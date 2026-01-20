CMAT 2026 Admit Card: एडमिट कार्ड का इंतजार खत्म! NTA किसी भी पल जारी करेगा हॉल टिकट, cmat.nta.nic.in से करें डाउनलोड

CMAT 2026 Admit Card Releasing Soon: कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 के लिए जिन उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया है और एग्जाम की तैयारी के साथ एडमिट कार्ड जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण हैं. दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से अब किसी भी पल अपनी आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर सीमैट 2026 की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा. ऑफिशियल पोर्टल पर हॉल टिकट जारी होने के बाद कैंडिडेट्स उसे लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर डाउनलोड कर सकेंगे.

इस दिन होगी परीक्षा

एनटीए की ओर से सीमैट 2026 परीक्षा का आयोजन 25 जनवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा. परीक्षा एक ही शिफ्ट में सुबह 09.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित की जाएगी. परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा होगी. वहीं, एग्जाम में कुल 400 अंकों के लिए 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन (MCQs) पूछे जाएंगे, जिसमें- प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी.

इंर्पोटेंट डेट्स

CMAT 2026 रजिस्ट्रेशन डेट - 17 अक्टूबर, 2025 से 24 नवंबर, 2025 (रात 11:50 बजे तक)

CMAT 2026 परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि - 25 नवंबर, 2025 (रात 11:50 बजे तक)

CMAT 2026 ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी में सुधार - 26 नवंबर, 2025 से 28 नवंबर, 2025 तक

CMAT 2026 एग्जाम डेट - 25 जनवरी, 2026

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड-

CMAT 2026 एडमिट कार्ड ऑफिशियल पोर्टल पर जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर डाउनलोड कर सकेंगे.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, CMAT एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसका आयोजन हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा उन उम्मीदवारों के लिए किया जाता है, जो भारत भर में MBA और PGDM जैसे प्रबंधन कार्यक्रमों में प्रवेश पाना चाहते हैं.

