CMAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की से हैं नाखुश? cmat.nta.nic.in पर अभी दर्ज करें चैलेंज, कुछ ही घंटों में बंद होगी ऑब्जेक्शन विंडो

CMAT 2026 Provisional Answer Key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 के लिए जारी किए गए प्रोविजनल आंसर-की से जो उम्मीदवार असंतुष्ट हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाकर ऑब्जेक्शन विंडो के माध्यम से तुरंत चैलेंज दर्ज कर दें.
Trending Photos
CMAT 2026 Objection Window: कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 की परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे और आंसर-की जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइ cmat.nta.nic.in पर सीमैट 2026 प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दिया है. एनटीए ने अनंतिम उत्तर कुंजी अपलोड करने के साथ ऑफिशियल पोर्टल पर ऑब्जेक्शन विंडो भी एक्टिव कर दिया है. एग्जाम में शामिल हुए उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोविजनल आंसर-की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, जो कैंडिडेट्स अनंतिम उत्तर कुंजी से असंतुष्ट हैं, वे अपनी आपत्ति ऑब्जेक्शन विंडो के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे.
इस दिन तक दर्ज करें आपत्ति
उम्मीदवारों के लिए CMAT 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 31 जनवरी, 2026 से 2 फरवरी 2026 के रात 11.50 बजे तक उपलब्ध है. वहीं, आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा.
कब हुई थी परीक्षा?
एनटीए की ओर से सीमैट 2026 परीक्षा 25 जनवरी, 2026 को देश भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित किया गया था. परीक्षा एक शिफ्ट में केवल अंग्रेजी भाषा में सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित हुई थी.
ये भी पढ़ें: JKBOSE 11th Result 2026 OUT: इंतजार खत्म! जम्मू-कश्मीर बोर्ड 11वीं रिजल्ट जारी, jkbose.jk.gov.in से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
CMAT 2026 इंपोर्टेंट डेट्स:
रजिस्ट्रेशन - 17 अक्टूबर, 2025 से 24 नवंबर, 2025 (रात 11:50 बजे तक)
परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि - 25 नवंबर, 2025 (रात 11:50 बजे तक)
सुधार विंडो - 26 नवंबर, 2025 से 28 नवंबर, 2025 तक
एडमिट कार्ड - 21 जनवरी, 2026
एग्जाम - 25 जनवरी, 2026
प्रोविजनल आंसर-की - 31 जनवरी, 2026
ऑब्जेक्शन विंडो - 02 फरवरी, 2026 (रात 11.50 बजे तक)
ऐसे दर्ज करें आपत्ति-
सीमैट 2026 प्रोविजनल आंसर-की से असंतुष्ट उम्मीदवार आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.
उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर जाने के बाद Candidate Activity में 'Answer Key Challenge for CMAT-2026' लिंक पर क्लिक करें.
इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.
फिर चिह्नित उत्तर देखने के लिए 'प्रश्न पत्र देखें' पर क्लिक करें और उत्तर कुंजी देखने/चुनौती देने के लिए 'चुनौती दें' पर क्लिक करें.
इसके बाद 'फाइल चुनें' पर क्लिक करें और डॉक्यूमेंट्स को एक ही पीडीएफ फाइल के रूप में अपलोड करें.
इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें.
भविष्य के लिए दर्ज चैलेंज का प्रिंट आउट निकाल लें.
CMAT 2026 आंसर-की चैलेंज डायरेक्ट लिंक
CMAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड डायरेक्ट लिंक
ये भी पढ़ें: Budget 2026: युवाओं के लिए खुशखबरी! SSC को मिला 525.2 करोड़ का तोहफा, जानिए क्या है आयोग की भूमिका?