CISCE Exam Date Sheet 2026: 10वीं और 12वीं की डेट शीट जल्द होगी जारी, यहां जानें डाउनलोड प्रोसेस

ICSE and ISC Exam Date Sheet 2026: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) द्वारा जल्द ही 10वीं और 12वीं कक्षा की डेटशीट को जारी किया जा सकता है. आप ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 31, 2025, 02:10 PM IST
ICSE and ISC Exam Date Sheet 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेटशीट को जारी कर दिया है. वहीं, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) बोर्ड वाले छात्रों को भी डेटशीट का इंतजार है. खबरों की मानें तो जल्द ही ICSE कक्षा 10वीं और ISC कक्षा 12वीं की डेटशीट जारी कर दी जा सकती है. नवंबर महीने में ही कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होने वाले CISCE बोर्ड छात्रों को डेटशीट हासिल हो सकती है. सीआईएससीई द्वारा दोनों कक्षा के लिए पीडीएफ फॉर्मेट में डेट शीट को जारी किया जाएगा. आइए जान लेते हैं कि कैसे आप रिजल्ट को डाउनलोड कर सकते हैं.

क्या है CISCE बोर्ड परीक्षा की संभावित डेट?

CISCE बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीख का ऐलान नहीं किया है. आधिकारिक जानकारी के बाद ये पुष्टि हो सकेगी कि कब से कब तक 10वीं-12वीं सीआईएससीई बोर्ड परीक्षा होगी. कई मीडिया रिपोर्ट्स की ओर से दवा किया जा रहा है कि ICSE कक्षा 10वीं परीक्षा 16 फरवरी 2026 को आयोजित हो सकती है जो मार्च 2026 के मध्य तक चल सकती है. ISC कक्षा 12वीं परीक्षा का आयोजन फरवरी की आखिरी तारीख से अप्रैल 2026 के मध्य तक हो सकता है. अभी तक सीआईएससीई बोर्ड ने इस पर कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं है.

कैसे और कहां से डाउनलोड कर सकेंगे डेटशीट?

सीआईएससीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ICSE कक्षा 10वीं और ISC कक्षा 12वीं परीक्षा की डेटशीट को जारी किया जाएगा. ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर उम्मीदवार डेट शीट डाउनलोड कर सकेंगे.

क्या है डेट शीट डाउनलोड करने का तरीका?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- cisce.org पर जाएं.
  2. होमपेज डेटशीट का पीडीएफ लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. इसके बाद स्क्रीन पर डेट शीट शो हो जाएगा जिसे डाउनलोड कर सकते हैं.
  4. कक्षा के अनुसार आप चेक कर सकेंगे कि किस सब्जेक्ट की परीक्षा कौन सी तारीख को है.
  5. आप प्रिंट आउट पर क्लिक करने के बाद उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

