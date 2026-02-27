Advertisement
trendingNow13124036
Hindi Newsशिक्षादिल्ली CM श्री स्कूलों में कक्षा 6, 9 और 11 के लिए आवेदन शुरू, छात्रों के लिए गोल्डन चांस, 12 मार्च तक मौका

दिल्ली CM श्री स्कूलों में कक्षा 6, 9 और 11 के लिए आवेदन शुरू, छात्रों के लिए गोल्डन चांस, 12 मार्च तक मौका

दिल्ली में CM श्री स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया आज यानी 27 फरवरी से शुरू हो गई है. छात्र और अभिभावक 12 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. कक्षा 6, 9 और 11 में दाखिले के लिए एंट्रेंस एग्जाम होगा. जिसकी शुरुआत मार्च से होगी.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Feb 27, 2026, 08:14 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली CM श्री स्कूलों में कक्षा 6, 9 और 11 के लिए आवेदन शुरू, छात्रों के लिए गोल्डन चांस, 12 मार्च तक मौका

Directorate of Education के अनुसार 2026-27 सत्र के लिए CM श्री स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन 27 फरवरी से शुरू हो गए हैं. यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. छात्र 12 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं. इस बार भी एडमिशन एंट्रेंस परीक्षा के जरिए होगा. इस एडमिशन के लिए वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जो दिल्ली के निवासी हैं. जिन्होंने 2025-26 सत्र में दिल्ली के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ाई की हो. यह शर्त सभी आवेदकों के लिए जरूरी है.

क्लास में होंगे एडमिशन
CM श्री स्कूलों में कक्षा 6, 9 और 11 में दाखिले लिए जाएंगे. इन सभी क्लास के लिए अलग-अलग एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किए जाएंगे. बताते चलें कि स्कूलों में आधी सीटें यानी 50% सीटें दिल्ली के सरकारी स्कूलों से पास हुए छात्रों के लिए रिजर्व रखी गई हैं. इसमें कक्षा 5, 8 और 10 पास करने वाले छात्र शामिल हैं. बाकी सीटों पर अन्य योग्य छात्र आवेदन कर सकते हैं.

एडमिट कार्ड और परीक्षा की तारीख
एडमिट कार्ड कब जारी किए जाएंगे इसकी जानकारी अलग से दी जाएगी. कक्षा 6 और 9 की परीक्षा मार्च के आखिरी हफ्ते में कराई जाएगी, जबकि कक्षा 11 की परीक्षा मई में होगी. विभाग का लक्ष्य है कि कक्षा 6 और 9 का एडमिशन 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

परीक्षा का तरीका कैसा होगा
एंट्रेंस एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और OMR शीट पर लिया जाएगा. छात्रों की मदद के लिए सिलेबस और सैंपल OMR शीट वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी. कक्षा 6 का पेपर दो भाषाओं में होगा, जबकि कक्षा 9 और 11 का पेपर केवल अंग्रेजी में आएगा. कक्षा 6 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन कक्षा 9 और 11 में गलत जवाब पर नंबर कटेंगे. वहीं कक्षा 6 के एग्जाम में कुल 300 नंबर होंगे. वहीं कक्षा 9 और 11 के एग्जाम 400 नंबर के होंगे.

नर्सरी एडमिशन से जुड़ी जानकारी
नर्सरी में एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र 31 मार्च तक कम से कम 3 साल होनी चाहिए. स्कूल चाहें तो एक महीने तक की छूट भी दे सकते हैं यह फैसला स्कूल प्रमुख के हाथ में होगा.

यह भी पढ़ें: अंग्रेजी बनेगी ‘विदेशी भाषा’, स्कूल में दो भारतीय भाषाएं होंगी अनिवार्य, क्लास 6 से लागू होगा थ्री लैंगुएज फॉर्मूला?
 

 

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

cm shri school admission

Trending news

महाराष्ट्र: राज्यसभा सीट पर संग्राम, NCP या शिवसेना यूबीटी? MVA में बढ़ी खींचतान
Rajya sabha election
महाराष्ट्र: राज्यसभा सीट पर संग्राम, NCP या शिवसेना यूबीटी? MVA में बढ़ी खींचतान
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
DNA
हर साल भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं कई साहब, फिर क्यों न्यायपालिका पर अटकी NCERT?
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
DNA
पीएम की यात्रा से कहां मची 'हायतौबा', इजरायल में 'भारत-भारत' किसकी आंखों में चुभ रहा
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA
4 साल में 1600 शिकायतें, ज्यूडिशियरी में हर लेवल पर लोगों का होता है भ्रष्टाचार
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
DNA
DNA: अब परमीश वर्मा पर घूमी लॉरेंस की बंदूक की नाल, मांगी 10 करोड़ की फिरौती
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
CM Foreign Visit
मनमर्जी से विदेशों में कदम भी नहीं रख सकते मुख्यमंत्री, किससे लेनी पड़ती है इजाजत?
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
Tamil Nadu
जनता को महंगाई का झटका, प्राइवेट डेयरियों ने बढ़ाए दूध और दही के दाम
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
mumbai
मुंबई वालों को शोर से मिलेगी आजादी; कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहली बार लगे मैजिकल बैरियर
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
INX Media bribery case
INX मीडिया केस में पी. चिदंबरम की बढ़ीं मुश्किलें, ED ने कोर्ट में पेश किया सैंक्शन
बेंगलुरु में पारा 30 के पार, छूटे पसीने; क्या उत्तरी भारत में भी जल्दी चलेगी लू?
weather update
बेंगलुरु में पारा 30 के पार, छूटे पसीने; क्या उत्तरी भारत में भी जल्दी चलेगी लू?