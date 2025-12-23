क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए CM नायडू का ऐलान

Nobel Prize: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने क्वांटम रिसर्च में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले आंध्र प्रदेश निवासी को 100 करोड़ रुपये के पुरस्कार देने की घोषणा की.
CM Naidu Big Statement: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार, 23 दिसंबर, 2025 को हजारों छात्रों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा आंध्र प्रदेश सरकार क्वांटम रिसर्ट में नोबेल पुरस्कार लाने वाले राज्य के किसी भी विजेता को 100 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान करेगी.