CMAT 2026 सिटी इंटीमेशन स्लिप cmat.nta.nic.in पर जारी, एक क्लिक में जानें किस शहर में होगी परीक्षा

CMAT 2026 City Intimation Slip Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 के लिए सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और शहर सूचना पर्ची जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाने के बाद सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैंजिसमें उनके परीक्षा शहर की जानकारी उपलब्ध होगी. हालांकि, सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को आधिकारिक वेबसाइट पर एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

एनटीए की ओर से सीमैट 2026 परीक्षा रविवार, 25 जनवरी, 2026 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा होगी. एग्जाम एक ही शिफ्ट में सुबह 09.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 400 अंकों के लिए 100 MCQs सवाल पूछे जाएंगे. वहीं, प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें सिटी इंटीमेशन स्लिप-

CMAT 2026 सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद 'Advance City Intimation for CMAT-2026' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर सिटी स्लिप आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

सिटी स्लिप को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए सिटी स्लिप का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

CMAT 2026 City Intimation Slip डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

जानकारी के लिए बता दें, सीमैट एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसका आयोजन एनटीए द्वारा उन उम्मीदवारों के लिए किया जाता है, जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (PGDM) कार्यक्रमों में प्रवेश लेना चाहते हैं. वहीं, NTA की ओर से अब जल्द ही CMAT 2026 एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. हालांकि, एडमिट कार्ड जारी होने से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट टाइम-टू-टाइम विजिट करते रहें.

