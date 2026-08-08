CISCE ने खोला ICSE-ISC 2027 और 2028 परीक्षा का रजिस्ट्रेशन, इस तारीख के बाद लगेगी लेट फीस

काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) ने ICSE और ISC बोर्ड परीक्षाओं के लिए वर्ष 2027 और 2028 की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. परिषद ने संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे वर्ष 2027 की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की एंट्री कन्फर्म करें और वर्ष 2028 के उम्मीदवारों का पंजीकरण निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करें. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि सभी स्कूलों को तय शेड्यूल का सख्ती से पालन करना होगा ताकि आगे किसी प्रकार की प्रशासनिक या परीक्षा संबंधी समस्या न आए.
CISCE के आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, ICSE और ISC 2027 परीक्षाओं के लिए उम्मीदवारों की एंट्री कन्फर्म करने की प्रक्रिया 5 अगस्त 2026 से 15 सितंबर 2026 तक चलेगी. यदि कोई स्कूल इस अवधि में प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाता है, तो उसे 16 सितंबर से 30 सितंबर 2026 के बीच लेट फीस के साथ एंट्री कन्फर्म करने का अवसर मिलेगा. परिषद ने स्कूलों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार करने के बजाय समय रहते सभी औपचारिकताएं पूरी कर लें.
यदि किसी छात्र की जानकारी में नाम, जन्मतिथि या अन्य विवरण से जुड़ी कोई त्रुटि रह जाती है, तो संबंधित स्कूल CAREERS Portal के माध्यम से सुधार का अनुरोध कर सकते हैं. हालांकि, ऐसे प्रत्येक अनुरोध के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा. परिषद केवल वैध प्रमाणों के आधार पर ही सुधार को मंजूरी देगी. इसलिए स्कूलों को सलाह दी गई है कि वे रजिस्ट्रेशन से पहले सभी विवरणों का सावधानीपूर्वक सत्यापन करें.
ICSE 2028 परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त से 31 अक्टूबर 2026 तक किया जा सकेगा. इसके बाद 1 नवंबर से 15 नवंबर 2026 तक लेट फीस के साथ आवेदन स्वीकार किए जाएंगे. वहीं ISC 2028 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो 5 अगस्त से 15 नवंबर 2026 तक खुली रहेगी और इस अवधि में किसी भी प्रकार की लेट फीस नहीं ली जाएगी. यह व्यवस्था ICSE और ISC के लिए अलग-अलग समयसीमा को ध्यान में रखकर बनाई गई है.
CISCE ने सभी संबद्ध स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे परिषद द्वारा जारी आधिकारिक सर्कुलर को ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार रजिस्ट्रेशन व कन्फर्मेशन प्रक्रिया पूरी करें. परिषद ने कहा है कि निर्धारित समयसीमा का पालन करना स्कूलों की जिम्मेदारी है. किसी भी देरी या अधूरे दस्तावेज के कारण यदि छात्र की प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी.
हालांकि यह पूरी प्रक्रिया स्कूलों के माध्यम से पूरी की जाएगी, लेकिन छात्रों और अभिभावकों को भी अपने नाम, जन्मतिथि, विषयों और अन्य व्यक्तिगत विवरण की समय रहते जांच कर लेनी चाहिए. यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो तुरंत स्कूल प्रशासन को सूचित करें ताकि निर्धारित समय के भीतर सुधार कराया जा सके. परीक्षा से पहले सही रिकॉर्ड सुनिश्चित करना भविष्य में एडमिट कार्ड, रिजल्ट और प्रमाणपत्र से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.