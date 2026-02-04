लॉ ग्रेजुएट लेकिन वकील नहीं हैं ममता बनर्जी... क्या कोई LLB डिग्री वाला सुप्रीम कोर्ट में जाकर रख सकता है याचिका

CM Mamata Banerjee: देश के संवैधानिक इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी सीटिंग मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी की है. ममता बनर्जी पहली सीटिंग सीएम हैं जिन्होंने अपनी याचिका की पैरवी SC में की लेकिन वो वकील नहीं हैं. एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखा जाए तो सीएम ममता बनर्जी के पास लॉ डिग्री है. मगर फिर भी एक सवाल है कि क्या कोई लॉ डिग्री वाला व्यक्ति या बिना वकील बन भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है? क्या किसी मुख्यमंत्री के पास ऐसा हक होता है कि वो लॉ डिग्री के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी कर सकता है? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं.

सुप्रीम कोर्ट पहुंची लॉ ग्रेजुएट ममता बनर्जी

बंगाल एसआईआर मामले में न्याय न मिलने की शिकायत करते हुए बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 4 फरवरी, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची. वहां सीएम ने वकील के रूप में केस की बहस करते हुए हिस्सा लिया और लोकतंत्र की सुरक्षा की अपील की. इंसाफ की मांग करते हुए ममता ने अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि कुछ बेटियां शादी के बाद ससुराल चली गई मगर फिर भी उनके नाम मतदाता लिस्ट में शामिल नहीं किए गए. इस बहस में ममता बनर्जी ने पूरा हिस्सा लिया. इसके साथ ही वो इतिहास में पहली मुख्यमंत्री बन गई जो सीटिंग सीएम के रूप में सुप्रीम कोर्ट में अपनी पैरवी के लिए गई. बता दें कि इस मामले में राज्य के बड़े वकील उपलब्ध हैं.

कितनी पढ़ी-लिखी हैं ममता बनर्जी?

सबसे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो बहुत पढ़ी-लिखी कहलाती हैं. उन्होंने कोलकाता के जोगमाया देवी कॉलेज से बीए की डिग्री इतिहास में हासिल कर रखी है. इसके बाद इस्लामिक इतिहास में मास्टर डिग्री (MA) कलकत्ता विश्वविद्यालय से हासिल की है. इतना ही नहीं, श्री शिक्षायातन कॉलेज से वो B.Ed कर चुकी हैं और उन्होंने कानून की डिग्री यानी LLB में ग्रेजुएशन जोगेश चंद्र चौधरी विधि महाविद्यालय से हासिल की है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या लॉ डिग्री वाले सुप्रीम कोर्ट में खुद याचिका दायर कर सकते हैं?

इसका जवाब नहीं में है. सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए केवल लॉ डिग्री ही काफी नहीं होती है. सिर्फ एलएलबी डिग्री वाले या बार काउंसिल में एनरोल्ड वकील होना काफी नहीं होता है. सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AOR) के जरिए ही याचिका फाइल की जा सकती है.

लॉ ग्रेजुएट ममता बनर्जी ने कैसे SC में याचिका की पैरवी की?

जब केवल लॉ ग्रेजुएट होना काफी नहीं है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास भी एलएलबी की डिग्री ही है तो वो कैसे सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए पहुंच गईं? अगर इस सवाल का जवाब आप भी जानना चाहते हैं तो बता दें कि नियम के अनुसार किसी के पास सिर्फ कानून की डिग्री है तो वो SC में अपनी याचिका दायर नहीं कर सकता है क्योंकि इसे दायर करने का हक सिर्फ एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड को होता है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेकर पार्टी-इन-पर्सन बनकर कोर्ट में बहस या अपनी बात रखी जा सकती है. इस वजह से सीएम ममता ने एससी में पार्टी-इन-पर्सन बनकर अपनी बात रखी जिसकी अनुमति वो पहले एससी से ले चुकी थीं.

ये भी पढ़ें- LLB से कितना बेस्ट है BA LLB? जानें दोनों कोर्स में क्या-क्या अंतर और करियर स्कोप