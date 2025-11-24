CMAT 2026 के लिए तुरंत करें आवेदन, रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी मौका

CMAT 2026 Registration Last Date: मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट (PGDM) कार्यक्रमों में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है. कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) 2026 के लिए जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उनके लिए आज 24 नवंबर, 2025 आखिरी मौका है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाने वाली CMAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन करने का आज लास्ट डेट है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आज रात 11 बजकर 50 मिनट से पहले आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें.

फॉर्म में इस दिन तक कर सकेंगे सुधार

CMAT 2026 के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर, 2025 तय की गई है. वहीं, जिन कैंडिडेट्स से फॉर्म भरते समय कुछ गलती हो जाती है, उनके लिए करेक्शन विंडो 26 नवंबर से 28 नवंबर, 2025 तक खुला रहेगा. CMAT 2026 परीक्षा की तिथि को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है. इसलिए रजिस्ट्रेशन करने वाले कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि वो एग्जाम डेट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट टाइम-टू-टाइम विजिट करते रहें.

परीक्षा पैटर्न

CMAT 2026 की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी, जिसमें कुल 400 अंकों के लिए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे. वहीं, परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी और प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान अपने वर्ग अनुसार ऑनलाइन मोड में करना होगा.

जनरल वर्ग पुरुष - 2500 रुपये

EWS/SC/ST/PwBD/OBC-(NCL) - 1250 रुपये

ऐसे करें आवेदन

सीमैट 2026 के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद CMAT-2026 Registration लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन करें.

फिर फॉर्म में मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स को सही साइज में अपलोड करें.

इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, CMAT नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जो MBA और PGDM कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए ली जाती है.

