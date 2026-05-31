कभी सोचा है कि भारत का कोई राजा इतना ताकतवर हो सकता है कि उसका नाम समुद्र पार इंडोनेशिया और श्रीलंका तक गूंजे? इतिहास के पन्नों में एक ऐसा ही चोल वंश का महान शासक मिलता है, जिसने न सिर्फ भारत के दक्षिण हिस्से पर राज किया बल्कि अपनी नौसैनिक ताकत से पूरे एशिया में दहशत और सम्मान दोनों पैदा किया. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ के 134वें एपिसोड में भी चोल साम्राज्य की विरासत और उसकी ऐतिहासिक ताकत का जिक्र हुआ, जिसने लोगों को फिर से उस 1000 साल पुराने सुनहरे दौर की याद दिला दी. चलिए जानते हैं उस राजा की कहानी, जिसकी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री शक्ति माना जाता था और जिसने इतिहास बदल दिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ‘मन की बात’ के 134वें एपिसोड में भारत की ऐतिहासिक धरोहरों और गौरवशाली अतीत का जिक्र किया. इसी दौरान उन्होंने चोल साम्राज्य से जुड़ी ताम्र पट्टिकाओं और उसकी समुद्री शक्ति की बात भी साझा की. उन्होंने बताया कि कैसे चोल वंश ने न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों तक अपने प्रभाव का विस्तार किया था. ये एपिसोड देशवासियों को यह समझाने का प्रयास था कि भारत का इतिहास केवल राजाओं की कहानी नहीं, बल्कि वैश्विक प्रभाव की विरासत भी है. चोल साम्राज्य इसका सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है.

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चोल वंश की शुरुआत और उत्थान कैसे हुआ?

सन 907 में चोल वंश के राजा पारंतक प्रथम ने गद्दी संभाली और करीब 48 साल तक शासन किया. लेकिन उनके बाद कमजोर शासकों के कारण साम्राज्य धीरे-धीरे कमजोर होने लगा. इसके बाद सन 985 में राजराजा चोल प्रथम ने सत्ता संभाली और चोल वंश को फिर से मजबूत किया. उनके शासनकाल में प्रशासन, सेना और अर्थव्यवस्था सभी क्षेत्रों में सुधार हुआ. उनके नेतृत्व में चोल साम्राज्य फिर से शक्तिशाली बनने लगा और दक्षिण भारत में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर आया.

चोल साम्राज्य कैसे बना एशिया की ताकत?

राजराजा चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल के नेतृत्व में चोल वंश ने एशिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई. यह साम्राज्य केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यापार, संस्कृति और सैन्य शक्ति के कारण एक वैश्विक ताकत बन गया. उनकी नौसेना इतनी मजबूत थी कि समुद्री व्यापार और युद्ध दोनों पर उनका नियंत्रण था. धीरे-धीरे चोल साम्राज्य एक ऐसी शक्ति बन गया जिसे एशिया के कई हिस्सों में सम्मान और भय दोनों की नजर से देखा जाने लगा.

चोल साम्राज्य कितना बड़ा था?

चोल साम्राज्य का विस्तार बहुत विशाल था. एक समय ऐसा आया जब यह साम्राज्य दक्षिण में मालदीव से लेकर उत्तर में बंगाल की गंगा नदी तक फैल गया था. यह विस्तार उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है. इतिहासकारों के अनुसार, चोल वंश ने दक्षिण भारत के तटीय इलाकों पर पूरी तरह नियंत्रण स्थापित कर लिया था. उनके शासनकाल में समुद्री मार्गों और व्यापार पर भी उनका प्रभाव बहुत मजबूत था.

चोल साम्राज्य को ‘कोरोमंडल’ क्यों कहा गया?

इतिहासकार रिचर्ड ईटन ने अपनी किताब ‘इंडिया इन द परिशियानेट एज’ में लिखा है कि चोलों को “तंजावुर के महान चोल” कहा जाता था. दक्षिण भारत के पूरे तटीय क्षेत्र पर उनके नियंत्रण के कारण इस क्षेत्र को बाद में “कोरोमंडल” कहा जाने लगा. यह शब्द “चोलमंडल” का अपभ्रंश माना जाता है, जिसका अर्थ है चोल साम्राज्य का क्षेत्र. इससे साफ पता चलता है कि चोल वंश का प्रभाव इतना गहरा था कि उसकी पहचान आज भी भौगोलिक नामों में जीवित है.

श्रीविजय राज्य से टकराव क्यों हुआ?

चोल साम्राज्य का सबसे बड़ा समुद्री प्रतिद्वंदी श्रीविजय राज्य था, जो दक्षिण-पूर्व एशिया के व्यापार मार्गों पर नियंत्रण रखता था. श्रीविजय राजा समुद्री जहाजों पर कर लगाते थे और कई बार हमला भी करते थे. इससे चोल वंश के व्यापारिक हित प्रभावित होते थे. यही कारण था कि दोनों साम्राज्यों के बीच तनाव बढ़ता गया और अंततः संघर्ष की स्थिति पैदा हुई, जिसने पूरे एशियाई व्यापार मार्गों को प्रभावित किया.

राजेंद्र चोल की सैन्य शक्ति कैसे बढ़ी?

राजेंद्र चोल ने अपने शासनकाल में चोल नौसेना को और भी मजबूत बनाया. सन 1017 में उन्होंने श्रीविजय राज्य पर हमला किया और विजय प्राप्त की. इस जीत के बाद उनकी ताकत पूरे एशिया में फैल गई. उनके नेतृत्व में चोल सेना ने समुद्री युद्धों में महारत हासिल की. उनके अभियानों ने यह साबित कर दिया कि चोल वंश केवल भूमि शक्ति नहीं, बल्कि एक विशाल समुद्री शक्ति भी था.

श्रीलंका और मालदीव पर कैसे हुआ नियंत्रण?

सन 1014 में राजराजा चोल के बाद राजेंद्र चोल ने सत्ता संभाली. उन्होंने सबसे पहले श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसे अपने नियंत्रण में लिया. इसके बाद मालदीव और लक्षद्वीप पर भी चोलों का कब्जा हो गया. इन अभियानों का उद्देश्य केवल विस्तार नहीं था, बल्कि समुद्री व्यापार और रणनीतिक नियंत्रण को मजबूत करना भी था. इससे चोल वंश की ताकत और बढ़ गई.

गंगा तक कैसे पहुंचा चोल साम्राज्य?

राजेंद्र चोल ने अपने अभियानों को उत्तर भारत तक बढ़ाया. उन्होंने बंगाल और ओडिशा के रास्ते गंगा नदी तक पहुंचकर वहां के राजा महिपाल को भी पराजित किया. इस जीत के बाद वे “गंगईकोंड चोल” कहलाए, जिसका अर्थ है गंगा को जीतने वाला. उन्होंने गंगा का पानी दक्षिण भारत लाकर अपनी राजधानी में रखा, जो उनकी विजय का प्रतीक माना गया.

सुमात्रा तक नौसैनिक अभियान क्यों हुआ?

राजेंद्र चोल ने अपने जीवन का सबसे बड़ा नौसैनिक अभियान इंडोनेशिया के सुमात्रा तक भेजा. इसका उद्देश्य श्रीविजय के व्यापारिक नियंत्रण को खत्म करना था. इस अभियान में हजारों सैनिक और जहाज शामिल थे. कई स्थानों पर अचानक हमला कर चोल सेना ने विजय प्राप्त की. यह अभियान उस समय का सबसे लंबी दूरी का समुद्री सैन्य अभियान माना जाता है.

चोल वंश की विरासत क्या है?

चोल वंश केवल एक साम्राज्य नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और प्रशासनिक शक्ति भी था. उन्होंने मंदिर, शिक्षा केंद्र और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था विकसित की. उनकी कला और स्थापत्य आज भी दक्षिण भारत में देखी जा सकती है. इतिहासकार मानते हैं कि चोलों ने न केवल समुद्र जीता, बल्कि लोगों के दिलों पर भी राज किया. उनकी विरासत आज भी भारत की गौरवशाली पहचान का हिस्सा है.