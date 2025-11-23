Advertisement
trendingNow13015563
Hindi Newsशिक्षा

CLAT 2026 Admit Card OUT: क्लैट एडमिट कार्ड जारी, 7 दिसंबर को होगी परीक्षा, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

CLAT 2026 Admit Card Declared: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 23, 2025, 05:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CLAT 2026 Admit Card OUT: क्लैट एडमिट कार्ड जारी, 7 दिसंबर को होगी परीक्षा, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

CLAT 2026 Admit Card Released: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 का एडमिट कार्ड अपने आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा. 

दिन होगी परीक्षा
क्लैट 2026 परीक्षा का आयोजन निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 07 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा. वहीं, ऑफिशियल वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक भी 7 दिसंबर तक एक्टिव रहेगा, जिसे उम्मीदवार अपने अकाउंट में लॉग इन करके डाउनलोड कर सकते हैं.

परीक्षा पैटर्न 
क्लैट 2026 परीक्षा में 120 अंकों के लिए कुल 120 मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे जाएंगे. परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी. वहीं, गलत उत्तर देने पर 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: IBPS PO Mains Result 2025: आईबीपीएस पीओ मेंस रिजल्ट जल्द होगा जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड 
क्लैट 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद CLAT 2026 पर क्लिक करें और अपने अकाउंट में लॉग इन करें. 

  • फिर एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद मांगे गए जानकारियों को दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

  • एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन

जानकारी के लिए बता दें, क्लैट परीक्षा का आयोजन कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (Consortium of NLUs) द्वारा किया जाता है. इस परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों को NLUs और अन्य संबंधित संस्थाओं में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है.

ये भी पढ़ें: UGC की जगह लेगा यह नया आयोग, सरकार जल्द लाएगी कानून, शीतकालीन सत्र में पेश होगा विधेयक

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

CLAT 2026

Trending news

'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
rss news
'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार
Maulana Madani
देश का मुसलमान राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस... मदनी के भेदभाव वाले बयान पर बीजेपी पलटवार
CJI गवई का कार्यकाल पूरा, 'जज के घर कैश' मामले वाले सवाल पर दिया ये जवाब
CJI
CJI गवई का कार्यकाल पूरा, 'जज के घर कैश' मामले वाले सवाल पर दिया ये जवाब
सिद्धारमैया या DKS, कर्नाटक में हो गया फैसला! तोते ने कौन बनेगा CM?
Karnataka News in Hindi
सिद्धारमैया या DKS, कर्नाटक में हो गया फैसला! तोते ने कौन बनेगा CM?
दिल्ली धमाके की जांच में डॉक्टरों के बाद इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, SIA ने लिया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली धमाके की जांच में डॉक्टरों के बाद इलेक्ट्रीशियन गिरफ्तार, SIA ने लिया एक्शन
G20: जहां 60 करोड़ लोग बिजली से दूर, वहां क्या है भारत का एजेंडा? PM मोदी ने बताया
G20
G20: जहां 60 करोड़ लोग बिजली से दूर, वहां क्या है भारत का एजेंडा? PM मोदी ने बताया
NCERT: टीपू पर फिर विवाद...असम CM बोले 'समंदर में फेंको', कांग्रेस बोली 'मुगल महान'
NCERT mughal chapters
NCERT: टीपू पर फिर विवाद...असम CM बोले 'समंदर में फेंको', कांग्रेस बोली 'मुगल महान'
पंजाब की 'राजधानी' पर केंद्र की निगाह; आर्टिकल 240 के दम पर कैसे चंडीगढ़ पर कब्जा?
Article 240 Chandigarh
पंजाब की 'राजधानी' पर केंद्र की निगाह; आर्टिकल 240 के दम पर कैसे चंडीगढ़ पर कब्जा?
टीपू को समंदर में फेको और अकबर को... इतिहास की किताब को लेकर ये क्या बोल गए हिमंता
himanta biswa
टीपू को समंदर में फेको और अकबर को... इतिहास की किताब को लेकर ये क्या बोल गए हिमंता
करूर भगदड़ के बाद अब फुल फॉर्म में लौटे एक्टर विजय, वंशवाद पर DMK को घेरा
Tamil Nadu politics
करूर भगदड़ के बाद अब फुल फॉर्म में लौटे एक्टर विजय, वंशवाद पर DMK को घेरा