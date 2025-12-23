Advertisement
trendingNow13051163
Hindi Newsशिक्षाक्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए CM नायडू का ऐलान

क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए CM नायडू का ऐलान

Nobel Prize: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की. उन्होंने क्वांटम रिसर्च में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले आंध्र प्रदेश निवासी को 100 करोड़ रुपये के पुरस्कार देने की घोषणा की.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 23, 2025, 09:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए CM नायडू का ऐलान

CM Naidu Big Statement: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार, 23 दिसंबर, 2025 को हजारों छात्रों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा आंध्र प्रदेश सरकार क्वांटम रिसर्ट में नोबेल पुरस्कार लाने वाले राज्य के किसी भी विजेता को 100 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान करेगी.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

Nobel PrizeCM Naidu

Trending news

'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामना बेचने वालों के साथ बदसलूकी
Christmas 2025
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामना बेचने वालों के साथ बदसलूकी
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
bangladesh
हरकतों से बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश, भारत ने हाई कमिश्नर को किया तलब
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
Aravalli hills
'मोदी सरकार इसे बेचने पर लगी है', अरावली को लेकर भड़के कांग्रेस नेता, जाएंगे SC
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
National News
'खतरे के लिए तैयार रहे भारत...,' बातों-बातों में क्या इशारा कर गए CDS अनिल चौहान?
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
West Bengal Politics
बाबरी और चुनाव में 'खेला', क्या दीदी को उनके खेल में मात देंगे हुमायूं कबीर?
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
arrested in spying case
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा!
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
priyanka gandhi
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
Rahul Gandhi Berlin Remarks
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
PM Modi
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती