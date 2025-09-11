CISF Admit Card 2025 Released: सीआईएसएफ PET और PET एडमिट कार्ड जारी, cisfrectt.cisf.gov.in पर करें डाउनलोड

CISF Constable Driver Physical Admit Card 2025 OUT: सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर फिजिकल टेस्ट (PET) और पीएसटी (PET) के लिए एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो आधिकारिक वेबसाइट cisfrectt.cisf.gov.in पर जा कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लिखकर सबमिट करना होगा. नीचे खबर में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डायरेक्ट लिंक दी गई है.

बता दें, ये भर्ती अभियान कुल 1,124 पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है. ये भर्ती परीक्षा 15 सितंबर से शुरू हो रही है. ऐसे में कैंडिडेट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट जरूर से निकाल लें. बिना प्रवेश प्रत्र आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा आईडी प्रूफ भी साथ में रखें. जैसे-आधार, वोटर आईडी कार्ड.

सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर फिजिकल एडमिट कार्ड 2025 में नाम, फोटो, परीक्षा की जगह, रिपोर्टिंग टाइम, पता और जरूरी निर्देश दिए गए हैं. इसके परीक्षा लिए उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा. सबसे पहले पीईटी (शारीरिक दक्षता परीक्षा), पीएसटी (फिजिकल स्टैंडर्ड एग्जाम) और आखिरी में डॉक्यूमेंट वैरिफिकेशन. इसके बाद ट्रेड टेस्ट और फिर लिखित परीक्षा होगी. ऐसे में एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी सभी जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी डिटेल्स अच्छे से पढ़ें.

कैसे करें डाउनलोड?

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइटcisfrectt.cisf.gov.in पर जाना है.

होमपेज पर आपको लॉगिन करना है.

अब आपको "ADMIT CARD PET/PST CT(Driver/DCPO-24)" लिंक पर क्लिक करना है.

यहां अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें और सबमिट कर दें.

ऐसा करते ही आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट कर लें.

Direct Link- https://cisfrectt.cisf.gov.in/index.php