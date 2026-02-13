CMAT Result 2026: मैनेजमेंट प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट आज हो सकता है जारी, NTA से ऐसे कर पाएंगे सीएमएटी परिणाम चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड

NTA CMAT Result 2026: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की ओर से 13 फरवरी, शुक्रवार को सीएमएटी रिजल्ट 2026 की घोषणा की जा सकती है. परिणाम के ऐलान हो जाने के बाद उम्मीदवार स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकता है, आइए जानते हैं कैसे एनटीए सीएमएटी रिजल्ट 2026 को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.
NTA CMAT Result 2026 Releasing Soon: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की ओर से कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट (CMAT) को आयोजित किया जाता है जो एक मैनेजमेंट एडमिशन के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है. हर साल इस परीक्षा में हजारों उम्मीदवार शामिल होते हैं और भारत में सीएमएटी के स्कोर के आधार पर 1000 से ज्यादा संस्थान एडमिशन करती है. कैट, एक्सएटी और अन्य एमबीए प्रवेश परीक्षाओं की तुलना में कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट का ज्यादा आसान माना जाता है. ऐसे में एमबीए करने वाले उम्मीदवारों की पसंद में से एक ये प्रवेश परीक्षा होती है. CMAT परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कुछ देर में ये इंतजार खत्म हो सकता है. खबरों की मानें तो 13 फरवरी, शुक्रवार को कभी भी CMAT Result 2026 की घोषणा की जा सकती है.
एनटीए की ओर से 25 जनवरी 2026 को सीएमएटी परीक्षा का आयोजन किया गया था जिसमें कुल 53,453 उम्मीदवार शामिल हुए थे. 31 जनवरी को अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई थी और उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने की लास्ट डेट 2 फरवरी 2026 थी. आधिकारिक सूचना के मुताबिक परिणाम घोषित होने के बाद उत्तर कुंजी से जुड़ी किसी भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा. साथ ही परिणाम की कोई रिचेकिंग नहीं होगी. परीक्षा से जुड़े रिकॉर्ड रिजल्ट ऐलान होने की डेट से 90 दिनों तक सुरक्षित रखे जाएंगे.
सीएमएटी परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार रिजल्ट को चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जाना होगा. आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.
एनटीए की ओर से जल्द सीएमएटी 2026 रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. अपडेट्स के लिए या अन्य जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cmat.nta.nic.in पर जा सकते हैं.
