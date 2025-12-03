CLAT 2026 सैंपल पेपर consortiumofnlus.ac.in पर जारी, ऐसे फटाफट करें डाउनलोड

CLAT 2026 Sample Paper Released: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2026 के लिए सैंपल पेपर जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था और एग्जाम की तैयारी के लिए सैंपल पेपर जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाकर सभी अपने सभी विषयों के सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, सैंपल पेपर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

क्लैट 2026 परीक्षा का आयोजन रविवार, 07 दिसंबर, 2025 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. वहीं, सैंपल पेपर डाउनलोड करके उम्मीदवार परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकेंगे. उन्हें परीक्षा पैटर्न, मार्किंग पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार की अच्छी समझ होगी, जिससे उन्हें परीक्षा में मदद मिलेगी और वो अच्छे अंक स्कोर कर सकेंगे.

ऐसे डाउनलोड करें सैंपल पेपर

क्लैट 2026 सैंपल पेपर डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद CLAT 2026 पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

सैंपल पेपर स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्म में खुल जाएगा.

आवश्यक विषय पर क्लिक करें और पीडीएफ डाउनलोड करें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

क्लैट 2026 सैंपल पेपर डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, क्लैट एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसका आयोजन कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (Consortium of NLUs) द्वारा उन छात्रों के लिए किया जाता है, जो भारत के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) और अन्य संबद्ध विधि कॉलेजों में विभिन्न UG और PG लॉ कोर्स में प्रवेश पाने के लिए किया जाता है.