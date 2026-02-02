Advertisement
trendingNow13095416
Hindi Newsशिक्षाCMAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की से हैं नाखुश? cmat.nta.nic.in पर अभी दर्ज करें चैलेंज, कुछ ही घंटों में बंद होगी ऑब्जेक्शन विंडो

CMAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की से हैं नाखुश? cmat.nta.nic.in पर अभी दर्ज करें चैलेंज, कुछ ही घंटों में बंद होगी ऑब्जेक्शन विंडो

CMAT 2026 Provisional Answer Key: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 के लिए जारी किए गए प्रोविजनल आंसर-की से जो उम्मीदवार असंतुष्ट हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाकर ऑब्जेक्शन विंडो के माध्यम से तुरंत चैलेंज दर्ज कर दें.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Feb 02, 2026, 03:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

CMAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की से हैं नाखुश? cmat.nta.nic.in पर अभी दर्ज करें चैलेंज, कुछ ही घंटों में बंद होगी ऑब्जेक्शन विंडो

CMAT 2026 Objection Window: कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 की परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल हुए थे और आंसर-की जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइ  cmat.nta.nic.in पर सीमैट 2026 प्रोविजनल आंसर-की  जारी कर दिया है. एनटीए ने अनंतिम उत्तर कुंजी अपलोड करने के साथ ऑफिशियल पोर्टल पर ऑब्जेक्शन विंडो भी एक्टिव कर दिया है. एग्जाम में शामिल हुए उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोविजनल आंसर-की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, जो कैंडिडेट्स अनंतिम उत्तर कुंजी से असंतुष्ट हैं, वे अपनी आपत्ति ऑब्जेक्शन विंडो के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे. 

इस दिन तक दर्ज करें आपत्ति
उम्मीदवारों के लिए CMAT 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने की अवधि 31 जनवरी, 2026 से 2 फरवरी 2026 के रात 11.50 बजे तक उपलब्ध है.  वहीं, आपत्ति दर्ज करने के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा. 

कब हुई थी परीक्षा?
एनटीए की ओर से सीमैट 2026  परीक्षा 25 जनवरी, 2026 को देश भर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित किया गया था. परीक्षा एक शिफ्ट में केवल अंग्रेजी भाषा में सुबह 09:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक आयोजित हुई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: JKBOSE 11th Result 2026 OUT: इंतजार खत्म! जम्मू-कश्मीर बोर्ड 11वीं रिजल्ट जारी, jkbose.jk.gov.in से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

CMAT 2026 इंपोर्टेंट डेट्स:

  • रजिस्ट्रेशन - 17 अक्टूबर, 2025 से 24 नवंबर, 2025 (रात 11:50 बजे तक)

  • परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि - 25 नवंबर, 2025 (रात 11:50 बजे तक)

  • सुधार विंडो - 26 नवंबर, 2025 से 28 नवंबर, 2025 तक

  • एडमिट कार्ड - 21 जनवरी, 2026

  • एग्जाम - 25 जनवरी, 2026

  • प्रोविजनल आंसर-की - 31 जनवरी, 2026

  • ऑब्जेक्शन विंडो - 02 फरवरी, 2026 (रात 11.50 बजे तक)

ऐसे दर्ज करें आपत्ति-
सीमैट 2026 प्रोविजनल आंसर-की से असंतुष्ट उम्मीदवार आपत्ति दर्ज करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद Candidate Activity में 'Answer Key Challenge for CMAT-2026' लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

  • फिर चिह्नित उत्तर देखने के लिए 'प्रश्न पत्र देखें' पर क्लिक करें और उत्तर कुंजी देखने/चुनौती देने के लिए 'चुनौती दें' पर क्लिक करें.

  • इसके बाद 'फाइल चुनें' पर क्लिक करें और डॉक्यूमेंट्स को एक ही पीडीएफ फाइल के रूप में अपलोड करें. 

  • इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

  • भविष्य के लिए दर्ज चैलेंज का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक 

CMAT 2026 आंसर-की चैलेंज डायरेक्ट लिंक 

CMAT 2026 प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

ये भी पढ़ें: Budget 2026: युवाओं के लिए खुशखबरी! SSC को मिला 525.2 करोड़ का तोहफा, जानिए क्या है आयोग की भूमिका?

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

CMAT 2026 Objection Window

Trending news

'जय PM का जाप करें...,' संसद में राहुल के भाषण पर हंगामा, भड़क उठीं महुआ मोइत्रा
Budget Session
'जय PM का जाप करें...,' संसद में राहुल के भाषण पर हंगामा, भड़क उठीं महुआ मोइत्रा
जिस किताब पर राहुल और मोदी सरकार के बीच मची रार, वह आज तक क्यों नहीं छपी? पूरी डिटेल
Lok Sabha
जिस किताब पर राहुल और मोदी सरकार के बीच मची रार, वह आज तक क्यों नहीं छपी? पूरी डिटेल
85 की उम्र में फिर गरजा मराठा छत्रप, पवार ने कब-कब दिखाया दम, संकेत- टाइगर जिंदा है?
Maharashtra
85 की उम्र में फिर गरजा मराठा छत्रप, पवार ने कब-कब दिखाया दम, संकेत- टाइगर जिंदा है?
'इससे बेहतर है चावल अंडा बेचो...', छुट्टी न मिलने पर गुस्साए कांस्टेबल का छलका दर्द
Karnataka News
'इससे बेहतर है चावल अंडा बेचो...', छुट्टी न मिलने पर गुस्साए कांस्टेबल का छलका दर्द
3 लाख में ईमान बेचने वाले डॉक्टर के साथी को मिली बेल, पोर्श हादसे में सबूत मिटाने...
pune porche car accident
3 लाख में ईमान बेचने वाले डॉक्टर के साथी को मिली बेल, पोर्श हादसे में सबूत मिटाने...
राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने डोकलाम मुद्दे को लेकर सरकार पर बोला हमला, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित
'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, कहा-...
Mamata Banerjee
'बंगाल को बदनाम करना बंद करो!' दिल्ली की धरती से ममता बनर्जी की हुंकार, कहा-...
चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने क्यों नहीं रखा बजट? कहीं मौके का फायदा ना उठा ले चीन
Chabahar port
चाबहार बंदरगाह के लिए भारत ने क्यों नहीं रखा बजट? कहीं मौके का फायदा ना उठा ले चीन
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी
Shahzad Bhatti
लॉरेंस के हमले में बचा पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी, गैंग ने फिर दी मारने की धमकी
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है... अजित पवार की मौत पर राउत ने उठाए सवाल; फिर की जांच की मांग
ajit pawar plane crash
कुछ न कुछ तो गड़बड़ है... अजित पवार की मौत पर राउत ने उठाए सवाल; फिर की जांच की मांग