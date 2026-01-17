Advertisement
trendingNow13077817
Hindi Newsशिक्षाCMAT 2026 सिटी इंटीमेशन स्लिप cmat.nta.nic.in पर जारी, एक क्लिक में जानें किस शहर में होगी परीक्षा

CMAT 2026 सिटी इंटीमेशन स्लिप cmat.nta.nic.in पर जारी, एक क्लिक में जानें किस शहर में होगी परीक्षा

CMAT 2026 City Slip OUT: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 17, 2026, 08:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CMAT 2026 सिटी इंटीमेशन स्लिप cmat.nta.nic.in पर जारी, एक क्लिक में जानें किस शहर में होगी परीक्षा

CMAT 2026 City Intimation Slip Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और शहर सूचना पर्ची जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैंजिसमें उनके परीक्षा शहर की जानकारी उपलब्ध होगी. हालांकि, सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को आधिकारिक वेबसाइट पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करना होगा. 

इस दिन होगी परीक्षा 
एनटीए की ओर से सीमैट 2026 परीक्षा रविवार, 25 जनवरी, 2026 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा होगी.  एग्जाम एक ही शिफ्ट में सुबह 09.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 400 अंकों के लिए 100 MCQs सवाल पूछे जाएंगे. वहीं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी. 

ये भी पढ़ें: JEE Main 2026 एडमिट कार्ड जारी, सेशन-1 परीक्षा के लिए jeemain.nta.nic.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट

Add Zee News as a Preferred Source

ऐसे डाउनलोड करें सिटी इंटीमेशन स्लिप-
CMAT 2026 सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद 'Advance City Intimation for CMAT-2026' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर सिटी स्लिप आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • सिटी स्लिप को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए सिटी स्लिप का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

CMAT 2026 City Intimation Slip डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

जानकारी के लिए बता दें, सीमैट एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसका आयोजन एनटीए द्वारा उन उम्मीदवारों के लिए किया जाता है, जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (PGDM) कार्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं. वहीं, NTA की ओर से अब जल्द ही CMAT 2026 एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. हालांकि, एडमिट कार्ड जारी होने से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट टाइम-टू-टाइम विजिट करते रहें.

ये भी पढ़ें: JAC Class 10th Admit Card 2026: झारखंड बोर्ड ने जारी किए मैट्रिक परीक्षा के एडमिट कार्ड, jac.jharkhand.gov.in से करें डाउनलोड

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

CMAT 2026 City Intimation Slip

Trending news

पंजाब के किसानों के लिए आई खुशखबरी, पाकिस्तान बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता साफ
Punjab
पंजाब के किसानों के लिए आई खुशखबरी, पाकिस्तान बार्डर पर बेरोकटोक खेती का रास्ता साफ
एकनाथ शिंदे गुट को 'Horse Trading' का डर? पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट
Mumbai mayor
एकनाथ शिंदे गुट को 'Horse Trading' का डर? पार्षदों को होटल में किया शिफ्ट
नामचीन वकील ने 25 करोड़ में कैसे खरीदी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी? हैरान कर देगा मामला
fraud
नामचीन वकील ने 25 करोड़ में कैसे खरीदी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी? हैरान कर देगा मामला
'रत्ती भर का भी फर्क नहीं'- आखिर क्या होती है ये ‘रत्ती’? 90% लोग नहीं जानते मतलब
Ratti
'रत्ती भर का भी फर्क नहीं'- आखिर क्या होती है ये ‘रत्ती’? 90% लोग नहीं जानते मतलब
कश्मीरी पंडितों के लिए मुहिम, कहां तक पहुंचा पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का संकल्प
jammu news
कश्मीरी पंडितों के लिए मुहिम, कहां तक पहुंचा पुनर्वास और सुरक्षित वापसी का संकल्प
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
Maharashtra Civic body poll results
महाराष्ट्र निकाय चुनाव: NCP ने स्वीकारा जनादेश, हार का ठीकरा EVM पर किसने फोड़ा?
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
crime news hindi
महिला ने मिट्टी का तेल छिड़क कर 4 वर्षीय बेटी के साथ लगाई आग, पति से हुआ था विवाद
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
Maruti Suzuki GIDC
टाटा के बाद अब मारुति की बड़ी छलांग, गुजरात में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक ऑटो प्लांट
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
west bengal hindi news
'TMC ने घुसपैठियों को वोटर बनाने का बड़ा...', मालदा में PM मोदी का CM ममता पर निशाना
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर
Vande Bharat Sleeper Train
मां काली से मां कामाख्या मंदिर तक आस्था की रेल! दौड़ने लगी पहली वंदे भारत स्लीपर