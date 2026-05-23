Cockroach Janata Party... जब चुनाव में दिखे गधा, हाथी और भालू! इन अनोखे चिन्ह वाली पार्टियों का इतिहास क्या जानते हैं आप?

Animal Symbol Parties History: राजनीति की दुनिया में केवल नेता ही नहीं, बल्कि जानवर भी लंबे समय से ब्रांड की तरह इस्तेमाल होते रहे हैं. कभी हाथी ने चुनाव जिताए, कभी गधे ने सत्ता की पहचान बनाई और कहीं भालू राष्ट्रवाद का चेहरा बन गया. पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ नाम काफी चर्चा में है. सोशल मीडिया पर लोग इस अनोखे नाम और प्रतीक वाली पार्टी को लेकर लगातार बातें कर रहे हैं. इंटरनेट की दुनिया में ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की एंट्री के साथ इस परंपरा को नया और मीम वाला ट्विस्ट दे दिया है. सोशल मीडिया पर वायरल ये नाम केवल मजाक या ट्रेंड नहीं, बल्कि उस डिजिटल गुस्से और व्यंग्य का हिस्सा बन चुका है जिसे GenZ खुलकर शेयर कर रही है.

इंटरनेट पर जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए देखा जा रहा है, वैसे ही दुनिया में कई राजनीतिक पार्टियां भी रही हैं जिनके नाम और चुनाव चिन्ह जानवरों, पक्षियों या जीव-जंतुओं से संबंधित रहे हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब जीव-जंतुओं वाले चिन्ह पार्टी के इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं.

अमेरिका में गधे-हाथी चिन्ह वाली पार्टी

अमेरिका की दो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन है. इसमें गाधे का चिन्ह डेमोक्रेटिक पार्टी का है और हाथी का चिन्ह रिपब्लिकन पार्टी का है. दोनों ही अलग-अलग प्रतीक के साथ जाने जाते हैं. डेमोक्रेटिक पार्टी में गधे चिन्ह को जिद्दी और मजबूत इरादे के प्रतीक के साथ पेश किया गया है. जबकि, ताकतवर और स्थिरता के प्रतीक के साथ हाथी का चिन्ह है.

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19वीं सदी से चलता आ रहा है ये चिन्ह

गधे और हाथी के प्रतीकों को 19वीं सदी से जाना जाता है. इन दोनों प्रतीकों को एक कार्टूनिस्ट ने लोकप्रिय बनाया था. दुनिया भर में इस पार्टी के ये चिन्ह जाने जाते हैं. दोनो में सबसे पुरानी गधे चिन्ह वाली डेमोक्रेटिक पार्टी है जो अब तक एक्टिव है. महामंदी से जूझ रहे अमेरिका को फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने नई दिशा दी. वहीं, बराक ओबामा अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बनकर इतिहास में दर्ज हुए. दोनों डेमोक्रेटिक पार्टी के चेहरे रहे हैं.

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हाथी वाला सबसे ताकतवर राजनीतिक ब्रांड

अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना 1854 में हुई थी. ये वही पार्टी है जिसके नेता अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा खत्म करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई. समय के साथ ये पार्टी व्यापार समर्थक नीतियों, मजबूत सेना, कम टैक्स और परंपरागत मूल्यों की राजनीति के लिए जानी जाने लगी. डोनाल्ड ट्रंप भी इसी पार्टी से जुड़े हैं. रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी सिर्फ अमेरिका की राजनीति नहीं चलातीं, बल्कि इनके फैसलों का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है. युद्ध, व्यापार, जलवायु नीति और टेक्नोलॉजी जैसे बड़े मुद्दों पर पूरी दुनिया की नजर इन्हीं पर रहती है.

ऊंट वाला दल: शराबबंदी की राजनीति

अमेरिका की प्रोहिबिशन पार्टी ने ऊंट को अपना चुनाव चिन्ह बनाया. ऊंट को संयम और सहनशीलता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि वह कम पानी में भी लंबे समय तक टिक सकता है. ये पार्टी शराबबंदी की समर्थक रही है.

ईगल से राष्ट्रवाद का संदेश

कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी का प्रतीक गंजा ईगल है. ईगल अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी है और उसे शक्ति, स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद का प्रतीक माना जाता है.

उल्लू वाली पार्टी और बुद्धि की राजनीति

मॉडर्न व्हिग पार्टी ने उल्लू को अपना चिन्ह चुना. दुनिया की कई संस्कृतियों में उल्लू को बुद्धिमत्ता और समझदारी का प्रतीक माना जाता है.

पेलिकन से सहयोग का संदेश

अमेरिकन सॉलिडैरिटी पार्टी का प्रतीक पेलिकन है. इस पक्षी को देखभाल और दूसरों की मदद करने वाली प्रवृत्ति से जोड़ा जाता है, इसलिए पार्टी ने इसे सामाजिक सहयोग और एकजुटता के प्रतीक के रूप में अपनाया.

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