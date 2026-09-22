/SSC CGL 2026: जारी हुआ एग्लाम सिटी स्पिल , 30 सितंबर से शुरू होगा Tier-1, जानें एडमिट कार्ड कब आएगा

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) 2026 Tier-1 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शहर से जुड़ी जानकारी जारी कर दी है. उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना आवंटित परीक्षा शहर देख सकते हैं. SSC CGL Tier-1 परीक्षा 30 सितंबर से 30 अक्तूबर 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. वहीं, एडमिट कार्ड परीक्षा की निर्धारित तारीख से करीब 2 से 3 दिन पहले उपलब्ध होंगे.
SSC की ओर से 12 सितंबर 2026 को जारी नोटिस के अनुसार, CGL 2026 Tier-1 परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर से 30 अक्तूबर 2026 तक किया जाएगा. उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने एडमिट कार्ड में दिए गए परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग टाइम और अन्य निर्देशों का पालन करना होगा. परीक्षा शहर की जानकारी पहले उपलब्ध होने से उम्मीदवारों को यात्रा और परीक्षा की तैयारी से जुड़ी योजना बनाने में मदद मिलेगी.
एडमिट कार्ड कब मिलेगा?
परीक्षा शहर की जानकारी और एडमिट कार्ड अलग-अलग चरणों में उपलब्ध होंगे. SSC के अनुसार, उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड परीक्षा की तारीख से लगभग 2-3 दिन पहले डाउनलोड के लिए जारी किए जाएंगे. इसलिए उम्मीदवारों को परीक्षा नजदीक आने पर SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से लॉगिन करके एडमिट कार्ड की उपलब्धता जांचते रहना चाहिए.
स्क्राइब के लिए नया रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है?
SSC CGL परीक्षा में ‘अपना स्क्राइब’ यानी Own Scribe सुविधा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग ने नई व्यवस्था लागू की है. SSC के अनुसार, 5 नवंबर 2025 से पहले किए गए सभी स्क्राइब रजिस्ट्रेशन हटा दिए गए थे. इसलिए इस सुविधा का इस्तेमाल करने वाले उम्मीदवारों के स्क्राइब को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना होगा.
आधार प्रमाणीकरण क्यों जरूरी है?
नए नियम के तहत स्क्राइब रजिस्ट्रेशन को आधार प्रमाणीकरण से जोड़ा गया है. इसका मतलब है कि उम्मीदवार और उनके स्क्राइब, दोनों के लिए निर्धारित नई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा. उम्मीदवारों को स्क्राइब सुविधा से संबंधित आयोग के निर्देशों को ध्यान से पढ़कर ही प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए.
OTR मैपिंग की आखिरी तारीख क्या है?
जिन उम्मीदवारों ने Own Scribe सुविधा का विकल्प चुना है, उन्हें अपने स्क्राइब का रजिस्ट्रेशन नंबर जमा करके OTR Mapping पूरी करनी होगी. SSC के अनुसार, यह प्रक्रिया 24 सितंबर 2026 को रात 11 बजे तक पूरी की जा सकती है. निर्धारित समय तक सफल OTR Mapping पूरी करने वाले उम्मीदवारों के स्क्राइब के लिए एंट्री पास जारी किया जाएगा.
स्क्राइब की उम्र कितनी होनी चाहिए?
आयोग ने स्पष्ट किया है कि Own Scribe के तौर पर शामिल होने वाले व्यक्ति की अधिकतम आयु सीमा 4 नवंबर 2025 को जारी अपडेटेड नीति के अनुसार निर्धारित होगी. इसके अलावा स्क्राइब सुविधा से संबंधित अन्य नियम संबंधित परीक्षा की आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार लागू रहेंगे. इसलिए उम्मीदवारों को केवल आधिकारिक नियमों के आधार पर ही अपने स्क्राइब का चयन करना चाहिए.
सिटी स्लिप में क्या जानकारी मिलेगी?
SSC CGL 2026 की City Intimation Slip में उम्मीदवार का नाम, परीक्षा का नाम, रजिस्ट्रेशन या आवेदन से जुड़ी जानकारी, परीक्षा की तारीख, आवंटित परीक्षा शहर और जरूरी परीक्षा निर्देश शामिल होंगे. उम्मीदवारों को सिटी स्लिप मिलने के बाद उसमें दर्ज सभी विवरणों को ध्यान से जांच लेना चाहिए.
सिटी इंटिमेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार सबसे पहले SSC की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर Login/Register विकल्प चुनें. अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या या यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें. लॉगिन करने के बाद SSC CGL 2026 से संबंधित लिंक पर जाएं. यहां City Intimation Slip के लिंक पर क्लिक करें. स्क्रीन पर दिखाई दे रही परीक्षा तारीख और परीक्षा शहर की जानकारी जांचें और सिटी स्लिप को डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.
उम्मीदवारों को क्या ध्यान रखना चाहिए?
उम्मीदवार परीक्षा शहर की जानकारी को एडमिट कार्ड न समझें. परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग टाइम और प्रवेश से जुड़े निर्देश एडमिट कार्ड में दिए जा सकते हैं. इसलिए परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करना और उसमें दिए सभी निर्देशों को पढ़ना जरूरी है. विशेष रूप से Own Scribe सुविधा लेने वाले उम्मीदवार 24 सितंबर की समयसीमा से पहले OTR Mapping पूरी कर लें.