चीन में मुफ्त पढ़ाई... रहने-खाने के साथ हर महीने मिलेंगे 40000 रुपये!

Chinese Government Scholarship: अगर आप भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए चीन जाना चाहते हैं तो मुफ्त शिक्षा की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, आइए जानते हैं कैसे?
Chinese Government Scholarship: 12वीं के बाद ज्यादातर भारतीय छात्रों का सपना होता है कि वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए देश से बाहर जाएं. ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कई छात्रों की पसंद विदेश ही बना हुआ है. वहां पढ़ने के साथ काम करना और पैसा कमाना एक ट्रेंड भी बन चुका है. आमतौर पर कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया समेत चीन जैसे देश हैं जो भारतीय छात्रों के बीच काफी पसंद किए जाते हैं. अगर आप भी उनमें से एक हैं और पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहते हैं लेकिन खास बजट नहीं है तो आपके लिए एक स्कीम काम की साबित हो सकती है.
दरअसल, चीन सरकार की ओर से विदेशी छात्रों को पढ़ने के लिए रहने-खाने और पढ़ने की सुविधा मुफ्त दी जा रही है. इतना ही नहीं, हर महीने 40 हजार रुपये तक हासिल कर सकते हैं. आइए ये कैसे मुमकिन होगा और चीन की स्कॉलरशिप पाने के लिए क्या करना होगा?
स्कॉलरशिप से रहना और पढ़ना फ्री
चीन की स्कॉलरशिप से छात्रों की पढ़ाई तो मुफ्त है ही साथ में खाने और रहने के अलावा हर महीने पैसे भी दिए जाएंगे. चाइनीज सरकार की स्कॉलरशिप के तहत चीन के 274 यूनिवर्सिटी आते हैं जो विदेशी छात्रों को एडमिशन का ऑफर देते हैं. चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल की ओर से चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का फायदा दिया जाता है.
कब से कब तक स्कॉलरशिप अप्लाई का मौका?
चीन की यूनिवर्सिटी में दाखिला से लेकर वहां की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने के लिए हर साल दिसंबर से अप्रैल महीने में मौका मिलता है. इन महीनों के बीच में चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए योग्यता?
कैसे करें स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई?
स्कॉलरशिप में कितने मिलेंगे पैसे?
इन सबके अलावा चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में मुफ्त ट्यूशन और रहने की भी सुविधा भी दी जा सकती है. सिलेक्शन होने पर यूनिवर्सिटी द्वारा ईमेल किया जाएगा. ध्यान रहे कि चीन के लिए वीजा चाहिए होगा. इसलिए इसे लेकर अपनी तैयारी करके रखें.
