CISCE Result 2026: क्या 30 अप्रैल को जारी हो सकता है कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट? ये है स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस

CISCE Result 2026 Expected Date: भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद (CISCE) बोर्ड जल्द ही भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाण पत्र (ICSE) कक्षा 10 और भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र (ISC) कक्षा 12 के रिजल्ट का ऐलान कर सकता है. परिणामों की घोषणा होने के बाद स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से रिजल्ट चेक कर सकेंगे और स्कोरकार्ड को भी डाउनलोड कर सकेंगे. आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. इस साल आईसीएसई (कक्षा 10) की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च 2026 तक आयोजित की गईं थी. जबकि, 12 फरवरी से 3 अप्रैल तक आईएससी (कक्षा 12) की परीक्षाएं आयोजित की गई थी.

क्या 30 अप्रैल को जारी होगा CISCE बोर्ड का रिजल्ट?

सीआईएससीई द्वारा आईसीएसई (कक्षा 10) और आईएससी (कक्षा 12) परीक्षाओं के रिजल्ट की घोषणा क्या 30 अप्रैल को की जा सकती है? संभावना है कि 30 तारीख को कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है. पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जारी एक सूचना को अधिकारियों ने फर्जी बताया था जिसमें दावा था कि 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे रिजल्ट घोषित किया जाएगा. हालांकि, अब 30 अप्रैल 2026 को रिजल्ट घोषित हो सकते हैं.

30 अप्रैल नहीं, तो कब जारी होगा CISCE का रिजल्ट?

अभी तक सीआईएससीई द्वारा आईसीएसई (कक्षा 10) और आईएससी (कक्षा 12) के परिणामों की घोषणा तिथि 30 अप्रैल से 6 मई 2026 के बीच बताई जा रही है. इसके पीछे की वजह पिछले दो सालों का ट्रेंड है. दरअसल, पिछले दो सालों में बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 30 अप्रैल से 6 मई के बीच घोषित किया था.

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कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकेंगे स्कोरकार्ड?

रिजल्ट की घोषणा हो जाने के बाद स्टूडेंट्स अपना यूआईडी और इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करके परिणाम देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें आधिकारिक वेबसाइटों- cisce.org या results.cisce.org पर जाना होगा. यहां पर रिजल्ट देखने का लिंक शो होगा जिस पर क्लिक करने के बाद सभी विषयों के अंक और स्कोरकार्ड को देख सकेंगे. यहां से कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा. इसके अलावा प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे.

जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल 2025 में कक्षा 10वीं के कुल 2,52,557 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था और पासिंग प्रतिशत 99.35 रहा था. जबकि, कक्षा 12वीं में कुल 99,555 उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी जिनमें से पास होने वाले 99.34 प्रतिशत स्टूडेंट्स रहे.

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