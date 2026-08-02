CLAT 2027 Registration: 3 अगस्त से खुलेंगे आवेदन, फॉर्म भरने से पहले जान लें ये जरूरी नियम

देश के प्रतिष्ठित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) में दाखिला लेने का सपना देख रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2027 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अगस्त 2026 से शुरू होगी. इच्छुक उम्मीदवार कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इसी परीक्षा के जरिए देशभर की भाग लेने वाली NLU में 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड एलएलबी (UG) और एलएलएम (PG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलता है. इस बार परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे तैयारी कर रहे छात्रों को राहत मिलेगी.
कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) 2027 के लिए आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2026 से शुरू होगी. उम्मीदवार कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन फॉर्म भरना, जरूरी दस्तावेज अपलोड करना और आवेदन शुल्क जमा करना होगा. आवेदन की अंतिम तिथि का ऐलान कंसोर्टियम बाद में करेगा. आवेदन शुरू होने से पहले अभ्यर्थियों को अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और वैध पहचान पत्र तैयार रखने की सलाह दी गई है, ताकि आवेदन प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के पूरी हो सके.
CLAT 2027 के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और CLAT 2027 Registration लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की मदद से नया रजिस्ट्रेशन करें. रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद लॉगिन कर आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानी से भरें. निर्धारित फॉर्मेट में फोटो, हस्ताक्षर और अन्य जरूरी दस्तावेज अपलोड करें. इसके बाद ऑनलाइन माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करें. फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारियां एक बार जरूर जांच लें और अंत में आवेदन पत्र का प्रिंट या पीडीएफ सुरक्षित रख लें.
कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के नोटिस के अनुसार CLAT 2027 परीक्षा रविवार, 6 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4:30 बजे तक एक ही पाली में होगी. इस बार उम्मीदवारों के लिए राहत की बात यह है कि परीक्षा के सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में जो छात्र पहले से तैयारी कर रहे हैं, वे पुराने पैटर्न के अनुसार अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं. परीक्षा के जरिए देशभर की भाग लेने वाली NLU और कई अन्य संस्थानों में प्रवेश मिलेगा.
CLAT UG 2027 के लिए उम्मीदवार का 12वीं या समकक्ष परीक्षा में सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अन्य वर्गों के लिए कम से कम 45 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक निर्धारित हैं. इस परीक्षा के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है. वहीं CLAT PG 2027 के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलएलबी या समकक्ष डिग्री होनी चाहिए. सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत और SC/ST वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंक आवश्यक हैं.
CLAT केवल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में दाखिले का माध्यम नहीं है, बल्कि कई अन्य संबद्ध विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान भी इसके स्कोर को स्वीकार करते हैं. इसलिए इस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों के पास देश के कई प्रतिष्ठित लॉ संस्थानों में प्रवेश का अवसर होता है. विशेषज्ञों की सलाह है कि उम्मीदवार आवेदन शुरू होने का इंतजार करने के बजाय अभी से जरूरी दस्तावेज तैयार रखें और परीक्षा की तैयारी नियमित रूप से जारी रखें. क्योंकि सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए सही रणनीति और नियमित अभ्यास सफलता की संभावना को बढ़ा सकता है.