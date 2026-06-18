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CBSE OSM विवाद पर COEMPT का यू-टर्न: कहा- सिस्टम नहीं इंसानी गलती थी जिम्मेदारी

On Screen Marking CBSE: कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि जिस स्थान पर स्कैनिंग की गई थी और जिस व्यक्ति ने यह कार्य किया था, उसकी पहचान कर ली गई है. Coempt Edu Teck का दावा है कि तकनीकी जांच के बाद यह 100 प्रतिशत स्पष्ट हो गया है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 18, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:20 PM IST
CBSE OSM विवाद पर COEMPT का यू-टर्न: कहा- सिस्टम नहीं इंसानी गलती थी जिम्मेदारी

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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