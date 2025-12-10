CLAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की आज होगी जारी, उम्मीदवार consortiumofnlus.ac.in से कर सकेंगे डाउनलोड

Advertisement
CLAT 2026 Answer Key: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) द्वारा आज, 10 दिसंबर, 2025 के शाम 5 बजे अपनी आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 का प्रोविजनल आंसर-की जारी किया जाएगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 10, 2025, 02:08 PM IST
CLAT 2026 Answer Key Releasing Today: कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 की परीक्षा में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार प्रोविजनल आंसर-की जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए ये खबर महत्वपूर्ण है. कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) द्वारा आज, 10 दिसंबर, 2025 के शाम 5 बजे क्लैट 2026 का प्रोविजनल आंसर-की अपनी आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जारी किया जाएगा. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे, वे उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकेंगे.

ऑब्जेक्शन विंडो
NLUs की ओर से आधिकारिक वेबसाइट पर शाम 5 बजे क्लैट 2026 प्रोविजनल आंसर-की जारी करने के साथ ही ऑब्जेक्शन विंडो एक्टिव कर दिया जाएगा. ऐसे में जिन कैंडिडेट्स को अनंतिम उत्तर कुंजी में आपत्ति होगी, वे किसी भी प्रश्न या उत्तर को लेकर अपनी आपत्ति 12 दिसंबर, 2025 के शाम 5 बजे तक दर्ज कर सकेंगे.

इस दिन हुई थी परीक्षा 
NLUs द्वारा क्लैट 2026 परीक्षा का आयोजन 07 दिसंबर, 2025 को ऑफलाइन (पेन-पेपर) मोड में देशभर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. परीक्षा में 120 अंकों के लिए कुल 120 मल्टीपल च्वाइस सवाल (MCQ) पूछे गए थे. वहीं, एग्जाम की अवधि 2 घंटे थी. 

ऐसे डाउनलोड करें आंसर-की
क्लैट 2026 प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'CLAT 2026 Provisional Answer Key' लिंक पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • फिर आपके स्क्रीन पर अनंतिम उत्तर कुंजी PDF फॉर्म में खुल जाएगी. 

  • प्रोविजनल आंसर-की को चेक करने के बाद उसे डाउनलोड कर लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

