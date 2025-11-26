Advertisement
trendingNow13019506
Hindi Newsशिक्षा

शीत लहर बोलने के लिए कितनी ठंडी होनी चाहिए हवा? जानें 'कोल्ड वेव' का पूरा गणित

Cold Wave: सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं. उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड की शुरुआत होने वाली है. ऐसे में आपको अखबारों से लेकर टीवी तक में बार बार शीत लहर के बारे में सुनने को मिलेगा. लेकिन क्या आपने सोचा है कि शीत लहर का मतलब कितनी ठंडी हवा होता है. आखिर इसे मापने का पैमाना क्या है. कितनी ठंडी हवा को हम शीत लहर बोल सकते हैं. चलिए आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Nov 26, 2025, 09:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शीत लहर बोलने के लिए कितनी ठंडी होनी चाहिए हवा? जानें 'कोल्ड वेव' का पूरा गणित

Cold Wave: उत्तर भारत में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, एसी फैन बंद हो गए हैं और रजाई कंबल निकल आए हैं. लोगों ने सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है. अब आप टीवी और अखबारों में शीत लहर की खबरें सुनेंगे. जब शीत लहर चलेगी तब हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ेगी. याद कीजिए वो ठंड जब आप पूरे दिन रजाई से बाहर ही नहीं निकलते हैं. हाथों में ग्लव्स और सिर पर ऊनी कैप होती है, सुबह शाम को लकड़ियां जलाकर हाथ सेंकते लोग. ऐसे में ज्यादातर अखबारों की सुर्खियां शीत लहर या कोहरे से कोहराम वाली होती हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है कि शीत लहर का मतलब कितनी ठंडी हवा होता है. आखिर इसे मापने का पैमाना क्या है. कितनी ठंडी हवा को हम शीत लहर बोल सकते हैं. चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढ़ते हैं.

क्या होती है शीत लहर?
दरअसल, जब ठंडी हवाओं की रफ्तार तेज हो जाती है और अचानक तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाती है तब शीत लहर की स्थिति बनती है. मौसम विभाग के अनुसार जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से 4 से 5 डिग्री नीचे चला जाता है या उसके आसपास रहता है तब उसे शीत लहर कहा जाता है.

सीवियर कोल्ड वेव
यदि दिन का तापमान 2 डिग्री या इससे नीचे गिरता है इसके अलावा यदि न्यूनतम तापमान नॉर्मल टेम्प्रेचर से 6 से 7 डिग्री नीचे गिरता है तो गंभीर सिचुएशन माना जाता है. इस स्थिति को सीवियर कोल्ड वेव भी कहा जाता है.
यह भी पढ़ें: बुढ़ापे के बाद दोबारा हो जाता है जवान! ये है दुनिया का सबसे पुराना जीव

Add Zee News as a Preferred Source

 

ये भी शीत लहर की कंडीशन
यदि टेम्प्रेचर 4 डिग्री या इससे नीचे गिर जाए और बादल ना हों. इसके अलावा अधिकतम तापमान में भी तेजी से गिरावट दर्ज की जाए तो कोल्ड वेव की सिचुएशन बनती है या शीत लहर की स्थिति बन जाती है.

शीत लहर का तापमान वहां के भौगोलिक क्षेत्र पर भी निर्भर करता है. मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में शीतलहर तब घोषित की जाती  है जब तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है. इसके अलावा अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो कोल्ड वेव तब घोषित होती है जब तापमान 10 डिग्री से कम हो. इसके अलावा यदि तापमान औसम तापमान से 4.5 से 6.4 डिग्री नीचे गिर जाता है तो भी शीत लहर की स्थिति बनती है. इसके अलावा यदि अधिकतम तापमान भी औसत तापमान से 6.5 डिग्री गिर जाता है तब उसे सीवियर कोल्ड वेव माना जाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

Cold WavetemperatureGK facts

Trending news

अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
kangana ranaut
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
sbi viral video
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?