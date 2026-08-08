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CISCE ने खोला ICSE-ISC 2027 और 2028 परीक्षा का रजिस्ट्रेशन, इस तारीख के बाद लगेगी लेट फीस

सीआईएससीई ने आईसीएसई और आईएससी परीक्षा 2027 व 2028 के लिए रजिस्ट्रेशन और कैंडिडेट एंट्री कन्फर्मेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानिए आवेदन की अंतिम तिथि, लेट फीस, करेक्शन प्रक्रिया और स्कूलों के लिए जरूरी निर्देश.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 08, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 04:38 PM IST
CISCE ने खोला ICSE-ISC 2027 और 2028 परीक्षा का रजिस्ट्रेशन, इस तारीख के बाद लगेगी लेट फीस

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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