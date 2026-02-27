दिल्ली CM श्री स्कूलों में कक्षा 6, 9 और 11 के लिए आवेदन शुरू, छात्रों के लिए गोल्डन चांस, 12 मार्च तक मौका

Directorate of Education के अनुसार 2026-27 सत्र के लिए CM श्री स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन 27 फरवरी से शुरू हो गए हैं. यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. छात्र 12 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं. इस बार भी एडमिशन एंट्रेंस परीक्षा के जरिए होगा. इस एडमिशन के लिए वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो दिल्ली के निवासी हैं. जिन्होंने 2025-26 सत्र में दिल्ली के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ाई की हो. यह शर्त सभी आवेदकों के लिए जरूरी है.

क्लास में होंगे एडमिशन

CM श्री स्कूलों में कक्षा 6, 9 और 11 में दाखिले लिए जाएंगे. इन सभी क्लास के लिए अलग-अलग एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किए जाएंगे. बताते चलें कि स्कूलों में आधी सीटें यानी 50% सीटें दिल्ली के सरकारी स्कूलों से पास हुए छात्रों के लिए रिजर्व रखी गई हैं. इसमें कक्षा 5, 8 और 10 पास करने वाले छात्र शामिल हैं. बाकी सीटों पर अन्य योग्य छात्र आवेदन कर सकते हैं.

एडमिट कार्ड और परीक्षा की तारीख

एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे इसकी जानकारी अलग से दी जाएगी. कक्षा 6 और 9 की परीक्षा मार्च के आखिरी हफ्ते में कराई जाएगी, जबकि कक्षा 11 की परीक्षा मई में होगी. विभाग का लक्ष्य है कि कक्षा 6 और 9 का एडमिशन 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाए.

परीक्षा का तरीका कैसा होगा

एंट्रेंस एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और OMR शीट पर लिया जाएगा. छात्रों की मदद के लिए सिलेबस और सैंपल OMR शीट वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. कक्षा 6 का पेपर दो भाषाओं में होगा, जबकि कक्षा 9 और 11 का पेपर केवल अंग्रेजी में आएगा. कक्षा 6 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन कक्षा 9 और 11 में गलत जवाब पर नंबर कटेंगे. वहीं कक्षा 6 के एग्जाम में कुल 300 नंबर होंगे. वहीं कक्षा 9 और 11 के एग्जाम 400 नंबर के होंगे.

नर्सरी एडमिशन से जुड़ी जानकारी

नर्सरी में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च तक कम से कम 3 साल होनी चाहिए. स्कूल चाहें तो एक महीने तक की छूट भी दे सकते हैं यह फैसला स्कूल प्रमुख के हाथ में होगा.

