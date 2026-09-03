/2013 में CM, 2026 में PM: SRCC से मोदी का 13 साल पुराना रिश्ता, 100वीं सालगिरह पर फिर क्यों लौट रहे हैं?

6 फरवरी 2013 को दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स यानी SRCC में नरेंद्र मोदी ने छात्रों को संबोधित किया था. उस समय वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देश की राजनीति में प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदार के तौर पर उनकी चर्चा तेज हो रही थी. करीब 75 मिनट के इस भाषण में उन्होंने युवाओं, विकास, सुशासन, अर्थव्यवस्था और भारत की वैश्विक भूमिका पर अपना नजरिया रखा था.
उस समय SRCC का माहौल भी सामान्य नहीं था. कॉलेज के भीतर बड़ी संख्या में छात्र मोदी को सुनने के लिए मौजूद थे, जबकि बाहर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे. इसके बावजूद भाषण का सबसे प्रमुख हिस्सा राजनीतिक विवादों के बजाय विकास और युवाओं के भविष्य पर केंद्रित रहा.
2013 के भाषण का सबसे चर्चित हिस्सा युवाओं को लेकर था. मोदी ने कहा था कि भारत के युवाओं को केवल ‘New Age Voter’ मानना सही नहीं है. उनके अनुसार उन्हें ‘New Age Power’ के रूप में देखना चाहिए.
उस समय उन्होंने भारत की युवा आबादी को देश की सबसे बड़ी ताकतों में से एक बताया था. उनका तर्क था कि जब यूरोप जैसे कई हिस्से उम्रदराज हो रहे हैं, तब भारत के पास बड़ी युवा आबादी है और यह देश के लिए एक बड़ा अवसर है.
यही वजह है कि 2013 का SRCC भाषण केवल गुजरात मॉडल या अर्थव्यवस्था की चर्चा तक सीमित नहीं रहा. उसमें युवाओं को भारत के भविष्य की केंद्रीय शक्ति के रूप में पेश किया गया.
मोदी ने अपने भाषण में युवाओं को ‘Google Guru’ का शिष्य बताते हुए यह संकेत दिया था कि इंटरनेट और तकनीक ने ज्ञान हासिल करने का तरीका बदल दिया है. उन्होंने यह भी कहा था कि आज का युवा पुरानी छवियों से आगे निकल चुका है.
इसी संदर्भ में उनका ‘Mouse Charmer’ वाला उदाहरण खासा चर्चित हुआ. उन्होंने पुराने समय में भारत को ‘Snake Charmers’ के देश के रूप में देखे जाने वाली छवि का जिक्र करते हुए कहा था कि अब भारत के युवा कंप्यूटर माउस के जरिए दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं.
2013 के इस उदाहरण में तकनीक, युवा शक्ति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को एक साथ जोड़ने की कोशिश दिखाई देती है.
SRCC में मोदी ने गुजरात के विकास मॉडल को तीन प्रमुख क्षेत्रों से जोड़कर समझाया था. कृषि, उद्योग और सर्विस सेक्टर. उनका कहना था कि अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय तीनों क्षेत्रों में संतुलित विकास जरूरी है.
उन्होंने गुजरात में कृषि विकास, कपास उत्पादन और किसानों से जुड़े प्रयासों का उदाहरण दिया. कपास के संदर्भ में उन्होंने 5F Formula बताया कि Farm to Fiber, Fiber to Fabric, Fabric to Fashion और Fashion to Foreign.
इस मॉडल के जरिए उनका संदेश था कि भारत को सिर्फ कच्चा माल पैदा करने वाला देश नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे उत्पादन, ब्रांडिंग और निर्यात की पूरी वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहिए.
मोदी ने देश के विकास के लिए Skill, Scale और Speed को अहम बताया था. उनका कहना था कि भारत के युवाओं को कौशल से जोड़ना, बड़े पैमाने पर अवसर पैदा करना और विकास परियोजनाओं को तेज गति से पूरा करना जरूरी है.
यह बात खास तौर पर इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि सामने SRCC के वे छात्र थे जो अर्थव्यवस्था, कारोबार और मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे. ऐसे में मोदी ने रोजगार और आर्थिक विकास की चर्चा को सीधे कौशल और उत्पादकता से जोड़ने की कोशिश की.
2013 में दिया गया यह संदेश आज भी उनकी राजनीतिक और आर्थिक भाषा का एक जाना-पहचाना हिस्सा दिखाई देता है.
SRCC में मोदी ने भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने की जरूरत पर भी जोर दिया था. उनका तर्क था कि दुनिया भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार के रूप में देखती है, जबकि भारत को अपनी क्षमता इस तरह विकसित करनी चाहिए कि वह दुनिया को अपने उत्पाद बेच सके.
उन्होंने Made in India, बेहतर पैकेजिंग और ‘Zero Defect’ जैसी बातों का उल्लेख करते हुए वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की पहचान मजबूत करने पर जोर दिया.
दिलचस्प बात यह है कि 2013 का यह भाषण उस समय दिया गया था जब नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री नहीं बने थे. 2014 के बाद राष्ट्रीय राजनीति में उनके आर्थिक एजेंडे के साथ ‘Make in India’ जैसे अभियान प्रमुखता से सामने आए.
भाषण की शुरुआत में मोदी ने गुजरात, महात्मा गांधी और सरदार पटेल का संदर्भ देते हुए स्वराज्य और सुशासन की बात की थी. उन्होंने कहा था कि आजादी के दशकों बाद भी देश के सामने सुशासन की चुनौती बनी हुई है.
उन्होंने गुजरात मॉडल को P2G2 यानी Pro-People Good Governance के विचार से जोड़कर समझाया. उनके अनुसार सरकार को केवल समस्या आने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय भविष्य की जरूरतों को देखते हुए व्यवस्था तैयार करनी चाहिए.
यानी 2013 में उनके भाषण का एक बड़ा हिस्सा इस विचार के इर्द-गिर्द था कि विकास सिर्फ पैसा खर्च करने या योजनाएं बनाने से नहीं, बल्कि बेहतर प्रशासन से भी जुड़ा है.
उस समय देश में भ्रष्टाचार, आर्थिक सुस्ती और शासन को लेकर निराशा की चर्चा थी. मोदी ने इस माहौल का जिक्र करते हुए खुद को आशावादी बताया.
उन्होंने आधे भरे गिलास का उदाहरण देते हुए कहा कि निराशावादी इसे आधा खाली और आशावादी आधा भरा हुआ देखता है, जबकि उनकी सोच में गिलास पूरा भरा हुआ है. आधा पानी से और आधा हवा से.
यह उदाहरण उनके पूरे भाषण के टोन को समझने में मदद करता है. उनका संदेश था कि भारत की समस्याओं के बावजूद देश के पास अवसरों की कमी नहीं है; जरूरत उन्हें पहचानने और सही तरीके से इस्तेमाल करने की है.
उस समय मोदी पर गुजरात दंगों को लेकर विपक्षी दलों और छात्र संगठनों की ओर से तीखा विरोध हो रहा था. SRCC के बाहर प्रदर्शनकारियों ने उनके खिलाफ नारे लगाए और 2002 के गुजरात दंगों का मुद्दा उठाया.
लेकिन अंदर छात्रों को दिए गए भाषण में मोदी का मुख्य फोकस विकास, अर्थव्यवस्था, युवा और सुशासन पर रहा. उन्होंने तत्कालीन केंद्र सरकार पर कुछ राजनीतिक कटाक्ष जरूर किए, लेकिन भाषण की केंद्रीय थीम विकास ही रही.
कांग्रेस नेताओं ने बाद में उनके भाषण की आलोचना करते हुए गुजरात मॉडल और 2002 के दंगों का मुद्दा उठाया था. यानी SRCC के बाहर और अंदर. दो अलग-अलग राजनीतिक तस्वीरें दिखाई दे रही थीं.
13 साल बाद क्या बदल गया?
अब 13 साल बाद नरेंद्र मोदी SRCC लौटने जा रहे हैं. इस बार उनकी भूमिका पूरी तरह अलग है. 2013 में वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी संभावित भूमिका मजबूत कर रहे थे. 2026 में वह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कॉलेज के कार्यक्रम में शामिल होंगे.
इसलिए उनकी वापसी को सिर्फ एक संस्थान में दोबारा पहुंचना नहीं माना जा सकता. यह उस भाषण के पुराने संदेशों को आज के संदर्भ में देखने का अवसर भी है.
2013 में मोदी छात्रों से भारत के भविष्य की बात कर रहे थे. 2026 में उनके सामने ऐसी युवा पीढ़ी होगी जो स्मार्टफोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, डिजिटल इकोनॉमी और बदलते रोजगार बाजार के दौर में पढ़ाई कर रही है.
2013 में मोदी ने युवाओं से कहा था कि उन्हें सिर्फ वोटर के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. 13 साल बाद यह सवाल और बड़ा हो गया है कि आज के युवा को सिर्फ रोजगार पाने वाला युवा माना जाए या वह खुद रोजगार और नए कारोबार पैदा करने वाली ताकत बने.
AI, ऑटोमेशन, डिजिटल कारोबार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने रोजगार की परिभाषा बदल दी है. ऐसे समय में SRCC जैसे कॉमर्स कॉलेज के छात्रों के सामने सबसे बड़ा सवाल केवल नौकरी नहीं, बल्कि कौशल, उद्यमिता और बदलती अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका का है.
इसलिए मोदी की 2026 की SRCC यात्रा में 2013 के ‘New Age Power’ संदेश का नया संस्करण देखने की उम्मीद की जा सकती है.
SRCC की 100वीं सालगिरह ऐसे समय में हो रही है जब भारत की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और रोजगार व्यवस्था तेजी से बदल रही है. 2013 में मोदी ने इसी संस्थान के मंच से भारत को वैश्विक शक्ति बनाने की बात की थी.
तब उन्होंने कहा था कि भारत को दुनिया का बाजार भर बनने के बजाय दुनिया के लिए उत्पादन करने वाला देश बनना चाहिए. आज जब भारत की अर्थव्यवस्था, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे, स्टार्टअप और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वैश्विक स्तर पर चर्चा होती है, तब 2013 के भाषण को दोबारा देखना अपने आप में दिलचस्प हो जाता है.
2013 के भाषण में तीन बातें खास तौर पर उभरकर आती हैं. युवा शक्ति, सुशासन और विकास. इनके साथ कौशल, मैन्युफैक्चरिंग और वैश्विक बाजार की बात भी जुड़ी थी.
2026 में SRCC लौटते समय मोदी के सामने वही सवाल नए रूप में होंगे. क्या भारत अपनी युवा आबादी का पूरा फायदा उठा पाया? क्या कौशल विकास ने रोजगार की चुनौती को पर्याप्त रूप से संबोधित किया? क्या भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा पाया? और क्या युवा वास्तव में नीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र में आए?
यही सवाल 13 साल पुरानी SRCC यात्रा को आज की तारीख में फिर से प्रासंगिक बनाते हैं.
2013 में नरेंद्र मोदी ने SRCC के मंच से एक ऐसे भारत की तस्वीर पेश की थी जो युवा, आत्मविश्वासी, कुशल और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो. उस समय यह उनका गुजरात मॉडल और संभावित राष्ट्रीय विजन था.
2026 में वही मंच उनके सामने एक अलग भूमिका में है. अब वह सिर्फ किसी राज्य के विकास मॉडल की बात करने वाले मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि देश की राष्ट्रीय नीतियों और दिशा के लिए जवाबदेह प्रधानमंत्री हैं.
इसलिए SRCC की शताब्दी पर मोदी की वापसी का सबसे दिलचस्प पहलू सिर्फ यह नहीं है कि वह 13 साल बाद कॉलेज में लौट रहे हैं, बल्कि यह है कि 2013 में छात्रों से किए गए उन वादों और विचारों को 2026 का भारत किस नजर से देखता है.