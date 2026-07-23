/CLAT 2027 Exam Registration: 3 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू, एग्जाम डेट से लेकर पैटर्न तक पूरी डिटेल्स यहां

Admission Alert 2027: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (Consortium of NLUs) द्वारा क्लैट परीक्षा आयोजित करवाई जाती है. आगामी परीक्षा को लेकर आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है. CLAT 2027 के रजिस्ट्रेशन और परीक्षा की तिथियों का ऐलान कर दिया गया है.
CLAT 2027 Registration and Exam Date: नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (NLUs) के कंसोर्टियम ने क्लैट 2026 परीक्षा को लेकर आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया है. इस नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट, रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल और अन्य जानकारी दी गई है. ऐसे में परीक्षा की तारीख और आवेदन करने की तारीख भी पुष्टि कर दी गई है. नोटिफिकेशन के अनुसार इस बार होने वाली क्लैट परीक्षा के पैटर्न में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा. सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं हो रहा है.
आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक CLAT 2027 परीक्षा 6 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी जो सिर्फ एक शिफ्ट में होगी. 6 दिसंबर 2026 को दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक क्लैट 2026 एग्जाम को आयोजित किया जाएगा.
NLU कंसोर्टियम की गवर्निंग बॉडी की सालाना बैठक के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसे CLAT एक्सपर्ट कमिटी की 2026 की रिपोर्ट के बारे में लिए गए निर्णयों के आधार पर जारी किया गया है. आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार CLAT 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. इसे लेकर 3 अगस्त 2026 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और 31 अक्टूबर 2026 तक चलेगी.
NLU कंसोर्टियम की गवर्निंग बॉडी के अनुसार CLAT 2027 के लिए अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) प्रश्न-पत्रों के सिलेबस में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है. नोटिफिकेशन के अनुसार परीक्षा के पैटर्न या सेक्शन में कोई बदलाव नहीं होगा. क्लैट परीक्षा में कुल 120 मल्टीपल प्रश्न (MCQs) पूछे जाएंगे जिसे पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा. इस दौरान 5 सेक्शन- इंग्लिश लैंग्वेज एवं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, करंट अफेयर्स एवं जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग एवं एप्टीट्यूड, लॉजिकल और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स (गणित) शामिल होंगे.
इस साल परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में कोई बदलाव न होने की वजह से स्टूडेंट्स अपनी मौजूदा स्टडी प्लानिंग के साथ पढ़ाई कर सकते हैं. अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं. क्लैट परीक्षा के जरिए भारत के 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) के अलावा प्रमुख लॉ कॉलेजों में छात्रों का दाखिला मिल सकता है.