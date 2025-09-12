CM Shri Admission Test 2025: सीएम श्री स्कूल प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, जल्दी यहां से करें हॉल टिकट डाउनलोड
CM Shri Admission Test 2025: सीएम श्री स्कूल प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, जल्दी यहां से करें हॉल टिकट डाउनलोड

CM Shri Admission Test 2025 Admit Card: सीएम श्री स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल होने वाले योग्य उम्मीदवार यहां से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, आइए इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 12, 2025, 12:34 PM IST
CM Shri Admission Test 2025: सीएम श्री स्कूल प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, जल्दी यहां से करें हॉल टिकट डाउनलोड

CM Shri Admission Test 2025 Admit Card: शिक्षा निदेशालय ने सीएम श्री स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल होने वाले योग्य उम्मीदवार दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए हॉल टिकट को डाउनलोड कर सकते हैं. सीएम श्री स्कूल प्रवेश परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से दो लिंक दिए गए हैं. आप सरल स्टेप्स को फॉलो कर फटाफट से सीएम श्री स्कूल के प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं.

सीएम श्री प्रवेश परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड: Direct Link

सीएम श्री प्रवेश परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट edudel.nic.in पर उपलब्ध है. जबकि, दो लिंक हैं जिनके जरिए सीधे डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल सकता है.

पहला लिंक- उम्मीदवार प्रवेश पत्र डाउनलोड करें.

दूसरा लिंक- उम्मीदवार सीएम श्री स्कूल प्रवेश पत्र डाउनलोड करें.

कैसे करें सीएम श्री स्कूल प्रवेश परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड?

  1. सबसे पहले दिल्ली के शिक्षा निदेशालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  2. होमपेज पर ‘CM SHRI Admission Test 2025’ शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. क्लिक करने के साथ एडमिट कार्ड का लिंक मिल जाएगा.
  4. यहां रजिस्ट्रेशन आईडी और फोन नंबर या नाम, फोन नंबर और कक्षा की डिटेल्स एंटर करें.
  5. इसके बाद एडमिट कार्ड को डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा.
  6. भविष्य में जरूरत होने के लिए आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

किन कक्षाओं के लिए हो रही हैं सीएम श्री 2025 परीक्षाएं?

सीएम श्री स्कूल की प्रवेश परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 13 सितंबर 2025 को होगी. सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजकर 30 मिनट तक होने वाली ये प्रवेश परीक्षाएं कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं में एडमिशन के लिए आयोजित होंगी.

CM Shri Admission Test 2025 Admit Card

