Advertisement
trendingNow13225910
Hindi Newsशिक्षा‘कॉकरोच जनता पार्टी’ से बढ़ी दिलचस्पी! आखिर संस्कृत में कॉकरोच को क्या कहते हैं?

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ से बढ़ी दिलचस्पी! आखिर संस्कृत में कॉकरोच को क्या कहते हैं?

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के ट्रेंड के बीच लोग कॉकरोच का इतिहास, संस्कृत नाम और वैज्ञानिक रहस्य जानने में जुटे हैं. जानिए क्यों संस्कृत में इसे ‘तैलपः’ कहा जाता था और कैसे यह आधुनिक विज्ञान से जुड़ता है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 22, 2026, 08:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ से बढ़ी दिलचस्पी! आखिर संस्कृत में कॉकरोच को क्या कहते हैं?

इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक बहसों तक ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम तेजी से चर्चा में है. मीम्स, वीडियो और डिजिटल कैंपेन के बीच अब लोग सिर्फ इस नाम पर हंस नहीं रहे, बल्कि कॉकरोच से जुड़े इतिहास, विज्ञान और संस्कृत नाम तक गूगल पर सर्च कर रहे हैं. इंटरनेट पर ‘Cockroach Meaning’, ‘Cockroach History’ और ‘कॉकरोच संस्कृत नाम’ जैसे कीवर्ड तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं. नई पीढ़ी के लिए कॉकरोच अब सिर्फ एक कीड़ा नहीं, बल्कि ‘Survival Symbol’ यानी हर परिस्थिति में जिंदा रहने वाले जीव का प्रतीक बनता जा रहा है. यही वजह है कि यह छोटा सा जीव अचानक इंटरनेट और राजनीति दोनों का हिस्सा बन गया है.

संस्कृत में क्या कहते थे?

दिलचस्प बात यह है कि भारतीय परंपरा में कॉकरोच का जिक्र हजारों साल पहले भी मिलता है. संस्कृत में इसे ‘तैलपः’ कहा जाता था. इस शब्द का अर्थ होता है ‘तेल की ओर आकर्षित होने वाला जीव’. हैरानी की बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि कॉकरोच तेल, घी, चिकनी सतह और ग्रीसी भोजन की तरफ तेजी से आकर्षित होते हैं. यानी प्राचीन भारतीय विद्वानों ने केवल नामकरण ही नहीं किया था, बल्कि जीवों के व्यवहार का भी गहरा अध्ययन किया था. भारतीय परंपरा में ज्यादातर नाम जीवों की प्रकृति और आदतों के आधार पर रखे जाते थे, जिससे यह साफ होता है कि उस दौर में भी प्रकृति को समझने की गहरी क्षमता मौजूद थी.

आखिर इतना खास क्यों है?

वैज्ञानिकों के मुताबिक कॉकरोच पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवों में से एक हैं. माना जाता है कि इनके पूर्वज डायनासोर से भी पहले धरती पर मौजूद थे. करोड़ों सालों में जलवायु परिवर्तन, बर्फ युग और प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद यह जीव खत्म नहीं हुआ. यही वजह है कि इंटरनेट पर लोग इसे ‘Ultimate Survivor’ कहने लगे हैं. कई रिसर्च बताती हैं कि कॉकरोच कठिन परिस्थितियों में खुद को तेजी से ढाल लेते हैं. उनकी अनुकूलन क्षमता इतनी मजबूत होती है कि वे लगभग हर वातावरण में जीवित रह सकते हैं. शायद इसी कारण दुनिया के लगभग हर देश और हर शहर में कॉकरोच पाए जाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या भारत में था वैज्ञानिक ज्ञान?

संस्कृत ग्रंथों, आयुर्वेद और कृषि शास्त्र में कीड़ों और पर्यावरण से जुड़ी कई जानकारियां मिलती हैं. पुराने समय में लोगों को सलाह दी जाती थी कि भोजन ढंककर रखें, रसोई साफ रखें और नमी से बचें. आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि ये उपाय कॉकरोच नियंत्रण के सबसे प्रभावी तरीके हैं. इससे यह संकेत मिलता है कि प्राचीन भारत में केवल धार्मिक मान्यताएं ही नहीं थीं, बल्कि व्यवहारिक विज्ञान और पर्यावरण को लेकर भी गहरी समझ मौजूद थी. यही कारण है कि अब सोशल मीडिया पर लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हजारों साल पहले भी भारतीय विद्वानों को जीव-विज्ञान की इतनी गहरी जानकारी थी.

सोशल मीडिया ने क्यों बढ़ाई चर्चा?

डिजिटल दौर में अब जीव-जंतु सिर्फ Biology की किताबों तक सीमित नहीं रह गए हैं. वे मीम कल्चर, राजनीतिक प्रतीक और इंटरनेट पहचान का हिस्सा बन चुके हैं. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की चर्चा ने यह साबित कर दिया कि नई पीढ़ी किसी भी ट्रेंड के पीछे छिपे इतिहास और विज्ञान को भी जानना चाहती है. यही वजह है कि अब लोग संस्कृत और आधुनिक विज्ञान के बीच इस अनोखे संबंध पर हैरानी जता रहे हैं. ‘तैलपः’ जैसा शब्द आज इंटरनेट पर फिर से चर्चा में है और लोग इसे प्राचीन भारतीय अवलोकन क्षमता का उदाहरण मान रहे हैं. आने वाले समय में यह बहस केवल मीम्स तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि शायद लोग भारतीय ज्ञान परंपरा को नए नजरिए से देखना भी शुरू कर दें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

cockroach Janata party

Trending news

PAK-चीन के लिए बुरी खबर, अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, जानिए फीचर्स
Agni-1
PAK-चीन के लिए बुरी खबर, अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, जानिए फीचर्स
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया, क्यों एलन मस्क हैं रोल मॉडल?
Essel Group
एस्सेल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने बताया, क्यों एलन मस्क हैं रोल मॉडल?
पंजाब में अब आवारा कुत्तों से बिना डरे सुकून से जी सकेंगे लोग, CM मान ने शुरू की पहल
Punjab
पंजाब में अब आवारा कुत्तों से बिना डरे सुकून से जी सकेंगे लोग, CM मान ने शुरू की पहल
भारत का ये शहर है ‘मशरूम की राजधानी’, कैसे मिली खास पहचान? खूब पैसे छापते हैं किसान
Mashroom Capital
भारत का ये शहर है ‘मशरूम की राजधानी’, कैसे मिली खास पहचान? खूब पैसे छापते हैं किसान
2027 से UPI और... भारत और साइप्रस के बीच रक्षा समेत इन सेक्टर्स में 14 अहम समझौते
india cyprus relations
2027 से UPI और... भारत और साइप्रस के बीच रक्षा समेत इन सेक्टर्स में 14 अहम समझौते
'दहक' रही है जन्नत! कश्मीर की वादियों में बर्फ नहीं, बरस रही आग; हैरान कर देगी वजह
Jammu and Kashmir
'दहक' रही है जन्नत! कश्मीर की वादियों में बर्फ नहीं, बरस रही आग; हैरान कर देगी वजह
धरती नहीं पाताल भी धधक रहा! अलनीनो, सुपर अलनीनो बना तो कहर बनकर टूटेंगे अगले 10 दिन?
Weather
धरती नहीं पाताल भी धधक रहा! अलनीनो, सुपर अलनीनो बना तो कहर बनकर टूटेंगे अगले 10 दिन?
धूप में आते ही इंसान 'सूख' जा रहा! जानिए इस समय सबसे ज्यादा गर्म भारत के टॉप 50 शहर
Top 50 Hot Cities
धूप में आते ही इंसान 'सूख' जा रहा! जानिए इस समय सबसे ज्यादा गर्म भारत के टॉप 50 शहर
इस राज्य में मिलती है सबसे अच्छी फिल्टर कॉफी, कैपुचीनो और लाटे सब है इसके आगे फेल
India popular dish
इस राज्य में मिलती है सबसे अच्छी फिल्टर कॉफी, कैपुचीनो और लाटे सब है इसके आगे फेल
विजय सरकार बनते ही तमिलनाडु में पार्टियों की तकरार, DMK के तंज पर भड़की VCK
National News
विजय सरकार बनते ही तमिलनाडु में पार्टियों की तकरार, DMK के तंज पर भड़की VCK