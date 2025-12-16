Advertisement
CLAT 2026 रिजल्ट consortiumofnlus.ac.in पर जारी, ऐसे फटाफट डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

CLAT 2026 रिजल्ट consortiumofnlus.ac.in पर जारी, ऐसे फटाफट डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

CLAT 2026 Result OUT: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 16, 2025, 09:23 PM IST
CLAT 2026 रिजल्ट consortiumofnlus.ac.in पर जारी, ऐसे फटाफट डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

CLAT 2026 Result Released: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) ने आज, 16 दिसंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 अंडर ग्रेजुएट (UG) और पोस्ट ग्रेजुएट (PG) दोनों का फाइनल आंसर की जारी करने के साथ अब रिजल्ट भी जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और परिणाम जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे तुरंत ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद अपना परिणाम चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें. हालांकि, कैंडिडेट्स को रिजल्ट चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा.

इस दिन हुई थी परीक्षा 
कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) की ओर से क्लैट 2026 परीक्षा का आयोजन 07 दिसंबर, 2025 को देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. वहीं, परीक्षा के बाद 10 दिसंबर, 2025 को क्लैट 2026 प्रोविजनल आंसर की जारी की गई. आंसर-की से असंतुष्ट उम्मीदवारों के लिए 12 दिसंबर, 2025 को शाम 5 बजे तक ऑब्जेक्शन विंडो ऑनलाइन पोर्टल पर खुली थी. 

ये भी पढ़ें: CLAT 2026 फाइनल आंसर की जारी, कब आएगा रिजल्ट? ऐसे करें डाउनलोड

ऐसे चेक करें रिजल्ट 
क्लैट 2026 रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद CLAT 2026 पर क्लिक करें.

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां CLAT 2026 Result लिंक पर क्लिक करें.

  • फिर एक एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज और सबमिट कर दें.

  •  रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें.

  • भविष्य के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक
CLAT 2026 Result डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: AIBE 20 Answer Key 2025: रिजल्ट का इंतजार खत्म! BCI जल्द जारी करेगा फाइनल आंसर-की, ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड

 

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

CLAT 2026 Result

