Hindi Newsशिक्षा

CMAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन फीस

CMAT 2026 Registration Start: एनटीए ने सीमैट 2026 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है. छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस परीक्षा के लिए एप्लिकेशन फॉर्म भर सकते हैं. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 19, 2025, 02:21 PM IST
CMAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू; जानें प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और एप्लीकेशन फीस

CMAT 2026 Registration: मैनेजमेंट की पढ़ाई करने वाले छात्रों के ये खबर काम की है. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट 2026 (CMAT 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऐसे में जो भी छात्र इस परीक्षा में शामिल होना चाहता हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 17 नवंबर 2025 है. वहीं, एप्लीकेशन फीस के साथ जमा करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर 2025 है. 

वहीं, रजिस्ट्रेशन के बाद करेक्शन विंडो खोली जाएगी. ऐसे में अगर आपको फॉर्म में कोई सुधार या बदलाव करना है तो आप 20 नवंबर से 21 नवंबर 2025 तक कर सकते हैं. बता दें, इस परीक्षा में कैंडिडेट की क्वांटिटेटिव टेक्नीक, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जीके और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जैसी अलग-अलग योग्यता की जांच की जाएगी.  

कौन कर सकता है रजिस्ट्रेशन?
सीमैट 2026 की परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

क्या है रजिस्ट्रेशन फीस?
एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए ये फीस 2500 रुपए है. वहीं, फीमेल कैटेगरी के लिए ये फीस 1250 रुपए निर्धारित की गई है. इसके अलावा आरक्षित श्रेणी के छात्रों को भी रजिस्ट्रेशन फीस 1250 रुपए जमा करने होंगे.

एप्लीकेशन भरने का प्रोसेस क्या है (CMAT 2026 Registration How to Apply)?

  • सीमैट 2026 के रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको NTA CMAT की ऑफिशियल वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाना होगा.

  • होम पेज पर आपको CMAT 2026 के रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना है.

  • अब मांगी गई डिटेल को अच्छे से लिखकर फीस के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फाइनल पेज को डाउनलोड कर लें और प्रिंटआउट निकाल लें. 

ये रहा नोटिफिकेशन लिंक- 

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

CMAT 2026 Registration

