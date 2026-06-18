सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रक्रिया को लेकर उठे विवाद पर आखिरकार OSM सेवा देने वाली कंपनी Coempt Edu Teck ने अपनी चुप्पी तोड़ी है. पिछले महीने कुछ छात्रों ने शिकायत की थी कि उन्हें अपनी कॉपी की जगह किसी दूसरे छात्र की उत्तर पुस्तिका दिखाई गई. इस घटना के बाद OSM सिस्टम और AI आधारित मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे थे.
हालांकि, अब कंपनी ने बयान जारी कर कहा है कि इस मामले में तकनीक या सॉफ्टवेयर की कोई गलती नहीं थी. शुरुआती जांच में पूरी घटना मानवीय चूक का परिणाम पाई गई है.
कंपनी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि जिस स्थान पर स्कैनिंग की गई थी और जिस व्यक्ति ने यह कार्य किया था, उसकी पहचान कर ली गई है. Coempt Edu Teck का दावा है कि तकनीकी जांच के बाद यह 100 प्रतिशत स्पष्ट हो गया है कि स्कैनिंग सिस्टम में कोई खराबी नहीं थी. कंपनी के अनुसार पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की गई और कहीं भी तकनीकी विफलता के प्रमाण नहीं मिले. इसलिए यह निष्कर्ष निकाला गया कि गड़बड़ी किसी सॉफ्टवेयर, सर्वर या स्कैनिंग तकनीक की वजह से नहीं, बल्कि मानवीय स्तर पर हुई गलती के कारण हुई.
OSM विवाद के बाद कई लोगों ने AI आधारित मूल्यांकन प्रणाली पर सवाल उठाए थे. हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि छात्रों को गलत उत्तर पुस्तिका दिखने की घटना का AI से कोई संबंध नहीं है. Coempt Edu Teck का कहना है कि उसकी AI-सहायता प्राप्त प्रणालियां केवल मूल्यांकन प्रक्रिया को बेहतर और तेज बनाने में मदद करती हैं. इस मामले में न तो AI ने कोई गलत निर्णय लिया और न ही सिस्टम ने डेटा को गलत तरीके से प्रोसेस किया. कंपनी के मुताबिक, तकनीकी ढांचा पूरी तरह सुरक्षित और सामान्य रूप से काम कर रहा था, इसलिए AI को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं होगा.
कंपनी ने अपने अनुभव और कार्यक्षमता का हवाला देते हुए कहा कि वह पिछले दो दशकों से परीक्षा समाधान और डिजिटल मूल्यांकन क्षेत्र में काम कर रही है. वर्तमान में Coempt Edu Teck देशभर के 35 से अधिक विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को सेवाएं प्रदान कर रही है. कंपनी के अनुसार वह हर साल लगभग दो करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं को प्रोसेस करती है. इसके अलावा डिजिटलीकरण, ऑन-स्क्रीन मार्किंग, AI-असिस्टेड मूल्यांकन और प्रश्न-पत्र प्रबंधन जैसी सेवाएं भी उपलब्ध कराती है. कंपनी का दावा है कि इतने बड़े स्तर पर काम करने के बावजूद उसकी सेवाओं का रिकॉर्ड सुरक्षित और भरोसेमंद रहा है.
OSM विवाद के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठे हैं. हालांकि कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उसके संचालन, अनुपालन मानकों और सेवा वितरण प्रणाली में कोई तकनीकी खामी नहीं पाई गई है. Coempt Edu Teck का कहना है कि वह पूरी पारदर्शिता के साथ मामले की जांच कर रही है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. फिलहाल कंपनी का जोर इस बात पर है कि तकनीक और AI को दोष देने के बजाय वास्तविक कारण यानी मानवीय चूक को समझा जाए. आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि CBSE और संबंधित एजेंसियां इस तरह की गलतियों को रोकने के लिए क्या अतिरिक्त उपाय अपनाती हैं.