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CLAT 2027 Exam Registration: 3 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू, एग्जाम डेट से लेकर पैटर्न तक पूरी डिटेल्स यहां

Admission Alert 2027: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (Consortium of NLUs) द्वारा क्लैट परीक्षा आयोजित करवाई जाती है. आगामी परीक्षा को लेकर आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी गई है. CLAT 2027 के रजिस्ट्रेशन और परीक्षा की तिथियों का ऐलान कर दिया गया है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 23, 2026, 12:38 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:50 PM IST
CLAT 2027 Exam Registration: 3 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरू, एग्जाम डेट से लेकर पैटर्न तक पूरी डिटेल्स यहां
Image Credit: CLAT 2027 Registration and Exam Date

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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