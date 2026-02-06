CLAT PG 2026: क्लैट पीजी की तीसरी आवंटन सूची जारी, रिजल्ट के बाद क्या करना होगा? जानिए

CLAT PG 2026 Third Allotment List: क्लैट पीजी के लिए तीसरी आवंटन सूची जारी कर दी गई है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अलॉटमेंट सूची देख और डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट के बाद क्या करना होगा, आइए जान लेते हैं.
CLAT PG 2026 Third Allotment List: राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (National Law University) ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) पीजी 2026 एडमिशन के लिए तीसरी आवंटन लिस्ट को जारी कर दिया है. सीएलएटी पीजी 2026 परीक्षा का आयोजन 7 दिसंबर, 2025 को दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक हुआ था. परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा 16 दिसंबर, 2025 को हुई थी और बाद में संशोधित किया गया. ऐसे उम्मीदवार जो क्लैट पीजी 2026 परीक्षा में सफल हुए और काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था. अब वो क्लैट पीजी के लिए तीसरे आवंटन सूची को भी चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. देश भर की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इस तीसरी अलॉटमेंट लिस्ट को जारी किया गया है.
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (NLU) की ओर से सीएलएटी पीजी 2026 में एडमिशन के लिए थर्ड अलॉटमेंट रिजल्ट को जारी कर दिया है. उम्मीदवारों स्टेप बाय स्टेप को फॉलो कर अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं. आइए इसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.
क्लैट पीजी की तीसरी आवंटन लिस्ट में अगर आपका नाम शामिल है ऐसे उम्मीदवार पीजी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए तीन में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं. जबकि, जिन उम्मीदवारों को अपनी अलॉटमेंट लिस्ट से संतुष्टी नहीं मिली है वो फ्रीज ऑप्शन को चुनकर अपनी सीट पक्की कर सकते हैं. उम्मीदवार के पास दूसरा ऑप्शन ये है आवंटित सीट मिल चुकी है और यूनिवर्सिटी में अपग्रेड का इंतजार कर रहे हैं तो ऐसे उम्मीदवार फ्लोट का ऑप्शन चुन सकते हैं. जबकि, तीसरा ऑप्शन ये है कि उम्मीदवार अगर अपनी अलॉटमेंट सीट नहीं लेना चाहता तो वो एग्जिट ऑप्शन भी चुन सकता है.
टॉप लॉ कॉलेज में प्रवेश के लिए क्लैट पीजी परीक्षा का आयोजन किया जाता है. देश के टॉप राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLUs) में मास्टर ऑफ लॉ (LLM) में प्रवेश पाने के लिए इस परीक्षा को मुख्य जरिया माना जाता है. क्लैट पीजी 2026 से संबंधित अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जा सकते हैं.
