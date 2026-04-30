Advertisement
trendingNow13198933
Hindi Newsशिक्षाCISCE board toppers 2026: कुछ भी नहीं छोड़ा... CISCE बोर्ड में 12वीं के ओजस्वित का परफेक्ट 100100 स्कोर; देखें पूरी टॉपर्स लिस्ट

CISCE board toppers 2026: कुछ भी नहीं छोड़ा... CISCE बोर्ड में 12वीं के ओजस्वित का 'परफेक्ट 100/100' स्कोर; देखें पूरी टॉपर्स लिस्ट

CISCE borad toppers 2026: सीआईएससीई बोर्ड के नतीजों में कानपुर के ओजस्वित पासरीचा ने 12वीं में 100 फीसदी स्कोर हासिल कर देशभर में टॉप किया है. इसके साथ ही शहर के अन्य छात्रों जैसे यशी सचान और आदि अरोड़ा ने भी 99 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर शानदार प्रदर्शन किया है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 12:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CISCE board toppers 2026: कुछ भी नहीं छोड़ा... CISCE बोर्ड में 12वीं के ओजस्वित का 'परफेक्ट 100/100' स्कोर; देखें पूरी टॉपर्स लिस्ट

CISCE borad toppers 2026: सीआईएससीई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. इस बार के रिजल्ट में कानपुर के छात्रों का प्रदर्शन बेहतर रहा है. खासतौर पर एक छात्र ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है. जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. रिजल्ट जारी होते ही छात्रों और अभिभावकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है. लंबे समय से सभी इस दिन का इंतजार कर रहे थे.

कानपुर के शीलिंग हाउस स्कूल के छात्र ओजस्वित पासरीचा ने इस बार इतिहास रच दिया है. उन्होंने आईएससी यानी 12वीं की परीक्षा में सभी विषयों में पूरे अंक हासिल किए हैं. उनका कुल स्कोर 100 प्रतिशत रहा है. इस शानदार प्रदर्शन के साथ वे देशभर में टॉप पर रहे हैं. ओजस्वित की इस उपलब्धि से उनका स्कूल और परिवार काफी गर्व महसूस कर रहा है. स्कूल के शिक्षकों ने भी उनकी मेहनत और लगन की जमकर तारीफ की है.

दूसरे छात्रों को भी दे रहे हैं प्रेरणा

ओजस्वित की सफलता ने ये साबित कर दिया है कि लगातार मेहनत और सही दिशा में तैयारी करने से बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है. उन्होंने हर विषय में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. ये आसान काम नहीं होता है. लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई को पूरी गंभीरता से लिया है. यही वजह रही कि उन्हें इतना शानदार रिजल्ट मिला है. उनके इस प्रदर्शन ने दूसरे छात्रों को भी प्रेरणा दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

इन बच्चों ने भी किया नाम रोशन

वहीं, कानपुर के चिंटल्स स्कूल के छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया है. कक्षा 12वीं की छात्रा यशी सचान ने 99.5 प्रतिशत हासिल किए हैं. उन्होंने स्कूल और शहर दोनों का नाम रोशन किया है. इसी तरह कक्षा 10वीं के छात्र आदि अरोड़ा ने 99.4 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं. इन दोनों छात्रों की मेहनत भी काबिले तारीफ है. इनके प्रदर्शन से साफ है कि शहर के छात्रों ने इस बार बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया है.

मार्कशीट को डाउनलोड करने का क्या है तरीका?

बता दें कि सीआईएससीई बोर्ड ने आज सुबह 11 बजे रिजल्ट घोषित किया. इस बार परीक्षाएं फरवरी से अप्रैल के बीच आयोजित हुई थीं. देशभर के लाखों छात्र इसमें शामिल हुए थे. अब सभी छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां से वे अपनी मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हैं. कुल मिलाकर इस बार का रिजल्ट कई छात्रों के लिए खुशियां लेकर आया है.

ये भी पढ़ें- BPCL Recruitment 2026: भारत पेट्रोलियम में लाखों रुपये तक सैलरी वाली नौकरी! 200+ वैकेंसी, लास्ट डेट से लेकर आवेदन प्रोसेस यहां

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

CISCE board toppers 2026

Trending news

एक विवाह ऐसा भी... 66 साल के बुजर्ग ने पोती की उम्र की युवती से की शादी
Himachal Pradesh
एक विवाह ऐसा भी... 66 साल के बुजर्ग ने पोती की उम्र की युवती से की शादी
वो कभी मां नहीं बन पाएगी... बच्ची के गर्भपात के खिलाफ एम्स, जानें SC में क्या हुआ
Supreme Court News
वो कभी मां नहीं बन पाएगी... बच्ची के गर्भपात के खिलाफ एम्स, जानें SC में क्या हुआ
मान सरकार की से 4600 घुटनों का हुआ ट्रांसप्लांट, फिर अपने पैरों पर लौटीं जिंदगियां
Bhagwant Mann
मान सरकार की से 4600 घुटनों का हुआ ट्रांसप्लांट, फिर अपने पैरों पर लौटीं जिंदगियां
लू के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्‍या करना चाहिए, एम्‍स के डॉक्‍टर ने दी ये सलाह
Heatwave
लू के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्‍या करना चाहिए, एम्‍स के डॉक्‍टर ने दी ये सलाह
ईंट-गारे से ऐप तक: क्या 21वीं सदी में मजदूर की नई परिभाषा लिखी जा रही है?
labour day
ईंट-गारे से ऐप तक: क्या 21वीं सदी में मजदूर की नई परिभाषा लिखी जा रही है?
हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे... ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद राजनाथ का बड़ा खुलासा
operation sindoor news
हम लंबी लड़ाई के लिए तैयार थे... ऑपरेशन सिंदूर के एक साल बाद राजनाथ का बड़ा खुलासा
काला जादू-अघोरी अनुष्‍ठान के नाम पर लिए 1.90 लाख रुपये, पोल खुलने पर हुए गिरफ्तार
Maharashtra
काला जादू-अघोरी अनुष्‍ठान के नाम पर लिए 1.90 लाख रुपये, पोल खुलने पर हुए गिरफ्तार
पाकिस्तान से संभला नहीं तो भारत के 'टच' में ईरान, दिल्ली में बजी घंटी ट्रिंग-ट्रिंग
iran america war
पाकिस्तान से संभला नहीं तो भारत के 'टच' में ईरान, दिल्ली में बजी घंटी ट्रिंग-ट्रिंग
ऋतिक के तिलक से मुबारिक को दिक्कत! गाली-गलौज और मारने की धमकी के बाद पहुंचा जेल
Ujjain
ऋतिक के तिलक से मुबारिक को दिक्कत! गाली-गलौज और मारने की धमकी के बाद पहुंचा जेल
काले कलर की गुजरात नंबर की कार, 3 क्रिमिनल...17 साल बाद पहला एनकाउंटर
Dehradun
काले कलर की गुजरात नंबर की कार, 3 क्रिमिनल...17 साल बाद पहला एनकाउंटर