GK: ट्रेंड कर रही है कॉकरोच जनता पार्टी... क्या कोई भी बना सकता है राजनीतिक पार्टी? जानें नियम और शर्तें

How To Make Political Party in India: सोशल मीडिया पर एक अकाउंट- ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के नाम से बना और रातों-रात में वायरल हो गया. लाखों युवाओं ने उस अकाउंट को फॉलो किया. खासतौर पर GEN-Z की पहली पसंद बना. क्या कोई भी भारत में राजनीतिक पार्टी बना सकता है? आइए जानते हैं.
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How To Make Political Party in India: हाल ही में भारत के चीफ जस्टिस ने सोशल मीडिया पर एक्टिव युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी. इसके तीन दिन के बाद सोशल मीडिया पर एक राजनीतिक पार्टी की गई जिसका नाम ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ रखा गया. इसे अभिजीत दीपक ने लॉन्च किया. ये एक व्यंग्य आंदोलन के तौर पर शुरू किया गया जिसे GEN-Z युवाओं के बीच काफी पसंद किया जा रहा है. बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र और राजनीतिक रणनीतिकार अभिजीत दीपक द्वारा ‘वॉइस ऑफ लेजी एंड अनइंप्लॉयड’ के टैगलाइन के कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की है. भले ही ये एक सोशल मीडिया अकाउंट है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस पार्टी की ओर से अगला चुनाव लड़ा जा सकता है.
ऐसे में एक सवाल जो GEN-Z समेत अन्य लोगों के बीच बना हुआ है कि क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी बना सकता है? अगर आप भी इसका जवाब जानना चाहते हैं तो आइए भारत में क्या नियम और शर्तें होती हैं? जान लेते हैं.
नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी कोई आधिकारिक राजनीतिक पार्टी नहीं है. असल में सोशल मीडिया पर बनाया गया एक मीम राजनीतिक व्यंग्य या मजाकिया ट्रेंड के साथ अकाउंट है. ये कोई वास्तविक राजनीतिक संगठन नहीं है. हालांकि, अगर सवाल ये है कि क्या भारत में कोई भी राजनीतिक पार्टी बना सकता है? तो इसका जवाब है- हां, नियम और शर्तों के अंतर्गत भारत में राजनीतिक पार्टी बनाई जा सकती है.
अगर भारत में कोई नियम-शर्त के साथ राजनीतिक पार्टी बनाता है तो उसे आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने के लिए भारत का चुनाव आयोग से संपर्क करना पड़ता है. चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी को भी आधिकारिक मान्यता मिलती है. आयोग की ओर से आधिकारिक राजनीतिक पार्टी की सूची सार्वजनिक किया जाता है और उसका चुनाव चिन्ह तय होता है. हालांकि, कॉकरोच जनता पार्टी का नाम आधिकारिक लिस्ट में शामिल नहीं है.
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अंतर्गत राजनीतिक पार्टी बनाने की प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिसे भारत के चुनाव आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है. नियम और शर्तों को अपनाकर भारत में कोई भी भारतीय नागरिक राजनीतिक पार्टी बन सकता है.
भारत में राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए नाम और पहचान देखी जाती है. पार्टी का नाम नया होना चाहिए. अगर किसी मौजूदा पार्टी का नाम होता है या उससे मिलता-जुलता तो पार्टी बनाने की अनुमति नहीं मिलती है. इसके अलावा ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जो विवादास्पद या भ्रम पैदा करने वाला हो. अगर बात करें कॉकरोच जनता पार्टी की तो ये नाम चुनाव आयोग की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है और अपने नाम के कारण पार्टी बनाने का उसका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है, अगर इसे भ्रामक या अनुचित के तहत देखा गया.
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