भारतीय नागरिकता और राष्ट्रीयता को लेकर इन दिनों फिर चर्चा तेज हो गई है. इसकी वजह विदेश मंत्रालय (MEA) का वह स्पष्टीकरण है, जिसमें कहा गया कि पासपोर्ट मुख्य रूप से एक यात्रा दस्तावेज है, नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं. इसके बाद लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे कि आखिर नागरिकता और राष्ट्रीयता में क्या अंतर है? क्या दोनों एक ही चीज हैं? कौन-से दस्तावेज भारतीय नागरिकता साबित करते हैं? दरअसल, सामान्य बातचीत में लोग इन दोनों शब्दों का एक जैसा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर दोनों का अर्थ और महत्व अलग-अलग है.
राष्ट्रीयता (Nationality) किसी व्यक्ति का अपने देश, संस्कृति और जन्म या वंश से जुड़ा संबंध बताती है. यदि आपका जन्म भारत में हुआ है या आपके पूर्वज भारतीय हैं, तो आपकी राष्ट्रीयता भारतीय मानी जा सकती है. वहीं नागरिकता (Citizenship) सरकार द्वारा दिया गया एक कानूनी दर्जा है, जो कानून में तय शर्तें पूरी करने के बाद मिलता है. नागरिकता मिलने पर व्यक्ति को मतदान करने, सरकारी अधिकारों का लाभ लेने और भारतीय पासपोर्ट के लिए पात्र होने जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं. आसान भाषा में कहें तो राष्ट्रीयता पहचान है, जबकि नागरिकता कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों का दर्जा है.
भारत में नागरिकता का निर्धारण भारतीय नागरिकता अधिनियम के तहत किया जाता है. कोई व्यक्ति जन्म से भारतीय नागरिक हो सकता है. यदि उसके माता-पिता भारतीय हैं और उसका जन्म विदेश में हुआ है तो वंश (Descent) के आधार पर भी नागरिकता मिल सकती है. इसके अलावा कोई विदेशी नागरिक तय कानूनी शर्तें पूरी करने के बाद पंजीकरण (Registration) या प्राकृतिककरण (Naturalisation) के जरिए भारतीय नागरिकता हासिल कर सकता है. यानी राष्ट्रीयता जन्म या वंश से जुड़ी हो सकती है, जबकि नागरिकता कानून के अनुसार तय होती है.
भारत सरकार ने अब तक ऐसा कोई एक दस्तावेज तय नहीं किया है, जिसे अकेले भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण माना जाए. 2019 में NRC और CAA से जुड़े एक स्पष्टीकरण में प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने कहा था कि जन्म तिथि और जन्म स्थान से जुड़े दस्तावेज नागरिकता स्थापित करने में मदद कर सकते हैं. इनमें जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, जमीन या मकान से जुड़े रिकॉर्ड, बीमा दस्तावेज और अन्य सरकारी रिकॉर्ड शामिल हो सकते हैं. हालांकि किन दस्तावेजों को अंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा, इस पर सरकार की ओर से अलग-अलग परिस्थितियों में फैसला किया जाता है.
विदेश मंत्रालय के अनुसार, पासपोर्ट का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति की अंतरराष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाना और विदेश में उसकी राष्ट्रीयता की पहचान कराना है. इसका मतलब यह नहीं कि पासपोर्ट अकेले भारतीय नागरिकता का अंतिम और निर्णायक कानूनी प्रमाण है. इसलिए यदि किसी मामले में नागरिकता साबित करनी हो, तो संबंधित कानून और सक्षम प्राधिकारी उपलब्ध दस्तावेजों की जांच के आधार पर निर्णय लेते हैं. यही वजह है कि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि नागरिकता से जुड़े मामलों में केवल एक दस्तावेज पर निर्भर रहने के बजाय जन्म, परिवार और अन्य सरकारी रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए.