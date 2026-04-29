CISCE Board Result 2026: 30 अप्रैल को 10वीं-12वीं के परिणाम हो सकते हैं जारी, पिछले साल इतना प्रतिशत रहा पासिंग रिजल्ट

CISCE ISC, ICSE Result 2026 Expected Date: भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद (CISCE) के 10वीं (ICSE) और 12वीं (ISC) के परिणाम जल्द जारी होने वाले हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 अप्रैल 2026 को रिजल्ट की घोषणा हो सकती है. हालांकि, सीआईएससीई बोर्ड द्वारा आधिकारिक डेट की पुष्टि नहीं की गई. इस साल 10वीं (ICSE) की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च तक आयोजित की गईं थी. जबकि, 12वीं (ISC) की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से 6 अप्रैल तक आयोजित की गईं थी. ICSE और ISC परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को रिजल्ट की घोषणा होने का इंतजार है. बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cisce.org पर 10वीं-12वीं के परिणाम जारी हो सकते हैं.

CISCE Board Result 2026: कहां-कहां देख सकेंगे रिजल्ट?

सीआईएससीई द्वारा 10वीं और 12वीं के परिणाम विभिन्न वेबसाइट पर घोषित किए जाएंगे. जहां से स्टूडेंट्स अपना स्कोरकार्ड भी चेक कर सकेंगे.

cisce.org Add Zee News as a Preferred Source

results.cisce.org

digilocker.gov.in

web.umang.gov.in

ICSE का रिजल्ट कैसे करें चेक?

सबसे पहले CISCE की ऑफिशियल वेबसाइट results.cisce.org पर जाएं. होमपेज पर 'ICSE Result 2026' शो होगा उसके लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद कोर्स कोड, इंडेक्स नंबर, यूनिक ID और कैप्चा कोड एंटर करें. इसके बाद Show Result पर क्लिक करें और फिर रिजल्ट शो होगा. स्क्रीन पर मार्कशीट शो होगी जिसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

कैसे चेक करें ISC रिजल्ट?

सबसे पहले सीआईएससीई बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट results.cisce.org पर जाएं. होमपेज पर 'ISC Result 2026' शो होगा उस पर क्लिक करें. अपना कोर्स कोड दर्ज करने के अलावा यूनिक ID, इंडेक्स नंबर और कैप्चा कोड एंटर करें. इसके बाद Show Result पर क्लिक करें और स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा. यहां से 10वीं की प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे और उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे.

पिछले साल कैसा रहा CISCE बोर्ड रिजल्ट?

पिछले कई सालों में सीआईएससीई बोर्ड रिजल्ट बेहतर रहा है. लड़कों की तुलना में लड़कियां आगे रहीं. पिछले साल ISC रिजल्ट में लड़कों का पासिंग प्रतिशत 98.64% रहा और लड़कियों का पास प्रतिशत 99.45% रहा था. जबकि, ICSE बोर्ड रिजल्ट में लड़कों का पास प्रतिशत 98.84% और लड़कियों का पासिंग प्रतिशत 99.37% रहा था. हर साल लड़कियों का बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहा है. उम्मीद है कि इस बार का रिजल्ट भी बेहतर रहेगा.

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