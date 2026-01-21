Advertisement
CMAT 2026 Admit Card OUT: NTA ने cmat.nta.nic.in पर जारी किए एडमिट कार्ड, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट

CMAT Admit Card 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 21, 2026, 05:10 PM IST
CMAT 2026 Admit Card Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आज, 21 जनवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था और एग्जान की तैयारी करने के साथ प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करना होगा.

कब होगी परीक्षा?
एनटीए की ओर से सीमैट 2026 परीक्षा 25 जनवरी, 2026 को देश भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित किया जाएगा. परीक्षा एक शिफ्ट में केवल अंग्रेजी भाषा में सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित की जाएगी. वहीं, एग्जाम में कुल 400 अंकों के लिए 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQs) पूछे जाएंगे, जिसमें- प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी. 

CMAT 2026 इंर्पोटेंट डेट्स 

  • रजिस्ट्रेशन डेट - 17 अक्टूबर, 2025 से 24 नवंबर, 2025 (रात 11:50 बजे तक)

  • परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि - 25 नवंबर, 2025 (रात 11:50 बजे तक)

  • सुधार विंडो - 26 नवंबर, 2025 से 28 नवंबर, 2025 तक

  • एडमिट कार्ड - 21 जनवरी, 2026

  • एग्जाम डेट - 25 जनवरी, 2026

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-
CMAT 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'Admit Card of CMAT-2026' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

CMAT 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

जानकारी के लिए बता दें, CMAT एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसे हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा देश भर में उन उम्मीदवारों के लिए किया जाता है, जो MBA और PGDM जैसे प्रबंधन कार्यक्रमों में प्रवेश पाना चाहते हैं. 

