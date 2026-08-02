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CLAT 2027 Registration: 3 अगस्त से खुलेंगे आवेदन, फॉर्म भरने से पहले जान लें ये जरूरी नियम

क्लैट 2027 रजिस्ट्रेशन अगस्त 2026 से शुरू होगा. जानिए आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा तिथि, योग्यता, जरूरी दस्तावेज, आवेदन शुल्क और 6 दिसंबर 2026 को होने वाली परीक्षा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 02, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:50 PM IST
CLAT 2027 Registration: 3 अगस्त से खुलेंगे आवेदन, फॉर्म भरने से पहले जान लें ये जरूरी नियम

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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