दी जा रही है. इतना ही नहीं, हर महीने 40 हजार रुपये तक हासिल कर सकते हैं. आइए ये कैसे मुमकिन होगा और चीन की स्कॉलरशिप पाने के लिए क्या करना होगा?

स्कॉलरशिप से रहना और पढ़ना फ्री

चीन की स्कॉलरशिप से छात्रों की पढ़ाई तो मुफ्त है ही साथ में खाने और रहने के अलावा हर महीने पैसे भी दिए जाएंगे. चाइनीज सरकार की स्कॉलरशिप के तहत चीन के 274 यूनिवर्सिटी आते हैं जो विदेशी छात्रों को एडमिशन का ऑफर देते हैं. चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल की ओर से चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फायदा दिया जाता है.

कब से कब तक स्कॉलरशिप अप्लाई का मौका?

चीन की यूनिवर्सिटी में दाखिला से लेकर वहां की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए हर साल दिसंबर से अप्रैल महीने में मौका मिलता है. इन महीनों के बीच में चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए योग्यता?

  • विदेशी छात्र
  • ग्रेजुएशन डिग्री के लिए उम्र 25 साल
  • मास्टर्स के लिए उम्र 35 साल
  • डॉक्टोरल डिग्री के लिए अधिकतम उम्र 40 साल

कैसे करें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई?

  1. चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल (CSC) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. यहां स्कॉलरशिप संबंधित लिंक या पेज शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करें.
  4. यहां स्कॉलरशिप देने वाली यूनिवर्सिटी की लिस्ट शो हो जाएगी.
  5. अपने कोर्स के अनुसार यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करें और उसकी वेबसाइट पर जाएं.
  6. यूनिवर्सिटी के पेज पर वहां के प्रोफेसर की ईमेल आईडी शो होगी जिस पर मेल करें.
  7. Acceptance मिल जाने के बाद स्कॉलरशिप हासिल करने की संभावना बढ़ सकती है.
  8. इसके बाद स्कॉलरशिप के लिए CSC की वेबसाइट पर आवेदन पत्र शो होगा.
  9. इससे पहले 3 कैटेगरी में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा.
  10. इन ऑप्शन में कैटेगरी B को चुनें. सीधे यूनिवर्सिटी में आवेदन ऑप्शन को सिलेक्ट करे.
  11. मेडिकल फॉर्म में मांगी जा रही डिटेल्स को एंटर करें और सभी जानकारी भर दें.
  12. मांगे जा रहे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट निकाल कर यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस में कूरियर करें.

स्कॉलरशिप में कितने मिलेंगे पैसे?

  • ग्रेजुएशन के लिए हर महीने 2500 RMB रेनमिनबी यानी करीब 25 से 30 हजार रुपये
  • मास्टर डिग्री के लिए हर महीने 3000 RMB यानी 36 से 38 हजार रुपये
  • डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए हर महीने 3500 RMB यानी 42 से 44 हजार रुपये

इन सबके अलावा चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में मुफ्त ट्यूशन और रहने की भी सुविधा भी दी जा सकती है. सिलेक्शन होने पर यूनिवर्सिटी द्वारा ईमेल किया जाएगा. ध्यान रहे कि चीन के लिए वीजा चाहिए होगा. इसलिए इसे लेकर अपनी तैयारी करके रखें.

ये भी पढ़ें- विदेश से करनी है MBBS की पढ़ाई? यूरोप में ये हैं टॉप 3 यूनिवर्सिटी, जानें फीस से लेकर सबकुछ

