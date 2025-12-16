Advertisement
CLAT 2026 फाइनल आंसर की जारी, कब आएगा रिजल्ट? ऐसे करें डाउनलोड

CLAT 2026 Final Answer Key: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 की फाइनल आंसर की जारी कर दी है.

Dec 16, 2025, 06:11 PM IST
CLAT 2026 Final Answer Key OUT: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 अंडर ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) दोनों एग्जाम का फाइनल आंसर की आज, 16 दिसंबर, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और फाइनल आंसर-की जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी PDF फॉर्म में चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. 

इस दिन हुई थी परीक्षा 
कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) की ओर से क्लैट 2026 यूजी और पीजी परीक्षा का आयोजन 07 दिसंबर, 2025 को देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. वहीं, कंसोर्टियम ने 10 दिसंबर, 2025 को CLAT 2026 का प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया था. इसी के साथ प्रोविजनल आंसर की से असंतुष्ट उम्मीदवारों के लिए ऑब्जेक्शन विंडो12 दिसंबर, 2025 को शाम 5 बजे तक ऑफिशियल पोर्टल पर खुला था.

ये भी पढ़ें: AIBE 20 Answer Key 2025: रिजल्ट का इंतजार खत्म! BCI जल्द जारी करेगा फाइनल आंसर-की, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

कब जारी होगा रिजल्ट?
कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) द्वारा क्लैट 2026 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर कल, 17 दिसंबर, 2025 को जारी किए जाने की उम्मीद है, जिसे कैंडिडेट्स लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे. 

ऐसे डाउनलोड करें फाइनल आंसर-की
क्लैट 2026 फाइनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद Final Answer Key लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां स्क्रीन पर फाइनल आंसर की पीडीएफ फॉर्म में खुल जाएगा. 

  • आंसर-की को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक
CLAT 2026 Final Answer Key डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

ये भी पढ़ें: IAIP 2026: इंडियन आर्मी में इंटर्नशिप का सुनहरा मौका, इस दिन से पहले करें आवेदन, रोजाना इतना मिलेगा स्टाइपेंड

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

