शीत लहर बोलने के लिए कितनी ठंडी होनी चाहिए हवा? जानें 'कोल्ड वेव' का पूरा गणित

Cold Wave: उत्तर भारत में सर्दी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, एसी फैन बंद हो गए हैं और रजाई कंबल निकल आए हैं. लोगों ने सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है. अब आप टीवी और अखबारों में शीत लहर की खबरें सुनेंगे. जब शीत लहर चलेगी तब हाड़ कंपा देने वाली ठंड पड़ेगी. याद कीजिए वो ठंड जब आप पूरे दिन रजाई से बाहर ही नहीं निकलते हैं. हाथों में ग्लव्स और सिर पर ऊनी कैप होती है, सुबह शाम को लकड़ियां जलाकर हाथ सेंकते लोग. ऐसे में ज्यादातर अखबारों की सुर्खियां शीत लहर या कोहरे से कोहराम वाली होती हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है कि शीत लहर का मतलब कितनी ठंडी हवा होता है. आखिर इसे मापने का पैमाना क्या है. कितनी ठंडी हवा को हम शीत लहर बोल सकते हैं. चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढ़ते हैं.

क्या होती है शीत लहर?

दरअसल, जब ठंडी हवाओं की रफ्तार तेज हो जाती है और अचानक तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जाती है तब शीत लहर की स्थिति बनती है. मौसम विभाग के अनुसार जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से 4 से 5 डिग्री नीचे चला जाता है या उसके आसपास रहता है तब उसे शीत लहर कहा जाता है.

सीवियर कोल्ड वेव

यदि दिन का तापमान 2 डिग्री या इससे नीचे गिरता है इसके अलावा यदि न्यूनतम तापमान नॉर्मल टेम्प्रेचर से 6 से 7 डिग्री नीचे गिरता है तो गंभीर सिचुएशन माना जाता है. इस स्थिति को सीवियर कोल्ड वेव भी कहा जाता है.

ये भी शीत लहर की कंडीशन

यदि टेम्प्रेचर 4 डिग्री या इससे नीचे गिर जाए और बादल ना हों. इसके अलावा अधिकतम तापमान में भी तेजी से गिरावट दर्ज की जाए तो कोल्ड वेव की सिचुएशन बनती है या शीत लहर की स्थिति बन जाती है.

शीत लहर का तापमान वहां के भौगोलिक क्षेत्र पर भी निर्भर करता है. मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में शीतलहर तब घोषित की जाती है जब तापमान 0 डिग्री से कम हो जाता है. इसके अलावा अगर मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो कोल्ड वेव तब घोषित होती है जब तापमान 10 डिग्री से कम हो. इसके अलावा यदि तापमान औसम तापमान से 4.5 से 6.4 डिग्री नीचे गिर जाता है तो भी शीत लहर की स्थिति बनती है. इसके अलावा यदि अधिकतम तापमान भी औसत तापमान से 6.5 डिग्री गिर जाता है तब उसे सीवियर कोल्ड वेव माना जाता है.

