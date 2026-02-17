Advertisement
Hindi Newsशिक्षाCMAT 2026 Final Answer Key Released: सीएमएटी की अंतिम उत्तर कुंजी जारी, न करें देरी; ऐसे करें डाउनलोड

CMAT 2026 Final Answer Key Released: सीएमएटी की अंतिम उत्तर कुंजी जारी, न करें देरी; ऐसे करें डाउनलोड

CMAT 2026 Final Answer Key Released: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने सीएमएटी 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है. कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट देने वाले उम्मीदवार इसे फटाफट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं, आइए इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 11:10 AM IST
cmat final answer key 2026 download process
cmat final answer key 2026 download process

CMAT 2026 Final Answer Key Released: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट 2026 (CMAT) की अंतिम उत्तर कुंजी को जारी कर दिया है. इस मैनेजमेंट परीक्षा में 50000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे. ये एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) थी जिसे एक ही शिफ्ट में आयोजित किया गया था. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एनटीए की ओर से जारी की गई सीएमएटी आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. आइए इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

कब हुई थी परीक्षा?

एनटीए कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT 2026) परीक्षा का आयोजन 25 जनवरी 2026 को किया गया था. देश भर के अलग-अलग केंद्रों पर ये परीक्षा आयोजित की गई थी. कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के माध्यम से एक ही शिफ्ट में सीएमएटी एग्जाम को आयोजित की गई थी. इसमें कुल 53,453 उम्मीदवार शामिल हुए थे.

सीएमएटी 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी कहां हुई जारी?

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने सीएमएटी 2026 की अंतिम उत्तर कुंजी को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है. एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट के अलावा उम्मीदवार फाइनल आंसर की को आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर चेक कर सकते हैं.

CMAT Final Answer Key 2026: कैसे चेक और डाउनलोड करें?

  1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर पहला नोटिफिकेशन शो होगा जिसमें सीएमएटी फाइनल आंसर की का लिंक दिखेगा.
  3. उस पर क्लिक करने के बाद आंसर की का पीडीएफ शो हो जाएगा.
  4. उस पर क्लिक करने के बाद अंतिम आंसर की का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा.

कब तक जारी होगा CMAT 2026 रिजल्ट?

CMAT 2026 फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और जल्द ही रिजल्ट की घोषणा हो सकती है. उम्मीद है कि 18 या 19 फरवरी से पहले सीएमएटी रिजल्ट जारी हो सकता है. हालांकि, आंसर की के जरिए उम्मीदवार अपने स्कोर की उम्मीद का अंदाजा लगा सकते हैं.

कैसे चेक कर सकते हैं सीएमएटी रिजल्ट?

  1. सबसे पहले cmat.nta.nic.in या nta.ac.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर रिजल्ट जारी होने के बाद लिंक शो होगा.
  3. इसके बाद ‘CMAT 2026 Result’ को चेक और डाउनलोड कर सकेंगे.
  4. रिजल्ट या अन्य लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cmat.nta.nic.in या nta.ac.in पर जा सकते हैं.

