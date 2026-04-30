CISCE board toppers 2026: कुछ भी नहीं छोड़ा... CISCE बोर्ड में 12वीं के ओजस्वित का 'परफेक्ट 100/100' स्कोर; देखें पूरी टॉपर्स लिस्ट

CISCE borad toppers 2026: सीआईएससीई बोर्ड के नतीजों में कानपुर के ओजस्वित पासरीचा ने 12वीं में 100 फीसदी स्कोर हासिल कर देशभर में टॉप किया है. इसके साथ ही शहर के अन्य छात्रों जैसे यशी सचान और आदि अरोड़ा ने भी 99 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर शानदार प्रदर्शन किया है.
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CISCE borad toppers 2026: सीआईएससीई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. इस बार के रिजल्ट में कानपुर के छात्रों का प्रदर्शन बेहतर रहा है. खासतौर पर एक छात्र ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है. जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. रिजल्ट जारी होते ही छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है. लंबे समय से सभी इस दिन का इंतजार कर रहे थे.
कानपुर के शीलिंग हाउस स्कूल के छात्र ओजस्वित पासरीचा ने इस बार इतिहास रच दिया है. उन्होंने आईएससी यानी 12वीं की परीक्षा में सभी विषयों में पूरे अंक हासिल किए हैं. उनका कुल स्कोर 100 प्रतिशत रहा है. इस शानदार प्रदर्शन के साथ वे देशभर में टॉप पर रहे हैं. ओजस्वित की इस उपलब्धि से उनका स्कूल और परिवार काफी गर्व महसूस कर रहा है. स्कूल के शिक्षकों ने भी उनकी मेहनत और लगन की जमकर तारीफ की है.
ओजस्वित की सफलता ने ये साबित कर दिया है कि लगातार मेहनत और सही दिशा में तैयारी करने से बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है. उन्होंने हर विषय में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. ये आसान काम नहीं होता है. लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी गंभीरता से लिया है. यही वजह रही कि उन्हें इतना शानदार रिजल्ट मिला है. उनके इस प्रदर्शन ने दूसरे छात्रों को भी प्रेरणा दी है.
वहीं, कानपुर के चिंटल्स स्कूल के छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. कक्षा 12वीं की छात्रा यशी सचान ने 99.5 प्रतिशत हासिल किए हैं. उन्होंने स्कूल और शहर दोनों का नाम रोशन किया है. इसी तरह कक्षा 10वीं के छात्र आदि अरोड़ा ने 99.4 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. इन दोनों छात्रों की मेहनत भी काबिले तारीफ है. इनके प्रदर्शन से साफ है कि शहर के छात्रों ने इस बार बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है.
बता दें कि सीआईएससीई बोर्ड ने आज सुबह 11 बजे रिजल्ट घोषित किया. इस बार परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल के बीच आयोजित हुई थीं. देशभर के लाखों छात्र इसमें शामिल हुए थे. अब सभी छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां से वे अपनी मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं. कुल मिलाकर इस बार का रिजल्ट कई छात्रों के लिए खुशियां लेकर आया है.
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