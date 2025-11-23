CLAT 2026 Admit Card OUT: क्लैट एडमिट कार्ड जारी, 7 दिसंबर को होगी परीक्षा, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

CLAT 2026 Admit Card Released: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 का एडमिट कार्ड अपने आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा.

दिन होगी परीक्षा

क्लैट 2026 परीक्षा का आयोजन निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 07 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा. वहीं, ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी 7 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा, जिसे उम्मीदवार अपने अकाउंट में लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हैं.

परीक्षा पैटर्न

क्लैट 2026 परीक्षा में 120 अंकों के लिए कुल 120 मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी. वहीं, गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: IBPS PO Mains Result 2025: आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

क्लैट 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद CLAT 2026 पर क्लिक करें और अपने अकाउंट में लॉग इन करें.

फिर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद मांगे गए जानकारियों को दर्ज करें और सबमिट कर दें.

एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन

जानकारी के लिए बता दें, क्लैट परीक्षा का आयोजन कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (Consortium of NLUs) द्वारा किया जाता है. इस परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों को NLUs और अन्य संबंधित संस्थाओं में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है.

ये भी पढ़ें: UGC की जगह लेगा यह नया आयोग, सरकार जल्द लाएगी कानून, शीतकालीन सत्र में पेश होगा विधेयक