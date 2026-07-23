/CLAT 2027 Exam Registration: 3 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू, एग्जाम डेट से लेकर पैटर्न तक पूरी डिटेल्स यहां

NLU कंसोर्टियम की गवर्निंग बॉडी के अनुसार CLAT 2027 के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) प्रश्न-पत्रों के सिलेबस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है. नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा के पैटर्न या सेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा. क्लैट परीक्षा में कुल 120 मल्टीपल प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे जिसे पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा. इस दौरान 5 सेक्शन- इंग्लिश लैंग्वेज एवं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स एवं जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग एवं एप्टीट्यूड, लॉजिकल और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स (गणित) शामिल होंगे.