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2013 में CM, 2026 में PM: SRCC से मोदी का 13 साल पुराना रिश्ता, 100वीं सालगिरह पर फिर क्यों लौट रहे हैं?

2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी ने SRCC में युवाओं को ‘New Age Power’, सुशासन और विकास की राजनीति का संदेश दिया था. 13 साल बाद प्रधानमंत्री के रूप में उनकी SRCC वापसी पुराने भाषण और आज के भारत के बीच तुलना का मौका देती है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 03, 2026, 08:24 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:24 AM IST
2013 में CM, 2026 में PM: SRCC से मोदी का 13 साल पुराना रिश्ता, 100वीं सालगिरह पर फिर क्यों लौट रहे हैं?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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