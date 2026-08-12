/CA, CS छोड़िए… CMA में बनाएं करियर! कोर्स पूरा करते ही मिल सकती है लाखों की नौकरी, जानें कितनी होती है शुरुआती सैलरी

कॉमर्स और फाइनेंस के क्षेत्र में करियर बनाने की योजना बना रहे छात्रों के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी CMA एक महत्वपूर्ण प्रोफेशनल कोर्स है. भारत में इस कोर्स का संचालन द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICMAI) करता है. CMA प्रोफेशनल्स का काम केवल अकाउंटिंग तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे किसी कंपनी की लागत, बजट, वित्तीय योजना और बिजनेस से जुड़े रणनीतिक फैसलों में भी भूमिका निभाते हैं.
कंपनियों के लिए लागत को नियंत्रित करना, संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना और वित्तीय फैसलों के जरिए लाभप्रदता बढ़ाना महत्वपूर्ण होता है. इसी वजह से CMA प्रोफेशनल्स की भूमिका कॉर्पोरेट, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलती है.
CMA का फोकस कंपनी के वित्तीय संसाधनों और लागत प्रबंधन को समझने पर होता है. इस प्रोफेशनल कोर्स के जरिए छात्रों को कॉस्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल, बजटिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन और रणनीतिक वित्तीय प्रबंधन जैसे क्षेत्रों की जानकारी दी जाती है.
एक CMA से उम्मीद की जाती है कि वह कंपनी के खर्चों का विश्लेषण कर सके, लागत कम करने के अवसर पहचान सके और मैनेजमेंट को वित्तीय निर्णय लेने में उपयोगी जानकारी दे सके. इसलिए यह कोर्स उन छात्रों के लिए उपयोगी हो सकता है जिनकी रुचि अकाउंटिंग के साथ-साथ बिजनेस और मैनेजमेंट में भी है.
CMA, CA और CS तीनों कॉमर्स से जुड़े प्रतिष्ठित प्रोफेशनल कोर्स हैं, लेकिन इनके काम का फोकस अलग-अलग होता है. CMA में मुख्य रूप से कॉस्ट मैनेजमेंट, बजटिंग, वित्तीय विश्लेषण और बिजनेस स्ट्रेटजी पर जोर रहता है.
वहीं Chartered Accountant यानी CA का कार्यक्षेत्र अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन और वित्तीय रिपोर्टिंग से काफी जुड़ा होता है. दूसरी ओर Company Secretary यानी CS का प्रमुख फोकस कॉर्पोरेट कानून, कंपनी अनुपालन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से संबंधित कार्यों पर होता है.
इन कोर्स को संचालित करने वाली संस्थाएं भी अलग हैं. CMA का संचालन ICMAI, CA का संचालन ICAI और CS का संचालन ICSI करता है. इसलिए छात्रों को केवल सैलरी या लोकप्रियता के आधार पर कोर्स चुनने के बजाय अपनी रुचि और करियर लक्ष्य के अनुसार विकल्प पर विचार करना चाहिए.
CMA बनने के बाद प्रोफेशनल की जिम्मेदारियां कंपनी और पद के अनुसार अलग हो सकती हैं. सामान्य तौर पर इसमें बजट तैयार करना, लागत का विश्लेषण करना, कॉस्ट कंट्रोल, वित्तीय रिपोर्टिंग, कॉस्ट ऑडिट और रणनीतिक निर्णयों में सहयोग जैसी जिम्मेदारियां शामिल हो सकती हैं.
किसी कंपनी में CMA यह समझने में मदद कर सकता है कि पैसा कहां खर्च हो रहा है, किन क्षेत्रों में लागत को कम किया जा सकता है और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कैसे किया जाए. इसी वजह से CMA की भूमिका केवल अकाउंटिंग विभाग तक सीमित नहीं मानी जाती.
छात्रों को करियर से जुड़ी जानकारी देने वाले यूट्यूबर सुदर्शन प्रकाश के अनुसार, CMA में कॉस्टिंग, फाइनेंस, टैक्सेशन, स्ट्रेटजी और कॉर्पोरेट लॉ से जुड़े विषयों की व्यापक समझ विकसित होती है. हालांकि, किसी उम्मीदवार की वास्तविक जिम्मेदारियां उसके पद, संगठन और अनुभव के आधार पर अलग हो सकती हैं.
CMA बनने की प्रक्रिया को मुख्य रूप से तीन चरणों में समझा जा सकता है. इनमें CMA Foundation, CMA Intermediate और CMA Final शामिल हैं. उम्मीदवार को निर्धारित परीक्षा और प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है.
इसके अलावा, उपलब्ध जानकारी के अनुसार उम्मीदवारों को 15 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी पूरी करनी होती है. इस प्रशिक्षण का उद्देश्य छात्रों को वास्तविक कार्यस्थल और कॉर्पोरेट वातावरण से जुड़ा व्यावहारिक अनुभव देना है.
हालांकि, कोर्स की मौजूदा पात्रता, परीक्षा पैटर्न, प्रशिक्षण अवधि और अन्य नियम समय-समय पर बदल सकते हैं. इसलिए आवेदन से पहले ICMAI की आधिकारिक जानकारी और नवीनतम नोटिफिकेशन को जरूर देखना चाहिए.
CMA पूरा करने के बाद उम्मीदवार अपनी योग्यता, अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर अलग-अलग भूमिकाओं में करियर बना सकते हैं. इनमें Cost Accountant, Financial Analyst, Budget Controller और Internal Auditor जैसे पद शामिल हो सकते हैं.
अनुभव बढ़ने के साथ प्रोफेशनल्स Finance Manager, Financial Controller या अन्य वरिष्ठ वित्तीय प्रबंधन भूमिकाओं तक पहुंच सकते हैं. कुछ अनुभवी प्रोफेशनल्स संगठन के वित्तीय नेतृत्व से जुड़े पदों, जैसे Chief Financial Officer यानी CFO, की दिशा में भी करियर बना सकते हैं.
यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी विशेष पद के लिए केवल CMA योग्यता पर्याप्त हो, यह जरूरी नहीं है. नौकरी की भूमिका के अनुसार अतिरिक्त अनुभव, कौशल, उद्योग का ज्ञान और अन्य योग्यताएं भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं.
CMA के बाद मिलने वाली सैलरी किसी एक निश्चित आंकड़े में तय नहीं होती. यह उम्मीदवार के अनुभव, स्किल्स, कंपनी, इंडस्ट्री, शहर, पद और जिम्मेदारियों जैसे कई कारकों पर निर्भर करती है.
दिए गए स्रोत में करियर संबंधी जानकारी साझा करने वाले सुदर्शन प्रकाश के अनुसार, फ्रेशर स्तर पर CMA प्रोफेशनल का संभावित पैकेज लगभग 4 लाख से 8 लाख रुपये सालाना हो सकता है. वहीं MNCs और Big 4 फर्मों में यह पैकेज 6 लाख से 10 लाख रुपये या उससे अधिक तक बताया गया है.
स्रोत में दिए गए अनुमान के अनुसार, करीब 3 से 5 साल के अनुभव वाले CMA प्रोफेशनल्स का सालाना पैकेज लगभग 10 लाख से 18 लाख रुपये तक हो सकता है. वहीं 5 से 7 साल के अनुभव के बाद यह पैकेज लगभग 20 लाख से 30 लाख रुपये सालाना तक पहुंचने का अनुमान बताया गया है.
सीनियर स्तर पर Finance Manager, Controller या CFO जैसी भूमिकाओं में पहुंचने वाले प्रोफेशनल्स के लिए 25 लाख से 50 लाख रुपये सालाना या उससे अधिक के पैकेज का उल्लेख किया गया है. ये आंकड़े निश्चित वेतन की गारंटी नहीं हैं, बल्कि दिए गए स्रोत में बताए गए संभावित सैलरी रेंज हैं.
CMA को केवल हाई सैलरी वाले कोर्स के रूप में देखना सही नहीं होगा. इसकी उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि उम्मीदवार वित्त, लागत प्रबंधन, बिजनेस एनालिसिस और रणनीतिक निर्णयों में कितनी रुचि रखता है और वह इन क्षेत्रों में किस तरह की विशेषज्ञता विकसित करता है.
आज कंपनियों के लिए लागत को नियंत्रित करना और वित्तीय संसाधनों का प्रभावी इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है. ऐसे में CMA प्रोफेशनल्स के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अवसर बन सकते हैं. हालांकि, नौकरी और सैलरी की वास्तविक स्थिति हर उम्मीदवार के लिए अलग हो सकती है.
CMA में दाखिला लेने से पहले छात्रों को कोर्स की वर्तमान पात्रता, फीस, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, ट्रेनिंग और करियर विकल्पों की जानकारी हासिल करनी चाहिए. साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि उन्हें अकाउंटिंग और कॉस्टिंग के साथ फाइनेंस तथा बिजनेस स्ट्रेटजी में कितनी रुचि है.
करियर का फैसला केवल संभावित सैलरी देखकर नहीं करना चाहिए. उम्मीदवार को अपनी शैक्षणिक रुचि, कौशल, दीर्घकालिक लक्ष्य और उस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहिए.
CMA की खासियत यह है कि यह अकाउंटिंग और कॉस्टिंग की जानकारी को बिजनेस मैनेजमेंट और रणनीतिक वित्तीय निर्णयों से जोड़ता है. यही वजह है कि कोर्स पूरा करने वाले उम्मीदवारों के लिए केवल पारंपरिक अकाउंटिंग भूमिकाओं के बजाय वित्तीय विश्लेषण, बजटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट फाइनेंस से जुड़े अवसर भी मौजूद हो सकते हैं.
हालांकि, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की तरह CMA में भी सफलता केवल डिग्री या सर्टिफिकेशन पर निर्भर नहीं करती. मजबूत तकनीकी ज्ञान, विश्लेषणात्मक क्षमता, कम्युनिकेशन स्किल, प्रैक्टिकल अनुभव और लगातार नई वित्तीय प्रक्रियाओं को सीखने की क्षमता करियर ग्रोथ में अहम भूमिका निभा सकती है.
इसलिए कॉमर्स के ऐसे छात्र जो फाइनेंस, कॉस्ट मैनेजमेंट और बिजनेस स्ट्रेटजी में रुचि रखते हैं, उनके लिए CMA एक संभावित करियर विकल्प हो सकता है. कोर्स और सैलरी से जुड़े अंतिम निर्णय से पहले ICMAI के नवीनतम आधिकारिक नियमों और संबंधित संस्थानों की भर्ती जानकारी की पुष्टि करना जरूरी है.