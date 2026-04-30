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ISC Result 2026 OUT: CISCE की वेबसाइट क्रैश! इस डायरेक्ट लिंक से चेक कर सकेंगे कक्षा 12वीं का रिजल्ट

CISCE ISC Result 2026 OUT: सीआईएससीई ने आईएससी यानी कक्षा 12वीं का रिजल्ट घोषित तक दिया है. ऐसे में रिजल्ट चेक करने जा रहे स्टूडेंट्स को समस्या हो रही है क्योंकि आधिकारिक वेबसाइट cisce.org ओपन नहीं हो रही है. स्टूडेंट्स इस वेबसाइट के अलावा अन्य तरीके से भी 12वीं का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए सीआईएससीई आईएससी (12वीं) रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक बताते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 12:46 PM IST
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How to check ISC Result 2026
How to check ISC Result 2026

CISCE ISC Result 2026 Direct Link: काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने आईएससी (कक्षा 12वीं) का रिजल्ट घोषित कर दिया है. पिछले साल की तुलना में इस साल का कक्षा 12वीं का रिजल्ट 2026 बेहतर प्रदर्शन के साथ रहा है. सीआईएससीई रिजल्ट 2025 में कक्षा 12वीं (ISC) का कुल पासिंग प्रतिशत 99.02% दर्ज किया गया था. जबकि, इस साल सीआईएससीई रिजल्ट 2026 में सुधार देखा गया है और 12वीं का कुल पासिंग प्रतिशत 99.13% हो गया है जिससे पता चलता है कि पिछल साल की तुलना में इस बार का रिजल्ट ज्यादा अच्छा रहा है. सीआईएससीई आईएससी (कक्षा 12वीं) का रिजल्ट घोषित होने के बाद भारी संख्या में स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जा रहे हैं लेकिन साइट न चलने के वजह से स्टूडेंट्स को रिजल्ट देखने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है. 

कैसे चेक करें आईएससी का रिजल्ट?

  1. सबसे पहले CISCE की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाएं.

  2. होमपेज पर 'ISC Result 2026' लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.

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  3. इसके बाद यूनिक आईडी, कोर्स कोड, इंडेक्स नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें.

  4. अब 'Show Result' पर क्लिक करे और स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा.

  5. यहां से सब्जेक्ट वाइज अंक चेक कर सकते हैं और मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं.

नहीं चले वेबसाइट, तो इस डायरेक्ट लिंक से करें ट्राई

सीआईएससीई की आधिकारिक वेबसाइट अगर काम न करें तो स्टूडेंट्स results.cisce.org पर जा सकते हैं. इस डायरेक्ट लिंक के माध्यम से सीधा उस पेज पर पहुंच सकेंगे जहां रिजल्ट देखने का लिंक मिलेगा. ISC Result 2026 लिंक पर क्लिक करने के बाद अपना यूनिक नंबर, कोर्स कोड समेत अन्य डिटेल्स दर्ज करके लॉगिन करें. इसके बाद स्क्रीन पर सब्जेक्ट वाइज नंबर दिख सकेंगे. यहां से मार्कशीट का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकेंगे. इसके अलावा प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

कहां-कहां चेक कर सकते हैं 12वीं का रिजल्ट?

  • results.cisce.org

  • web.umang.gov.in

  • digilocker.gov.in

ये भी पढ़ें- ICSE 2026 का रिजल्ट cisce.org पर जारी, कक्षा 10वीं की मार्कशीट ऐसे करें डाउनलोड

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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