/Choice Filling और Choice Locking में क्या है अंतर? कॉलेज चुनते समय एक गलती पड़ सकती है भारी, एडमिशन से पहले जानें पूरा नियम

हर साल NEET UG, JEE, CUET, JoSAA, CSAB, राज्य मेडिकल काउंसलिंग और विभिन्न विश्वविद्यालयों की एडमिशन प्रक्रिया के दौरान छात्रों को Choice Filling और Choice Locking जैसे शब्द सुनने को मिलते हैं. पहली बार काउंसलिंग में शामिल होने वाले उम्मीदवार अक्सर इन दोनों प्रक्रियाओं को एक जैसा समझ लेते हैं. जबकि दोनों का काम अलग-अलग है. Choice Filling में छात्र अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स की सूची तैयार करता है, जबकि Choice Locking में उसी सूची को अंतिम रूप दिया जाता है. ऐसे में काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले छात्रों के लिए दोनों के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है.
Choice Filling का मतलब काउंसलिंग पोर्टल पर अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुनना है. उम्मीदवार अपनी रैंक, पात्रता, पसंद और उपलब्ध विकल्पों के आधार पर कई कॉलेज और कोर्स अपनी सूची में जोड़ सकता है. ज्यादातर काउंसलिंग में छात्र अपनी पसंद को प्राथमिकता के क्रम में रख सकता है. यानी जिस कॉलेज या कोर्स को वह सबसे ज्यादा पसंद करता है, उसे ऊपर रखा जा सकता है. निर्धारित समय सीमा के अंदर उम्मीदवार अपनी सूची में बदलाव भी कर सकता है. वह कोई नया विकल्प जोड़ सकता है, किसी विकल्प को हटा सकता है या उसकी प्राथमिकता बदल सकता है.
Choice Locking वह चरण है जिसमें उम्मीदवार अपनी भरी हुई पसंद को अंतिम रूप देता है. एक बार चॉइस लॉक करने के बाद सामान्य तौर पर उसमें बदलाव करने का विकल्प नहीं रहता. इसके बाद काउंसलिंग अथॉरिटी उम्मीदवार की अंतिम पसंद को सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया में शामिल करती है. हालांकि Choice Locking के नियम अलग-अलग काउंसलिंग में अलग हो सकते हैं. कुछ काउंसलिंग में उम्मीदवार का समय पर चॉइस लॉक करना जरूरी होता है, जबकि कुछ में तय समय सीमा के बाद सिस्टम उपलब्ध नियमों के अनुसार चॉइस को लॉक कर सकता है. इसलिए संबंधित काउंसलिंग के आधिकारिक नियम पढ़ना जरूरी है.
दोनों के बीच सबसे आसान अंतर यह है कि Choice Filling में पसंद बनाई जाती है और Choice Locking में उसी पसंद को फाइनल किया जाता है. इसे आप किसी फॉर्म के ड्राफ्ट और फाइनल सबमिशन की तरह समझ सकते हैं. Choice Filling के दौरान उम्मीदवार अपने विकल्पों को बदल सकता है, लेकिन Locking के बाद बदलाव की गुंजाइश आम तौर पर खत्म हो जाती है. इसलिए चॉइस लॉक करने से पहले कॉलेज, कोर्स और उनकी प्राथमिकता को अच्छी तरह जांचना जरूरी है.
सीट अलॉटमेंट उम्मीदवार की रैंक, कैटेगरी या आरक्षण नियम, उपलब्ध सीटों और काउंसलिंग के नियमों के साथ उसकी अंतिम चॉइस लिस्ट पर निर्भर करता है. ऐसे में अगर किसी उम्मीदवार ने अपनी पसंद का कॉलेज गलत प्राथमिकता पर रखा है, तो सीट आवंटन उसी प्राथमिकता और उपलब्ध सीटों के आधार पर हो सकता है. इसलिए केवल ज्यादा कॉलेज जोड़ना ही पर्याप्त नहीं है. उम्मीदवार को अपनी वास्तविक प्राथमिकता के अनुसार विकल्पों का क्रम तय करना चाहिए.
काउंसलिंग शुरू होने से पहले उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स की सूची तैयार कर लेनी चाहिए. इसके साथ अपनी रैंक, पिछले वर्षों की कटऑफ, सीटों की संख्या, कोर्स की पात्रता और उपलब्ध विकल्पों को भी ध्यान में रखना चाहिए. अगर काउंसलिंग में कॉलेज और कोर्स की बड़ी संख्या उपलब्ध है, तो उम्मीदवार अपनी प्राथमिकता के अनुसार विस्तृत सूची तैयार कर सकता है. इससे Choice Filling के दौरान जल्दबाजी में गलत विकल्प चुनने की संभावना कम होती है.
Choice Locking से पहले अपनी पूरी सूची को कम से कम एक बार ध्यान से जांचना चाहिए. खासतौर पर कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकता, पसंदीदा विकल्प और हटाए गए विकल्पों को दोबारा देखना जरूरी है. यह भी सुनिश्चित करें कि जिस कॉलेज या कोर्स को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, वह आपकी सूची में सही क्रम पर है. लॉक करने के बाद बदलाव की अनुमति नहीं होने की स्थिति में छोटी गलती भी सीट आवंटन को प्रभावित कर सकती है. इसलिए आखिरी समय की जल्दबाजी से बचना बेहतर है.
Choice Filling और Choice Locking दोनों ही एडमिशन काउंसलिंग के महत्वपूर्ण चरण हैं. छात्रों को अपनी रैंक और उपलब्ध विकल्पों के आधार पर ज्यादा से ज्यादा उपयुक्त विकल्पों की सूची तैयार करनी चाहिए. इसके बाद अपनी प्राथमिकता को दोबारा जांचकर ही चॉइस लॉक करनी चाहिए. यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर काउंसलिंग की प्रक्रिया और नियम अलग हो सकते हैं. इसलिए NEET UG, JEE, CUET, JoSAA, CSAB या राज्य काउंसलिंग में उम्मीदवार को संबंधित आधिकारिक पोर्टल पर दिए निर्देशों को अंतिम मानना चाहिए. सही जानकारी और सावधानी के साथ Choice Filling करने से काउंसलिंग प्रक्रिया में गलतियों की संभावना कम की जा सकती है.